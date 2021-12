Studie na myších s pomocí „lidského imunitního systému“ naznačuje, proč jsou některé COVID-19 nemocnější než jiné

Liberálka Karen by měla být další sochou létající hlavy. Obrázek A: Iracionální pokrytectví ženy milující masky bylo ve skutečnosti zabráno tak daleko a muselo být vzato do vazby FBI. „Neshody uprostřed letu údajně eskalovaly kvůli sporům o obličejové masky, i když oba cestující neměli masky nebo neměli správně zakrytý obličej,“ uvádí Breitbart News.

Utrpení, které bylo natočeno na video a okamžitě se rychle rozšířilo na více než šest milionů zhlédnutí, spočívá v tom, že žena nejen křičí, ale také praští staršího muže pěstí. Let společnosti Delta cestoval z Tampa Bay na Floridě do Atlanty ve státě Georgia, když žena, která měla masku na bradě, pokárala staršího muže, že masku nemá.

Stála v uličce „čelem ke staršímu muži na sedadle“.

Žena se ptá: „Nasaď si svou roztomilou masku,“ načež muž odpoví: „Jím.“

Pak jí vyhrožuje, že jí hodí drink na hlavu, a ona muže vyzve: „Hej, ty máš**.“

Muž se vrhne: „Sedni, Karen!“



Pejorativní výraz „Karen“ je slangový výraz pro bílou ženu středního věku, která je naštvaná, nenávistná a oprávněně.

Letuška se marně snaží ženu uklidnit. Letuška se ptá ženy: „Chcete, aby vás policie potkala na zemi?“

Žena se ptá: „A co on?“



Křičel jsem na muže: „Přesvědčit!“ Poté nařídila palubnímu průvodčímu, aby přiměl muže nosit jeho masku.

Oba cestující si vyměnili nadávky, pak rozzlobená žena udeřila muže pěstí do obličeje.

Muž odpoví: „Teď půjdeš do vězení! Tohle je útok! Půjdeš do vězení! Jakmile se dostaneme do Atlanty, půjdeš do vězení!“

Vypadá to, že žena dostane další ránu, ale hostitelka ji zastaví. Žena na muže křičí a pak mu plivne do obličeje. „To je dvakrát tolik, že půjdete do vězení,“ křičel muž.

Hosteska pomocí vozíku s nápoji odstrčí ženu od muže.

Muž řekl palubnímu průvodčímu: „Podívej, udeřil jsi mě pěstí. Pořezal jsi mě do obličeje.“

Žena ji vyruší výkřikem: „Nasaď si svou roztomilou masku!“ Znovu jsem instruoval palubní personál, aby mu řekl, aby si vzal masku.

Žena je následně eskortována do zadní části letadla.

Video se poté přesune do doby, kdy letadlo přistane na mezinárodním letišti Hartsfield-Jackson.

Další cestující vysvětluje: „Právě jsem se v letadle zbláznil – praštil jsem toho chlapa do obličeje, plivali na něj, poškrábal jsem ho.“ Dodala, že zadržená žena jí nohu „lila horkou vodou“.

Policejní oddělení Atlanty vydalo a prohlášení ohledně „turbulence“ zahrnující „rušivého cestujícího na letu Delta“, která měla za následek „zranění spolucestujících a personálu Delty“.

Úřady poznamenaly, že „když letadlo dorazilo k bráně, policisté byli schopni vyslechnout odlétající cestující, kteří hlásili, že podezřelá, paní Patricia Cornwallová, způsobila ve vzduchu rozruch.“ „Na základě shromážděných dat a vizuálních důkazů policisté zadrželi paní Cornwallovou a kontaktovali agenta FBI.“

„Policisté se poté s paní Cornwallovou přesunuli na místní policejní stanici v Atlantě, kde agenti FBI odpověděli a zadrželi paní Cornwallovou,“ Přečtěte si prohlášení.