Strážci musí „utratit velké peníze“, protože Steven Gerrard dělá „sekvenci 16“ na frašce výběru týmu

Trenér Rangers Steven Gerrard trvá na tom, že si v této sezóně “nedělá starosti ani se nezajímá” o úroveň svého týmu. (Foto: Craig Foy / SNS Group)

Pokud tyto holohlavé statistiky naznačují Ibroxův úpadek na kontinentální scéně, Gerrard věří, že na okolnosti, za nichž se pokouší vytlačit skotské šampiony dopředu, musí být uplatněna určitá míra porozumění.

Je jasné, že nesrovnalosti ve výběru týmů byly v této sezóně problémem se směsí zranění a absencí souvisejících s Covidem, které bránily Gerrardovi vytvořit něco blízkého stabilní sestavě.

Ale je to také finanční síla nebo její nedostatek, kterou mohou Rangers v současné době využít k náboru hráčů, což bývalý kapitán Liverpoolu a Anglie trvá na tom, že to má za sebou na začátku své poslední kampaně skupinové fáze Evropské ligy s po sobě jdoucím domovem ztráty. Do Lyonu a pryč ze Sparty Praha.

Výkon útočníka Vashona Scaly (vpravo) při porážce Evropské ligy se Spartou Praha ocenil trenér Rangers Steven Gerrard. (Foto MICHAL CIZEK/AFP prostřednictvím Getty Images)

“Nemohli jsme odehrát dva zápasy Evropské ligy, ale na této úrovni, která se rok od roku zlepšuje, chceme -li stále růst a jít na extra úroveň, potřebujeme přestupová okna, abychom utratili velké peníze,” řekl Gerrard. “Takhle je to jednoduché.”

„Abychom mohli soutěžit s týmy, proti kterým hrajeme, musíme utratit spoustu peněz. V posledních dvou oknech jsme neutratili ani korunu. Takže i tam musí být nějaký realismus.

“Abychom mohli soutěžit s těmito týmy, porazit tyto týmy v jejich vlastní záplatě, když jsou otevřená přestupová okna, musíme utratit peníze, abychom mohli soutěžit na této úrovni. Nevyhrát, jen soutěžit.”

Gerrard je však přesvědčen, že jeho strana získá opět optimální formu, která byla od začátku sezony vidět jen při letmém pohledu a která může být zapotřebí v neděli, kdy se utkají s Hebesem na Ibroxu v čele tabulky Premier League.

Alfredo Morelos se objevil jako náhradník při prohře Evropské ligy v Praze, ale v neděli by se mohl vrátit do základní sestavy Rangers proti Hibbsovi na Ibroxu. (Foto MICHAL CIZEK/AFP prostřednictvím Getty Images)

“Máte právo číst cokoli, co zde děláme takticky nebo moje rozhodnutí,” řekl.

“Jako zaměstnanec a já jako manažer se snažíme najít dokonalé řešení, snažíme se najít stabilní tým, který bude hrát s tou jiskrou a životem, o který jsme přišli, chcete -li.”

Co bych ale řekl, je to, že si zde starosti neděláme. Víme, kde jsme

“Musí to být také zdravý rozum, když nás soudíte zvenčí. Jiskra přijde a tento život, o kterém mluvíte. Věřte mi. Máme tady dobré hráče a budeme se stále zlepšovat a tvrdě pracovat, a ta jiskra bude.” Přijít.

„Určitě to bude rychlejší, pokud dokážeme najít tento stabilní tým a pokud dokážeme udržet naše klíčové hráče v kondici a k ​​dispozici, a pokud se správní a dostupní hráči dostanou do lepší kondice.“

Nedostatek konzistence Strážců byl nejzřetelnější z ofenzivní perspektivy, protože do skupiny vstoupily různé tři přední skupiny, aniž by měly velký návrat.

„Možná očekáváme pořadové číslo 16 (v neděli),“ odpověděl Gerrard na otázku k této záležitosti.

“A to je to. Prohráli jsme (Ryan Kent). Včera v noci (proti Spartě) jsme potřebovali běžet opravdu rychle a rychle, proto jsme použili Fashion Sakala. Myslel jsem, že to bylo opravdu dobré, pokud jde o to, dal hru.

“Byl hrozbou, běžel nepřetržitě, při každé příležitosti jsme viděli jeho číslo trička a o to jsme požádali módu. Než se rozhodneme (na neděli), uvidíme, jak se bude vyvíjet.”

„Celkově se ale těším, až se pokusím najít stabilní tým, tým, kde můžeme najít větší důslednost, větší rytmus, a dostat kluky na místo, kde můžeme najít mnohem větší důslednost.

“Ale bylo to těžké. Myslím, že to byl jediný Stephen Davis, kterého jsem měl v každém zápase v průběhu 15 her v této sezóně. V takovém případě to musíme přijmout a přizpůsobit se a změnit a musíme být připraveni. To bylo téměř nemožné najít stejnou úroveň 11 zápasu, která by odpovídala. “

Obrana byla také zdrojem frustrace pro Gerrarda a absence Conora Goldsona v jeho zatáčce se čtyřmi zády byla akutně cítit, protože Rangers podlehli několika otvorům proti Spartě a česká strana měla štěstí, že proměnila jen jeden z nich.

Zdá se nepravděpodobné, že se Goldson proti Hibbsovi vrátí, i když k tomu bude mít každou příležitost po boku záložníka Juninha Bacona, který byl před přestávkou v Praze nahrazen problémem s třísly.

„Dnes opouštíme Connora a doufejme, že uvidíme, jestli zvládne zítřejší trénink,“ řekl Gerrard. „Dáme mu dalších 24 hodin.

“Prozatím má stále příležitost zvenčí, ale stále je to na pochybách. Ale doufám, že v mé pozici nám bude k dispozici.”

„Junior byl vyhodnocen včera v noci a doufejme, že budeme mít zranění, než se z toho stane velký problém.

„V té čtyřkolce byl hodně těsný, ale je rozdíl mezi těsností a skutečným zraněním. Během příštích 24 a 48 hodin bude mít nějakou práci a znovu, jako Connor, bude mít pravděpodobně velmi malou šanci být zapojen.

„Mimo to máme nějaké kopance a pohmožděniny, ale nic, co by o víkendu někoho odradilo.“

