Středoevropské a východoevropské trhy – měny, akcie slabé, protože nálada investorů se snižuje s nízkými obavami z USA

Anita Komovice BUDAPEŠŤ (Reuters)-Akcie a měny ve střední Evropě ve čtvrtek klesly kvůli obavám z dřívějšího poklesu americké centrální banky, než se očekávalo, a šíření koronaviru snížilo ochotu riskovat, posílit dolar a zatěžovat dolar. na rozvíjejících se trzích. Akcie střední a východní Evropy sledovaly akcie nižší Evropy a Asie, protože zápisy o posledním politickém zasedání americké centrální banky zveřejněné ve středu vyvolaly dojem bezprostředního omezení programu nákupu dluhopisů v době pandemie. Akcie Varšavy a Budapešti klesly zhruba o 1,5%, zatímco akcie Prahy klesly o 1%. Akcie Bukurešti klesly o 0,3 procenta. Česká koruna klesla na nejnižší úroveň za téměř dva týdny a vůči euru klesla o 0,15% na 25,492. Méně se ve středu nepodařilo získat ránu z guvernéra centrální banky Jerryho Rosnocka, který řekl, že byl mezi těmi, kteří se na posledním zasedání banky přiblížili úvahám o dalším zvýšení sazeb. Trhy spekulovaly, že by banka na svém příštím zasedání mohla zvýšit úrokové sazby o 50 bazických bodů namísto 25 bazických bodů poté, co údaje z minulého týdne ukázaly zrychlení inflace. Maďarský forint klesl vůči euru o 0,27% na 351,30, protože likvidita před pátečním státním svátkem země klesla, uvedli dva obchodníci s měnovými trhy v Budapešti. “Příští týden zasedání centrální banky může posílit forint a může dokonce překročit 350 úrovní,” řekl jeden z obchodníků. „Další náznaky toho, že se FED zužuje dříve, než se očekávalo, by však mohly tyto zisky zastavit.“ Průzkum analytiků agentury Reuters očekával, že Maďarská národní banka příští úterý zvýší referenční úrokovou sazbu o dalších 30 bazických bodů na 1,5%. Ztráty vedl polský zlotý, který oslabil o 0,55% a obchodoval na 4,5826 za euro. “Na začátku srpna a září,” napsala ING, “je riziko přerušení sazby nad 4,60 značné, například vzhledem k pozici NBP, která ještě nezačala zvyšovat sazby.” Polská centrální banka ve středu nakoupila v kvantitativním uvolňování 1,05 miliardy zlotých dluhopisů, což je mnohem méně než v předchozím měsíci. CEE SNAPSHO NA TRHECH T 1041 CET CURRENC IES NEJNOVĚJŠÍ DENNÍ ZMĚNA NÁHLED ZMĚNA ZAVÍRÁNÍ ZMĚNA CENY V ROCE 2021 EURCZK = český EURHUF = Maďarsko 0 0 EURPLN = polský EURRON = rumunský EURHRK = chorvatský EURRSD = srbský 0 0 Poznámka: počítáno od 1800 za den změnit Změnit Předchozí denní zavřít v roce 2021 +23,37 t 4 7%. 5> .SOFIX Sofia 573,60 579,67 -1,05% +28,17% Změna výnosu z denního rozpětí (cenová nabídka) vs. Změna bundlu v českém rozpětí CZ2YT = R 2leté s CZ5YT = R 5leté s CZ10YT = s Polsko PL2YT = R 2 – rok s PL5YT = R 5 let s PL10YT = s DOPŘEDU 3×6 6×9 9×12 3M interba nk Česká republika 1,64 2,08 2,23 0,97 Rep Maďarsko 2,15 2,23 2,32 1,40 Polsko 0,43 0,62 0,83 0,21 Změnit e: objednat FRA sazby ****** ** **************************************************** ** *** (Reportáž Jasona Hofitta v Praze a Alana Sharlishe ve Varšavě. Editace od Krishna Chandra Ellory)