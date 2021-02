Studie naznačuje, že konec neandertálců je spojen s inverzí magnetických pólů Země | Věda

Převrácení magnetických pólů Země v kombinaci s klesající sluneční aktivitou před 42 000 lety mohlo vytvořit hrozné prostředí, které mohlo hrát roli při významných událostech od vyhynutí megafauny do konce roku NeandertálciVědci říkají.

The Zemské magnetické pole Působí jako ochranný štít proti škodlivému kosmickému záření, ale když se póly změní, jak se již mnohokrát stalo, ochranný štít značně oslabuje a nechává planetu vystavenou vysokoenergetickým částicím.

K dočasnému obrácení pólů, známému jako Laschampsův let, došlo před 42 000 lety a trvalo asi 1 000 let. Vědci uvedli, že předchozí práce našla jen málo důkazů o tom, že událost měla hluboký dopad na planetu, možná proto, že se nezaměřovala na období, kdy se póly skutečně přesouvaly.

V současné době Vědci tvrdí, že slunovrat, spolu s obdobím nízké sluneční aktivity, mohl být za širokou škálou klimatických a environmentálních jevů s dramatickými dopady. „Vypadalo to na konec dnů,“ řekl profesor Chris Tierney z University of New South Wales a spoluautor studie.



Jak je možné, že událost „Adams“ pomohla zabít neandertálce – video



Kolektivně tým nazval toto období „Adamsovou událostí“, což je odkaz na autora Douglase Adamse Stopařův průvodce po Galaxii Tam, kde bylo řečeno, že 42 je „odpověď na konečnou otázku života, vesmíru a všeho.“

psaní V časopise ScienceTierney a kolegové popisují, jak prováděli radiokarbonové analýzy starověkých korejských prstenů zachovaných v mokřadech severně od Nového Zélandu, z nichž některé byly staré více než 42 000 let.

To jim umožnilo sledovat vzestup hladin uhlíku-14 v atmosféře v průběhu času způsobený zvýšenou hladinou vysokoenergetického kosmického záření dopadajícího na Zemi během letu La Champagne. Výsledkem bylo, že mohli datovat změny v atmosféře podrobněji, než poskytovaly předchozí záznamy, například ložiska nerostů.

Poté prozkoumali řadu záznamů a materiálů z celého světa, včetně jezer a ledů, a zjistili, že přibližně ve stejné době, kdy hladiny uhlíku 14 vrcholí, došlo k řadě významných změn v životním prostředí.

„Vidíme tento masivní růst ledové pokrývky nad Severní Amerikou … vidíme, že se v tomto bodě dramaticky mění pásy tropického deště v západním Pacifiku, a pak také větrné pásy v jižním oceánu a sucha v Austrálii,“ řekl Turney.

Vědci také použili model ke zkoumání toho, jak by se chemie atmosféry mohla změnit, kdyby došlo ke ztrátě magnetického pole Země a došlo k delší době nízké sluneční aktivity, což by snížilo ochranu Země před kosmickým zářením. Záznamy ledového jádra naznačují takové poklesy sluneční aktivity, známé jako „sluneční minimum“, které se shodovalo s cestou Champagne.

Výsledky ukazují, že změny v atmosféře mohou vést k masivním změnám klimatu, elektrickým bouřím a rozšířeným barevným polárním zářím.

Kromě environmentálních změn, které by mohly potenciálně urychlit růst ledových příkrovů a přispět k vyhynutí australské megafauny, tým naznačuje, že by to mohlo být také spojeno se vznikem otisků rukou s červeným okem, což naznačuje, že lidé mohli použít barvivo jako opalovací krém proti zvýšeným hladinám UV paprsků. Fialová, která dopadá na Zemi v důsledku vyčerpání ozonové vrstvy.

Také naznačují, že vysoké využití jeskyní našimi předky v této době, v kombinaci s výškou jeskynního umění, může být způsobeno skutečností, že podzemní prostory poskytují úkryt před drsnými podmínkami. Tourney uvedl, že situace mohla také posílit konkurenci, což by mohlo přispět ke konci neandertálců.



„Jako konec dnů“: Vědci zkoumají fluktuaci magnetických pólů Země – video



Zemské magnetické pole za posledních 170 let oslabilo přibližně o 9% a vědci tvrdí, že další srdce může být na papíře. Taková situace by mohla mít zásadní dopad, v neposlední řadě je to zničení elektrických a vesmírných sítí.

Richard Horn, vedoucí kosmu, počasí a atmosféry v Britském antarktickém průzkumu, který se práce nezúčastnil, uvedl, že chemické změny v horní atmosféře předpovídané studií jsou v souladu s tím, co bylo naměřeno na Halley Research Station v Antarktidě během silné, ale krátkodobé události. Aktivní částice jsou emitovány ze slunce.

Mohly by však být dopady na životní prostředí tak závažné, jak tým očekával? „Možná ne tak extrémní,“ řekl Horn, „ale dá ti to pauzu na přemýšlení,“ což naznačuje, že je nepravděpodobné, že magnetické pole Země úplně zmizí.

Dr. Anders Svenson z univerzity v Kodani však uvedl, že ledové jádro z Grónska a Antarktidy nevykazuje žádné důkazy o dramatických změnách klimatu, ke kterým došlo v době plavby na Champs, ale to nevylučuje, že to mělo účinek . „Změny v ozonové vrstvě a účinek zvýšeného UV záření na člověka není něco, co můžeme potvrdit nebo odmítnout z ledového jádra,“ uvedl.

Práce je důležitá, uvedl Chris Stringer, který studuje lidský původ v Natural History Museum v Londýně. Tvrdil, že větší využití jeskyní jako úkrytu bylo rozumné, ale souvislost s výškou v jeskynním umění byla méně přesvědčivá, protože obrazy prasat se zjevně vyráběly v indonéském Sulawesi dávno před Lachampsovou plavbou.

Řekl: „Autoři také spojili fyzické vyhynutí neandertálce asi před 40 000 lety a myslím, že to rozhodně mohlo přispět k jejich zániku.“ „Ale žili déle a pohybovali se mnohem širší než pouze v Evropě, a my máme velmi slabé zafixování načasování jejich případného zmizení napříč pásmy Asie.“

Dr. Richard Stave, výzkumný pracovník čtyřnohé geologie na univerzitě v Glasgow, uvedl, že studie je vzrušující a naznačuje, že by mohla vést k dalšímu zkoumání environmentálních a evolučních účinků jiných, větších, dramatických poklesů magnetického pole Země. právě včas.