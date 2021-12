Studie zjistila, že postvakcinační infekce COVID-19 může vytvořit „super imunitu“ – NBC Chicago

Vědci z Oregon Health & Science University zjistili, že lidé, u kterých se po očkování COVID-19 objeví průlomová infekce, mohou získat „super imunitu“ vůči viru.

Studie publikovaná v Journal of the American Medical Association odhalila, že protilátky ve vzorcích krve pacientů s průlomovou infekcí byly o 1000 % účinnější než protilátky vytvořené dva týdny po druhé dávce vakcíny Pfizer.

V rámci studie byly odebrány vzorky krve 52 lidem, z nichž všichni byli zaměstnanci univerzity, kteří dostali vakcínu Pfizer. Celkem 26 subjektů bylo identifikováno jako s mírně pronikavou infekcí po očkování. Podle studie 10 z nich zahrnovalo vysoce nakažlivou delta variantu, devět nedelta variant a sedm neznámých variant.

„Nemůžete získat lepší imunitní odpověď, než je tato,“ řekl Dr. Fikadu Tavis, hlavní autor a odborný asistent mikrobiologie a imunologie na OHSU. „Tyto vakcíny jsou velmi účinné proti těžkým nemocem…“

Vědci tvrdí, že každá expozice po očkování posiluje imunitní odpověď na následné expozice, a to i na nové varianty.

Komisařka chicagského ministerstva veřejného zdraví, Dr. Allison Arwadyová, v úterý poskytla rozpis typu COVID-19, který v současnosti způsobuje nárůst na Středozápadě. Zatímco 99,9 % případů COVID je zatím typu delta, na základě studií z jiných zemí jsem předpověděl, že omikronová varianta se brzy rychle rozšíří.

„Myslím, že to mluví o konečné hře,“ řekl spoluautor Dr. Marcel Kerlin, docent medicíny na lékařské fakultě OHSU. „Neznamená to, že jsme na konci pandemie, ale naznačuje to, kde pravděpodobně dopadne: jakmile budete očkováni a poté vystaveni viru, budete pravděpodobně zdraví – chráněni před budoucností.“ proměnné.“

Univerzita uvedla, že skupina také měřila imunitní odpověď na živý virus vystavený krevním vzorkům odebraným lidem s průlomovými případy a porovnávala ji s imunitní odpovědí kontrolní skupiny. Zjistili, že pokročilé případy generovaly více protilátek na začátku. Tyto protilátky byly tedy „výrazně lepší“ při neutralizaci živého viru.

Výzkumníci poznamenávají, že konkrétně nezkoumali varianta omikronu, Ale na základě výsledků studie se očekává, že superinfekce z varianty vyvolá podobnou silnou imunitní odpověď u těch, kteří byli očkováni.

„Klíčem je očkování,“ řekla Kerlin. „Musíte mít základ pro ochranu.“