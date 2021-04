Studie naznačuje, že nedostatek aktivity zvyšuje riziko úmrtí na virus Covid-19

Nedávná studie téměř 50 000 Koronavirus Pacienti zjistili, že ti, kteří byli trvale neaktivní, pravděpodobněji na virus zemřou, než ti, kteří cvičili. Studie, která se opírala o měření „cvičení vitálních funkcí“ vyvinutého Kaiserem Permanentem v jižní Kalifornii, zjistila, že dokonce i ti, kteří byli nekonzistentně aktivní, měli nižší riziko vzniku závažného COVID-19 ve srovnání s těmi, kteří byli neaktivní.

„Jedná se o probuzení významu zdravého životního stylu a zejména fyzické aktivity,“ uvedl Robert E. Sallis, lékař rodinné a sportovní medicíny v Kaiser Permanente Fontana Medical Center, v tiskové zprávě zveřejněné v. EurekAlert.org. „Snahou Kaisera Permanenteho je udržovat zdraví lidí a tato studie skutečně ukazuje, jak důležité je to během této pandemie i mimo ni. Lidé, kteří pravidelně cvičí, měli největší šanci porazit COVID-19, zatímco neaktivní lidé byli na tom mnohem horší.“

Sallis řekl, že mírné tempo chůze po dobu 30 minut denně vám může poskytnout „ohromný ochranný účinek“ proti viru.

Studie publikovaná v British Journal of Sports Medicine se zaměřila na 48 449 dospělých s diagnostikovanou COVID-19 od 1. ledna 2020 do 21. října 2020, kteří měli mezi březnem 2018 a březnem 2020 alespoň dvě míry „cvičení vitálních funkcí“. Vědci z údajů zjistili, že 6,4% pacientů bylo trvale aktivní, zatímco 14,4% bylo trvale neaktivních.

Celkově bylo 8,6% pacientů účastnících se studie hospitalizováno, zatímco 2,4% bylo přijato na JIP a 1,6% zemřelo. Vědci však zjistili, že neustálá neaktivita zvýšila pravděpodobnost hospitalizace této skupiny více než dvakrát a že riziko úmrtí bylo u těchto pacientů 2,49krát vyšší ve srovnání s těmi, kteří byli neustále aktivní.

Ze všech pacientů byli nejvíce ohroženi smrtí z COVID-19 ti, kteří byli vždy neaktivní spolu s anamnézou transplantace a byli ve věku nad 60 let.

“To, co mě na této studii nejvíce překvapilo, byla síla spojení mezi nečinností a špatnými výsledky COVID-19,” spoluautorka studie Deborah Rom-Young, PhD, spoluautorka studie z divize výzkumu a hodnocení v Kaiser Permanente v jižní Kalifornii , uvedl v tiskové zprávě. „I poté, co jsme do analýzy zahrnuli proměnné, jako je obezita a kouření, jsme stále viděli, že nečinnost byla silně spojena s významně vyšší pravděpodobností hospitalizace, přijetí na JIP a úmrtí ve srovnání se střední fyzickou aktivitou nebo jakoukoli jinou aktivitou.“