Svědění muže způsobila rakovina slinivky, nikoli jedovatý břečťan

Lékařský asistent, se kterým jsem pracoval na pohotovosti, šel za pacientem se stížností na svědění a řekl mi, že něco není v pořádku. Brian měl několik posledních týdnů problémy se svěděním a nepomohl mu ani Benadryl, ani předpis od jeho rodinného lékaře. V minulosti měl špatnou reakci na jedovatý břečťan a myslel si, že ho zavolal zpět, i když v poslední době nedělal žádnou práci na zahradě.

Brian řekl, že se posledních pár týdnů cítil trochu unavený a zdřímnul si, což je pro něj neobvyklé. Řekl, že jeho chuť k jídlu je dobrá, ale jakmile začne jíst, bude se cítit sytý dříve než kdy jindy. Myslel si, že jeho žaludek nemusí být tak dobrý z léků, které bral. Jeho žena mu řekla, že musí přijít na pohotovost na vyšetření.

Moje lékařská asistentka (PA) nařídila laboratorní a CT vyšetření Brianova břicha, protože si všimla lehkého zežloutnutí jeho kůže a očí. Brianova žena si nevšimla jeho žluté kůže, dokud se jí PA nezeptal, jestli jí jeho kůže připadá normální. Měl nějaké známky škrábání, ale žádnou vyrážku, která by vysvětlovala svědění. Jeho žaludek byl měkký a na dotek nebyly žádné bolestivé oblasti.

Šel jsem za Brianem a měl jsem stejný znepokojivý pocit jako můj PA. Doufal jsem, že naše podezření byla nesprávná. Brianova žena se zřejmě bála, co najdeme. Vysvětlil jsem, že jsme čekali v jeho laboratořích a CT vyšetřeních a že se vrátím, jakmile budeme mít nějaké výsledky k projednání.

Objednali jsme CT vyšetření jeho břicha, abychom zjistili příčinu jeho žloutenky. Normálně játra uvolňují žluč (která obsahuje bilirubin) společným žlučovodem do střev, kde napomáhají trávení štěpením tuků. Když je společný žlučovod zablokován, žluč se nemůže dostat do střeva, a tak se v těle hromadí bilirubin. To může způsobit svědění, což byl Brianův první příznak.

Poté, co jsem viděl několik pacientů, mi zavolali z laboratoře. Jeho jaterní testy byly abnormální, včetně vysoké hladiny bilirubinu, což vysvětluje žloutnutí jeho kůže. Krátce nato mi radiolog zavolal, že Brian má hmotu v hlavě slinivky břišní, hned vedle jater, což je velmi znepokojivé pro rakovinu slinivky. Hmota tlačila na společný žlučovod, což vysvětluje, proč jsou jeho hladiny bilirubinu vysoké.

Rakovinu slinivky je obtížné odhalit v počátečních stádiích, kdy je nejlépe vyléčitelná, protože často nezpůsobuje příznaky, dokud se nerozšíří do dalších orgánů. Radiolog neviděl žádné známky šíření do jater nebo jiných orgánů, takže jsem doufal, že jsme to v Brianově případě zachytili brzy a že to bude mít dobré výsledky s dostupnou léčbou.

Existuje mnoho ovlivnitelných rizikových faktorů pro rozvoj rakoviny slinivky, mezi které patří kouření, obezita, cukrovka, vystavení určitým chemikáliím a chronická pankreatitida, což je zánět slinivky břišní. Mezi další rizikové faktory, které nelze změnit, patří věk, rodinná anamnéza, pohlaví, etnická příslušnost a některé dědičné genetické podmínky. Probíhá výzkum dalších potenciálních rizikových faktorů včetně stravy, konzumace alkoholu a dokonce i nedostatku fyzické aktivity. Brian byl zdravý muž, který kouřil jen několik let, když byl mladší. Nebylo známo, že by žádný člen rodiny měl v anamnéze rakovinu slinivky a neměl žádné významné rizikové faktory pro rakovinu slinivky.

Sedl jsem si s Brianem a jeho ženou, abychom probrali jeho zjištění. Když vstoupila, oči jeho ženy se zalily slzami. Než jsem vůbec mohl začít mluvit, řekla, že věděla, že s jejím manželem je něco vážného. Brian byl klidný a moc toho nenamluvil, protože jsem byl nad vším, ale zeptal se mě, jestli je to rozsudek smrti. I když jsem mu nemohl poskytnout přesná čísla, vysvětlil jsem, že doufám, že šance jsou v jeho prospěch, protože neexistují žádné důkazy o šíření rakoviny. Vysvětlila také, že s probíhajícím výzkumem jsou na obzoru nové způsoby léčby.

Přijala Briana do nemocnice, aby se mohl setkat se svým onkologem a chirurgem, aby potvrdili jeho diagnózu a určili nejlepší léčebný plán, který by pravděpodobně zahrnoval operaci a chemoterapii. Potřeboval podstoupit další testy, aby určil léčebný plán, který by mu zajistil nejlepší úspěch. Potřásl jsem Brianovi rukou a objal jeho ženu, když odcházela z pokoje, a ujistil jsem je, že jsou v dobrých rukou a že uděláme vše, abychom mu pomohli.

