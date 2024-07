Studie naznačuje souvislost mezi úzkostí a Parkinsonovou chorobou

a Stay Ve studii publikované v British Journal of General Medicine se vědci zabývali údaji o primární péči ze Spojeného království. Vědci porovnali skupinu 109 435 lidí ve věku 50 a více let, kterým byla diagnostikována první epizoda úzkosti v letech 2008 až 2018, s kontrolní skupinou 987 691 lidí bez úzkosti.

Podle Podle National Institute of Neurological Disorders and Stroke je Parkinsonova choroba druhou nejčastější neurodegenerativní poruchou ve Spojených státech a postihuje až 1 milion Američanů, i když se počty liší a prognóza je špatná. Agentura uvádí, že nemoc je nejčastěji diagnostikována u lidí ve věku 60 let nebo starších, ale až 10 procent lidí je diagnostikováno před dosažením věku 50 let a první příznaky mohou zůstat bez povšimnutí.