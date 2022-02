Studie prokázaly, že hybridní imunita poskytuje zvýšenou a déletrvající ochranu před reinfekcí Covid-19

Studie poskytují další pohled na koncept hybridní imunity: když dříve infikovaní lidé, kteří mají „přirozenou imunitu“, vyvinou získanou imunitu z vakcíny.

Jeden z studie Studie, která byla provedena mimo Izrael, zjistila, že mezi lidmi, kteří se zotavili z infekce Covid-19, byly opakované infekce čtyřikrát častější u těch, kteří nebyli očkováni, než u těch, kteří ji dostali po počáteční infekci. Studie, která zahrnovala více než 149 000 lidí s infekcí Covid-19 v anamnéze, však také zjistila, že účinnost vakcíny Pfizer je nižší u dospělých ve věku nad 65 let. Vakcína byla 82% účinná u lidí ve věku 16 až 64 let a pouze 60% účinná u lidí ve věku 65 let a starších. Tato studie byla provedena mezi 1. březnem 2021 a 26. listopadem 2021 a zahrnovala zvýšené šíření koronaviru Delta v Izraeli.

Tato zjištění mohou mít dopad na politiku očkování.

Shane Crotty, virolog a profesor z Centra pro výzkum infekčních nemocí a vakcín na La Jolla Institute of Immunology, řekl CNN, že by bylo „zcela rozumné“ mít ve Spojených státech politiku vyžadující, aby lidé s předchozí infekcí koronavirem dostali jim. Pouze jedna dávka vakcíny, na základě výsledků tohoto výzkumu. Crotty nebyl zapojen do žádné studie.

Ronen Arbel, hlavní řešitel této studie a výzkumník zdravotních výsledků z Universal Health Services v Izraeli, se domnívá, že více zemí by mělo přijmout politiku, jakou zavedlo izraelské ministerstvo zdravotnictví v březnu 2021, kdy doporučilo jedinou dávku vakcíny. pro lidi. kteří se uzdravili z COVID-19, dostanou tři měsíce po počáteční infekci.

„Pokud se uzdravíte z Covid-19, je to jako dostat první vakcínu,“ řekl Erbil CNN. „Měli byste se očkovat, ale jednou to stačí. Je to druh očkování.“

Druhý Nová studie který byl proveden ve Spojeném království, zjistil, že imunita je trvalejší a dlouhotrvající u lidí, kteří se zotavili z infekce Covid-19 před podáním vakcíny Pfizer.

Mezi účastníky, kteří předtím nebyli infikováni, byly dvě dávky vakcíny spojeny s 85% nižším rizikem infekce dva měsíce po očkování. Toto číslo však šest měsíců po očkování klesne na 51 %. Naproti tomu očkovaní po zotavení z Covid-19 si udrželi více než 90% ochranu po dobu delší než rok po prvotní infekci a déle než šest měsíců po očkování.

„Vidět celý virus v nějaké formě, aby produkoval široké imunitní reakce spojené s prohloubením imunitní reakce s očkováním (buď před nebo po) může poskytnout vynikající imunitu,“ řekla Dr. Monica Gandhi, přidružená vedoucí oddělení. z HIV, infekčních nemocí a globální medicíny na Kalifornské univerzitě v San Franciscu, který nebyl zapojen do žádné studie.

Britský výzkum použil data ze studie SIREN o zdravotnických pracovnících. Mezi 7. prosincem 2020 a 21. zářím 2021 bylo sledováno více než 35 000 účastníků a každé dva týdny byl prováděn test PCR na Covid-19. Zjistilo se, že u lidí, kteří byli dříve infikováni, bylo riziko infekce o 86 % nižší než riziko primární infekce u neimunizovaných lidí. Tato ochrana se však během roku po infekci snížila na 69 %, což naznačuje, že samotná primární infekce neposkytuje trvalou imunitu.

Podle Crottyho hybridní imunita umožňuje tělu vytvářet rozmanitější protilátky k neutralizaci různých variant. K tomu dochází také při plném a přeočkování, ale rychleji k tomu dochází při infekci následované očkováním.

„Hybridní imunita má celou řadu dalších výhod,“ řekl Crotty. „Jednou z nich, kterou tyto studie v současnosti ukazují, je odolnost. Trvanlivost je velmi silná.“

Přestože obě studie přispívají k rostoucím důkazům, že hybridní imunita může poskytnout zvýšenou ochranu proti budoucí infekci Covid-19, žádná z nich nezahrnuje data z výrazně rostoucí přenosné varianty Omicron.

„Celkové riziko reinfekce je u Omicronu mnohem vyšší než u Delty. Chrání vakcína.“ [against Omicron]? „Můžeme předpokládat, že tomu tak je, ale data zatím nemáme,“ řekl Erbil.