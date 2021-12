Supermasivní černá díra Mléčné dráhy stále hoří dlouho poté, co explodoval silný paprsek „paprsku smrti“

Hubble našel nepřímé důkazy, že černá díra ještě dlouho po předchozí explozi hořela. Důkazy pro astronomy z Hubbleova teleskopu jsou jako dělat archeologické vykopávky, aby se pokusili podívat na mezihvězdnou kontaminaci hustých desek prachu a plynu mezi Zemí a galaktickým středem, 27 000 světelných let daleko. Hubble vyfotografoval jasný uzel plynu ovlivněný neviditelným výtryskem černé díry, 15 světelných let od něj. Černá díra se musela před miliardami let důmyslně projevit jako kvasar (kvasar), kdy byla naše malá galaxie živena spoustou plivajícího plynu. Ale po tak dlouhé době je černá díra stále v záchvatech a začíná, není připravena na šlofíka, dokud je kolem svačina.

V některých sci-fi filmech se spící monstrum, jako je Godzilla, náhle probudí a začne řádit. pro nás mléčná dráha Věřilo se, že galaxie má ve svém jádru spící monstrum, a Černá díra Jeho hmotnost je 4 milionykrát větší než hmotnost našeho Slunce. Ale přibývají důkazy, že černé díry se někdy probudí, aby spolkly nešťastnou hvězdu nebo oblak plynu, který do nich spadne. Poté černá díra vyšlehne silné „paprsky smrti“ záření a částic, které se pohybují téměř rychlostí světla. K největšímu výbuchu, který kdy došlo, došlo před dvěma miliony let. To je patrné na rozšíření kolon plazma To tvoří tvar přesýpacích hodin, rozprostírající se nad a pod rovinou naší galaxie. Dipólové rázové vlny z exploze černé díry zahřívaly plyn mimo galaktickou rovinu, aby zářil v gama a rentgenovém záření.

V centrální černé díře naší Mléčné dráhy dochází k úniku. Zdá se, že tato supermasivní černá díra stále obsahuje pozůstatky letadla podobného foukacímu hořáku staré několik tisíc let. NASA‚s Hubbleův vesmírný dalekohled Nefotografoval letadlo duchů, ale pomohl najít nepřímé důkazy, že se stále slabě vrhalo v masivním vodíkovém oblaku a pak se rozprchlo jako úzký proud z hadice namířený do hromady písku.

To je další důkaz toho, že černá díra s hmotností 4,1 milionu sluncí není spící monstrum, ale periodicky se kolébá, jak padají hvězdy a je do ní vtahován plyn. Černé díry vtahují nějaký materiál do rotujícího akrečního disku, zatímco část padajícího materiálu je tlačena do směrem ven proudících výtrysků, které jsou vyváženy silnými magnetickými poli černé díry. Pevné „paprsky reflektorů“ doprovází záplava smrtícího ionizujícího záření.

„Centrální černá díra je dynamicky proměnná a v současné době se ruší,“ řekl Gerald Cecil z University of North Carolina v Chapel Hill. Cecile dala dohromady jako skládačka vícevlnná pozorování z různých dalekohledů, která naznačují, že černá díra vyvrhne drobné výtrysky pokaždé, když spolkne něco masivního, jako je oblak plynu. Výzkum jeho nadnárodního týmu byl právě zveřejněn v Astrophysical Journal.

V roce 2013 pocházely důkazy o krátkém jižním výtrysku poblíž černé díry z rentgenového záření detekovaného rentgenovou observatoří Chandra NASA a rádiových vln detekovaných teleskopem Jansky Very Large Array Telescope v Socorru v Novém Mexiku. Zdá se také, že tento výtrysk proudí v plynu poblíž černé díry.

Cecil byl zvědavý, jestli existuje i severní protiproudový letoun. Nejprve se podíval na archivní spektra molekul, jako je metylalkohol a oxid uhelnatý z Alma Observatoř v Chile (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), která využívá milimetrové vlnové délky k pohledu přes prachový závoj mezi námi a galaktickým jádrem. ALMA odhaluje rozšiřující se a zužující se lineární útvar v molekulárním plynu, který lze vysledovat po dobu 15 světelných let směrem k černé díře.

