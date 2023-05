Studie ukázala, že rozsah cvičení může ovlivnit riziko chřipky a zápalu plic

Poznámka redakce: Popsat Série bulletinů CNN Fitness, But Better. Náš sedmidílný průvodce vám s odbornou podporou pomůže přejít do zdravé rutiny.





CNN

–



Je čas přidat na svůj seznam důvodů, proč pracovat: být aktivní Podle nového výzkumu by to mohlo pomoci zabránit riziku úmrtí na chřipku a zápal plic.

Dodržování pokynů pro fyzickou aktivitu pro aerobní aktivitu a posilování svalů snižuje riziko úmrtí na chřipku a zápal plic o 48 %, uvádí Studie byla zveřejněna v úterý v British Journal of Sports Medicine.

Dospělí by měli dělat alespoň 150 minut mírné aerobní fyzické aktivity a dva nebo více dní mírných aktivit na posilování svalů týdně, podle Pokyny pro fyzickou aktivitu pro Američany Vydáno americkým ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb.

Studie byla založena na údajích z průzkumu více než 570 000 lidí z amerického National Health Interview Survey v letech 1998 až 2018. Subjekty byly dotázány na jejich návyky v oblasti fyzické aktivity a byly rozděleny do skupin podle toho, jak dobře splnili doporučené množství cvičení. . , podle studie.

V průměru byli respondenti sledováni devět let po úvodním průzkumu. Na chřipku nebo zápal plic v té době zemřelo 1 516 lidí.

Podle studie splnění obou doporučení pro aerobní aktivitu a aktivitu na posílení svalů snížilo rizika spojená s úmrtím na chřipku nebo zápal plic asi na polovinu, ale pouze splnění cíle aerobní aktivity bylo spojeno s 36% nižším rizikem.

Jak chřipka, tak zápal plic patří mezi hlavní příčiny úmrtí ve Spojených státech a na celém světě, takže zjištění jsou významná, řekl hlavní autor studie Dr. Bryant Weber, epidemiolog v oddělení fyzické výživy amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. aktivita a obezita.

Čtenáři možná ocení důležitost očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím. Tato studie je může povzbudit, řekl, že fyzická aktivita může být dalším mocným nástrojem, jak se chránit před chřipkou a úmrtím na zápal plic.

Zjištění dávají smysl vzhledem k existujícím znalostem, řekl Dr. Robert Sales, ředitel stipendia sportovního lékařství v Kaiser Permanente Fontana, a výhody se mohou rozšířit i na další podmínky. Medical Center a klinický profesor rodinného lékařství na Kaiser Bernard J. Tyson College of Medicine v ca. Studie se nezúčastnil.

Tato studie je také v souladu s různými studiemi, které to ukazují Pravidelné cvičení výrazně snižuje riziko Prodej uvedl v e-mailu.

Hispaniolistika/E+/Getty Images Studie zjistila, že i trochu cvičení prokázalo přínos v ochraně před úmrtím na chřipku a zápal plic.

Ale i když se vám nepodaří dosáhnout doporučeného množství, některé aktivity mohou podle studie stále poskytnout větší ochranu než žádná.

„Také jsme zjistili, že jakákoli úroveň aerobní fyzické aktivity, dokonce i množství pod doporučenou úrovní, snižuje riziko úmrtí na chřipku a zápal plic ve srovnání s žádnou aerobní aktivitou,“ řekl Weber.

získat 10 Studie ukázala, že 149 minut aerobní fyzické aktivity týdně bylo spojeno s o 21 % nižším rizikem chřipky a zápalu plic.

Naší univerzální radou pro každého – bez ohledu na věk nebo vnímanou kondici – je ‚více se hýbat a méně sedět‘,“ uvedl Weber v e-mailu. „Čtenáři, kteří se nevěnují žádné fyzické aktivitě, by měli být povzbuzováni, že nic nedělat je lepší než nic nedělat.“

Studie však ukázala, že žádný další přínos nebyl prokázán u lidí, kteří dělali více než 600 minut aerobního cvičení týdně.

A studie ukázala, že v případě posilování svalů existuje něco jako příliš mnoho.

Studie ukázala, že dosažení cíle dvou nebo více sezení významně snížilo riziko úmrtí, ale sedm a více sezení bylo spojeno se 41% zvýšeným rizikem úmrtí na chřipku nebo zápal plic.

Vědci však poukazují na to, že se jednalo o observační studii, což znamená, že studie nemůže tvrdit, co způsobuje nebo předchází úmrtí – pouze jaké faktory jsou spojeny s úrovní rizika.

Zvýšené riziko by mohlo souviset s kombinací faktorů, uvedla studie, včetně kardiovaskulárních účinků opakované aktivity na posílení svalů nebo nepřesných reakcí na skenování.

Ačkoli existují omezení designu, řekl Sales, výzkumníci se často spoléhají na tyto studie, když by nebylo možné náhodně rozdělit lidi do různých životních stylů.

Aerobní aktivita – nebo kardio, jak se tomu často říká – nemusí nutně znamenat pravidelné navštěvování posilovny, uvedla studie. Tento typ pohybu je cokoli, co rozproudí vaši srdeční frekvenci a potní žlázy, včetně rychlé chůze, plavání, jízdy na kole, běhu nebo lezení po schodech.

Studie dodala, že cvičení jako vzpírání, dřepy, výpady nebo dokonce těžké zahradničení lze považovat za aktivitu posilující svaly.

Masivní studie zveřejněná v prosinci 2021 Ukažte, že nejlepší cvičební programy zahrnují plánování, kdy cvičíte, získávání připomenutí, poskytování pobídek a odrazování od vynechání více než jednoho plánovaného cvičení v řadě.

Řekla Katie Milkman, hlavní autorka studie Katie Milkman, James J. Dinan je profesorem na Wharton School na University of Pennsylvania a autorem Jak se změnit: Věda o přesunu z místa, kde jste, tam, kde chcete být.

Můžete začít v malém, řekla Dana Santas, fitness přispěvatelka CNN a trenérka mysli a těla pro profesionální sportovce. Článek CNN z roku 2022.

„Cvičit deset minut každý den je mnohem jednodušší, než si lidé myslí. Zvažte, jak rychle deset minut uběhne, když prohlížíte sociální sítě nebo sledujete svůj oblíbený televizní pořad.“ „Není to velká časová investice, ale může nabídnout významné zdravotní přínosy.“