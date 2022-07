Studie zjistila, že cvičení v malých množstvích zvyšuje rychlost ženského mozku

Zpoždění rychlosti zpracování mozku je jedním z hlavních aspektů Kognitivní stárnutí . Schopnost myslet rychleji pomáhá plánovat, řešit problémy, soustředit se na úkoly a snadno se zapojit do konverzace s ostatními.

„Zjistili jsme, že větší fyzická aktivita byla spojena s většími rezervami rychlosti myšlení u žen, ale ne u mužů,“ řekla autorka studie Judy Ba, MD, docentka neurověd na University of California, San Diego School of Medicine, ve studii. tvrzení.

„Účast na více duševních aktivitách byla spojena s větší rezervou rychlosti myšlení pro muže i ženy,“ řekl Ba, který je spoluředitelem kolaborativní studie Alzheimerovy choroby na Kalifornské univerzitě v San Diegu.

Studie však zjistila, že jakákoli pozitivní souvislost mezi kognitivními aktivitami a paměťovou rezervou se vztahuje pouze na ženy.

„Každá žena, která si přečte tento příběh, se dnes může cítit zmocněná převzít kontrolu nad zdravím svého mozku tím, že zůstane fyzicky aktivní a kognitivně zapojená,“ řekl Dr. Richard Isaacson, ředitel Kliniky prevence Alzheimerovy choroby v Centru pro zdraví mozku na Floridské atlantické univerzitě Schmidt. Vysoká škola. lékařství. Studie se nezúčastnil.

„V této studii bylo dvojnásobné zvýšení fyzické aktivity ekvivalentní asi o 2,75 roku méně než rychlost zpracování stárnutí u žen,“ řekl Isaacson. „Každá další kognitivní aktivita navíc odpovídá o 13 let menšímu progresi rychlosti zpracování v průměru u žen a mužů.“

Rychlost zpracování, ne paměť

Studie se zeptala 758 lidí v průměrném věku 76 let na jejich týdenní fyzické a duševní aktivity. Účastníci získali body za každou ze tří kategorií kognitivního zapojení: absolvování lekcí na různá témata; hrací karty, hry nebo bingo; Čtěte časopisy, noviny a knihy.

Všichni ve studii podstoupili sken mozku a měli testy rychlosti myšlení a paměti: někteří lidé vykazovali známky kognitivní poruchy a demence, zatímco jiní neměli žádné problémy s myšlením nebo pamětí. Vědci pak výsledky testů porovnali s mozkovými skeny hippocampu, části mozku spojené s demencí.

Studie zjistila, že každá další duševní aktivita, jako je hraní karet nebo čtení, snižuje stárnutí mentální rychlosti člověka v průměru o 13 let – 17 let u mužů a 10 let u žen.

„Vzhledem k tomu, že máme málo účinných způsobů léčby Alzheimerovy choroby nebo žádnou, je prevence kritická. Jedna unce prevence stojí za libru léčby,“ řekl Ba. „Vědět, že lidé mohou zlepšit svou kognitivní rezervu tím, že podniknou jednoduché kroky, jako je návštěva tříd v komunitním centru, hraní binga s přáteli nebo tráví více času procházkou nebo zahradou, je velmi vzrušující.“

Studie však nezjistila žádný významný vliv na paměť. Například větší fyzická aktivita nebyla spojena s dodatečnými paměťovými rezervami u mužů ani u žen. proč? To je složitá otázka, řekl Isaacson, který také slouží jako správce nadace McKnight Brain Research Foundation, která se zaměřuje na výzkum kognitivního stárnutí a vzdělávání.

„Byl použitý test paměti dostatečně citlivý, aby detekoval změnu? Cvičily subjekty ve studii dostatečně na to, aby jehlou skutečně pohnuly?“ zeptal se Isaacson.

„V naší práci jsme zjistili, že někteří lidé potřebují opravdu držet se svého cvičebního programu, aby ukázali účinky na paměťovou doménu,“ řekl. „Například lidé s jednou nebo více kopiemi varianty genu APOE4 se musí pravidelně účastnit intenzivnějších kardiovaskulárních cvičebních programů, jako je vysoce intenzivní intervalový trénink, aby se projevily pozitivní účinky.“

Genetické riziko Alzheimerovy choroby

Lidé, kteří jsou nositeli alespoň jedné kopie genu zvaného APOE4 Má to více rizik Vyvinout charakteristické beta-amyloidní plaky a tau spleti pro Alzheimerovu chorobu, jak stárnou.

Ženy v nové studii, které nesly gen APOE4, neviděly stejné výhody pro svou kognitivní rezervu z dalších fyzických a duševních aktivit.

„Nejzajímavějším aspektem studie je, že APOE4 odlišuje ženy od mužů,“ řekl Rudi Tanzi, MD, profesor neurověd na Harvard Medical School a ředitel Genetics and Aging Research Unit v Massachusetts General Hospital v Bostonu.

„Je pravděpodobné, že APOE4 zvyšuje amyloidovou zátěž u žen více než u mužů,“ řekl Tanzi, který se studie nezúčastnil. .“

„Studie také naznačuje, že ženy, které nesou APOE4 (genetická varianta) riziko Alzhiemer, mohou potřebovat více péče při praktikování zdravějšího životního stylu mozku,“ dodal.

Studie měla omezení: účastníci se sami hlásili Fyzická a duševní aktivita, takže si ji lidé nemusí správně pamatovat. Studie také nekontrolovala další faktory, jako je vzdělání, které ovlivňují, jak dobře se vyvíjí lidský mozek.

„Zatímco v této studii cvičení a zůstat duševně zářily, holistický přístup ke snížení rizikových faktorů Alzheimerovy choroby je nejlepším receptem na úspěch,“ řekl Isaacson.