Spojením teček pak Cecil našel na snímcích z HST infračervenou vlnovou délku zářící zvětšenou bublinu horkého plynu seřazenou s výtryskem ve vzdálenosti nejméně 35 světelných let od černé díry. Jeho tým naznačuje, že se do ní mohly vrhnout výtrysky z černé díry a nafoukly bublinu. Tyto dva zbytkové efekty mizející roviny jsou jediným viditelným důkazem jejího účinku na molekulární plyn.

Když je proud vháněn do plynu, naráží na materiál a ohýbá se podél několika proudů. „Proudy prosakují z hustého plynového disku Mléčné dráhy,“ řekl spoluautor Alex Wagner z University of Tsukuba v Japonsku. „Proud se rozdvojuje z tužkového paprsku na úponky jako chobotnice.“ Tento odtok má za následek sérii expandujících bublin o průměru nejméně 500 světelných let. Tato větší struktura „mýdlové bubliny“ byla vykreslena na různých vlnových délkách jinými dalekohledy.

Wagner a Cecil poté spustili obří počítačové modely proudových proudů na disku simulujícím Mléčnou dráhu, který reprodukoval pozorování. „Stejně jako v archeologii kopete a nacházíte starověké a starší artefakty, dokud nenarazíte na pozůstatky velké civilizace,“ řekl Cecil. Wagnerův závěr: „Je jasné, že svítivost naší centrální černé díry vzrostla za posledních milion let nejméně milionkrát. To stačilo na to, aby výtrysk vstoupil do galaktického hala.“

Předchozí pozorování HST a dalších dalekohledů nalezla důkazy, že černá díra v Mléčné dráze měla erupci asi před 2-4 miliony let. To bylo dostatečně energetické, aby vytvořilo masivní pár bublin tyčících se nad naší galaxií, které září gama paprsky. Poprvé byl detekován kosmickým teleskopem Fermi Gamma Ray Space Telescope v roce 2010 a je obklopen rentgenovými bublinami, které byly objeveny v roce 2003 satelitem Rosat a zcela zmapovány v roce 2020 satelitem eROSITA.

Hubbleova UV spektra byla použita k měření expanzní rychlosti a tvorby zvětšených laloků. Hubbleova spektra později objevila, že exploze byla tak silná, že rozsvítila plynnou strukturu zvanou Magellanův proud, asi 200 000 světelných let od galaktického centra. Plyn září od této události dodnes.

Aby měl Cecil lepší představu o tom, co se děje, podíval se na HST a rádiové snímky jiné galaxie s proudící černou dírou. Spirální galaxie NGC 1068 leží 47 milionů světelných let daleko a vyznačuje se řadou bublinových útvarů zarovnaných podél výtoku z vysoce energetické černé díry v jejím středu. Cecil zjistil, že váhy rádiových a rentgenových struktur vycházejících z NGC 1068 a Mléčné dráhy jsou velmi podobné. „Oblouková šoková bublina na vrcholu odtoku NGC 1068 se shoduje s velikostí Fermiho bubliny, která začíná v Mléčné dráze. NGC 1068 nám může ukázat, co dělala Mléčná dráha během svého největšího nárůstu síly před několika miliony let.“

Zbývající jetový útvar je dostatečně blízko k černé díře Mléčné dráhy, takže se stává výraznějším jen několik desetiletí poté, co se černá díra znovu objeví. Cecil poznamenává: „Černá díra potřebuje během této doby pouze stonásobně zvýšit svou jasnost, aby znovu naplnila kanál výtrysku emitovanými částicemi. Bylo by fascinující vidět, jak daleko výtrysk při této explozi došel. Dosažení bublin gama záření by vyžadují, aby výtrysk pokračoval stokrát.“ Tisíce let, protože tyto bubliny se rozšiřují každých 50 000 světelných let!“

Promítnuté snímky stínu černé díry pořízené dalekohledem Event Horizon Telescope National Science Foundation mohou odhalit, kde a jak byl jet vypuštěn.

Reference: „Tracking the Milky Way’s Archaeological Nuclear Jet“ od Geralda Cecila, Alexander Way Wagner, Joss Bland-Hawthorne, Jeffrey V. Bicknell a Dibangan Mukherjee, 6. prosince 2021 K dispozici zde Astrophysical Journal.

DOI: 10.3847 / 1538-4357 / ac224f

