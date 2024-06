Super Mario Run oslavuje Luigiho Mansion 2 HD v novém crossoveru

Mobilní hra Super Mario Run od Nintenda dostala v posledních měsících oživení díky nejrůznějším spolupracím (včetně speciální filmové akce v loňském roce) a tento trend bude pokračovat s příchodem Luigi’s Mansion 2 HD na Switch tento týden.

až do 31. července 2024Vydání Luigiho v Run 2nd Edition budete moci oslavit některými tematickými misemi. Jak budete plnit mise, budete ve hře dostávat sochy „Luigiho a jeho děsivých kamarádů“. Zde je rychlý pohled na mise a na to, co můžete odemknout, s laskavým svolením japonského webu Nintenda:

Nejnovější akce Super Mario Run přichází po květnové události Paper Mario: The Thousand-Year Door a před událostmi Princess Peach: Showtime! A Super Mario Bros. Divit se. Pokud jste ještě nikdy nezkoušeli Super Mario na mobilu, můžete se o tomto jedinečném zážitku dozvědět více v naší recenzi zde na Nintendo Life.