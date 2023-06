Studie zjistila, že psychopatičtí jedinci se snaží rozpoznat emoce v hudbě a reagovat na ně

Nový výzkum byl publikován v Vnímání a emoce Zkoumal možnost, že by psychopatické rysy bránily něčí schopnosti prožívat nebo identifikovat emoce v hudbě. Výsledky naznačují, jak se očekávalo, že jedinci s psychopatickými rysy méně pravděpodobně správně identifikují emoce přenášené v hudbě. Tento výzkum poskytuje další důkazy o problémech, které mohou jednotlivci s psychopatickými rysy zažívat při rozpoznávání a prožívání emocí.

Předchozí výzkum zkoumající vztah mezi psychopatickými rysy a emocemi se většinou zaměřoval na náznaky obličeje, což podceňuje složitost emocionální komunikace. Nicméně hudba může vyvolat silné emocionální reakce a představuje slibný podnět pro studium rozdílů v individuálním emočním zpracování. Psychopatie, která se vyznačuje extrémními osobnostními a behaviorálními rysy, je spojena s obtížemi rozpoznávat a reagovat na emocionální podněty.

Nový výzkum zkoumá, zda psychopatické rysy souvisí s rozdíly v rozpoznávání a rezonování emocionální hudby. Autoři předpokládali, že jedinci s vyšší úrovní psychopatických rysů by měli potíže s rozpoznáním a rezonancí emocionálních podnětů v hudbě, protože tito jedinci často vykazují deficity emočního zpracování.

Výzkumný tým provedl dva experimenty, každý se dvěma nezávislými vzorky získanými prostřednictvím Amazon’s Mechanical Turk a Cloud Research. První studie zahrnovala 393 dospělých a druhá studie zahrnovala 378 dospělých. Účastníci dokončili online úkol poslechu hudebních emocí, který zahrnoval poslech 21 hudebních skladeb, které zprostředkovávaly pocity klidu, smutku nebo strachu. Po každém klipu účastníci hodnotili intenzitu zprostředkované emoce a svou emocionální reakci na klip.

Psychopatické rysy byly měřeny pomocí self-reportu o psychopatii – zkrácené formy. Hodnocení zahrnuje různé aspekty psychopatie, včetně interpersonální manipulace, krutosti, sebestřednosti a antisociálního chování. Účastníci experimentu 2 také vyplnili dotazník, který shromáždil údaje o tom, jak často poslouchají hudbu a jaké emoce, o kterých věřili, že to může vyjadřovat, které cítili při poslechu hudby.

Analýza dat ukazuje, že jedinci s vyšší úrovní psychopatických rysů měli potíže s rozpoznáním a rezonancí emocí přenášených hudbou. Konkrétně tito jedinci měli nižší přesnost při identifikaci emocionálního obsahu hudebních klipů a hlásili nižší emocionální reakce na klipy. Výsledky byly v obou studiích konzistentní a nebyly ovlivněny demografickými faktory, jako je věk, pohlaví nebo rasa.

„Tyto rozdíly byly zvláště silné v reakci na děsivou hudbu a hudbu v pomalém tempu,“ píší autoři.

Výzkumný tým naznačuje, že potíže s rozpoznáním a rezonováním emocí přenášených hudbou mohou odrážet širší deficity v emočním zpracování charakteristické pro psychopatii. Autoři také poznamenávají, že studie má důležité důsledky pro použití hudby v terapeutických intervencích, protože jedinci s psychopatickými rysy nemusí mít prospěch z intervencí založených na hudbě jako jedinci bez těchto rysů.

Studie však měla i určitá omezení, která je třeba vzít v úvahu. Za prvé, studie se spoléhala na self-report měření psychopatických rysů, které mohou být zaujaté a nemusí přesně odrážet skutečnou úroveň psychopatie ve vzorku. Zadruhé, studie byla provedena online, což mohlo přinést další zdroje rozmanitosti a šumu v datech. Je také důležité poznamenat, že studie zkoumala psychopatické tendence, což se liší od studie jedinců s diagnostikovanou klinickou psychopatií (antisociální poruchou osobnosti).

Přesto studie poskytuje důležité poznatky o vztahu mezi psychopatickými rysy a emočním zpracováním v kontextu hudby. Zjištění naznačují, že jedinci s vysokými psychopatickými rysy mohou mít potíže s rozpoznáním a rezonováním emocí přenášených hudbou, což odráží širší deficity v emočním zpracování. Studie má důležité důsledky pro použití hudby v terapeutických intervencích a zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu, aby bylo možné lépe porozumět emočním deficitům spojeným s psychopatií.

studie, „‚Ale ne hudba‘: Psychopatické rysy a potíže s rozpoznáním a rezonováním emocí v hudběR. C. Blight, C. Jones, S. Chow, MW Flum, J. Steinberg, J. Daley, N. Corbett, C. Newman a R. Waller.