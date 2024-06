Strávil jsem se svým počítačem Copilot Plus 48 hodin a už mám obavy

Byl jsem docela nadšený, když před pár dny dorazila předobjednávka Surface Laptop, protože jsem toužil vyzkoušet počítače založené na Arm se Snapdragonem. nejlepší smartphony a jejich spárování s výkonem, který konkuruje nejlepším notebookům ve své třídě, zní příliš dobře, aby to byla pravda. Bohužel po pouhých 48 hodinách používání mého nového Surface Laptop začínám mít pocit, že by to mohlo být přesné.

Měl bych na to upozornit poukazem na to, že kancelářská složka prostředí Copilot Plus PC je naprosto v pořádku, dokonce skvělá. Během psaní tohoto článku se mnou funguje bezchybně a statistiky baterie naznačují, že jsem si užil 2 hodiny a 36 minut přehrávání obrazovky od posledního nabití, přičemž 76 % zbývá. Výdrž baterie na této věci se zdá být docela solidní, takže alespoň to je jeden slib zahrnutý v seznamu.

Několik chybných kroků za posledních 48 hodin však nepochybně posunulo mé konečné hodnocení negativnějším směrem. Konkrétně emulace aplikace je hit a já opravdu nechápu, co všechno kolem AI je, vzhledem k tomu, že Recall má přestávku až do konce roku.

Výdrž baterie je skvělá pro kancelářskou zátěž, ale vše ostatní je méně přesvědčivé.

Ale než se k tomu dostaneme, pojďme se popasovat s Windows běžícími výhradně na Arm malarkey. Ano, zdá se, že výhody výdrže baterie existují (ačkoli další testování to ukáže) a nativní aplikace Arm fungují skvěle, pokud je najdete. A tady je problém: hodně se spoléhám na vrstvu emulátoru Prism od Microsoftu, abych spouštěl x64 aplikace, které ještě nejsou navrženy pro procesory Arm. Upřímně, žasnu nad tím, jak málo aplikací denně používám, které nemají nativní verze. Libre Office, Lightroom Classic, Discord, Asana a (samozřejmě) jakákoliv hra na Steamu spoléhají na emulaci. Věděl jsem, že mé specializovanější aplikace od menších vývojářů, včetně Feishin a Jellyfin pro média, budou spoléhat na emulaci, ale překvapivě v tomto bodě nebylo zahrnuto jen velmi málo větších projektů. Není to tak, že by Windows on Arm byl nový.

Pokud jde o nativní podporu, používal jsem Photoshop, Slack, Spotify, Zoom a tři velké webové prohlížeče. To je místo, kde Microsoft dostává kecy „90 % minut uživatele běží na Arm Native“, ale všechny fungují skvěle. Zažil jsem však řadu závad na černé obrazovce při spouštění stránek náročných na GPU v Edge pomocí externího monitoru, který se ve Firefoxu nezobrazuje. Zdá se, že ani nativní aplikace nejsou imunní vůči problémům.

Buďme velkorysí a řekněme, že instaluji aplikace Arm a x64 50/50. Problémem zůstává, že výkon simulace se zdá být velmi špatný. Například Lightroom Classic (stačí si jej již aktualizovat, Adobe!) funguje bezchybně při úpravách fotografií, ale export souborů JPEG jej a další aplikace může srazit na kolena. Asana a Discord, na druhé straně, běží jako vejce a lžíce – zastavte, spusťte, pozastavte a načtěte. Zde je výkon Prism zklamáním. Prvky uživatelského rozhraní mohou dočasně zamrznout, někdy v celém systému, a přehrávání hudby může být na zlomek sekundy přerušeno. Tyto problémy se nevyskytují často, ale když k nim dojde, okamžitě vám připomene, že nezískáváte nejlepší zkušenost se systémem Windows.

Robert Triggs/Android Authority

Ale to není hlavní hřích. Ne, skutečnost, že většina aplikací VPN nefunguje, protože ještě nemají nativní verze Arm, může být pro některé absolutním problémem. Často potřebuji VPN ke kontrole regionálních verzí webových stránek a naštěstí to stále mohu dělat ve svém prohlížeči. Mnoho dalších společností má však přísnější požadavky, včetně těch v podnikovém prostoru. Naštěstí jsou VPN jediné aplikace, se kterými jsem se setkal a které odmítají fungovat.

Nyní bych byl k Microsoftu a vývojářům trochu shovívavý, kdyby Windows on Arm byl zcela novou iniciativou, ale Windows on Arm a emulátor Microsoftu existují už sedm let a pro šest z nich jsme měli komerční produkty. Jak stále diskutujeme o problémech s vývojem aplikací a simulací, které Apple odstranil za zhruba polovinu této doby? Je to hraničně směšné.

Windows emuluje Arm již sedm let a k dokonalosti má stále daleko.

Dobře, dost napadání emulátoru – Snapdragon X Elite je dostatečně výkonný, aby si prošel (většinou) menších problémů. Pojďme se bavit o AI, hlavním marketingovém materiálu pro počítače s technologií Copilot Plus. Co je tedy o Plus? Je to trochu těžké poznat. Zdá se, že Windows Recall je hlavní funkcí, ale byla pozastavena, zatímco Microsoft vyžehlí některé velmi spolehlivé obavy o soukromí.

Bez připomenutí je Copilot středem pozornosti jako nejzřetelnější uživatelsky orientovaná funkce umělé inteligence, ale zkušenost je velmi podobná jako u běžných počítačů. Ano, vyhrazené tlačítko Copilota pro vyvolání okna webové aplikace je příjemné (pokud hodně používáte AI), ale přesto bych Copilotovi (ani žádnému jinému generátoru textu) nevěřil v nic jiného, ​​než jsou obyčejné otázky nebo zvláštní přeformátování odstavců. . S ikonami Copilot nalepenými na panelu nástrojů a v prohlížeči Edge jsem pravděpodobně během několika dní stiskl fyzickou klávesu třikrát nebo čtyřikrát. Zdá se, že nemá cenu obětovat správnou starou klávesu ctrl.

Robert Triggs/Android Authority

Umělá inteligence má i další funkce, ale ty jsou více specializované. Ještě jsem nenašel využití pro působivou funkci živých titulků (zatím) a požádat Cocreator, aby nakreslil cokoli s lidmi v něm, může být často zastrašující. Nicméně jsem zjistil, že Studio Effects je užitečnější pro pár hovorů na Discordu. Funkce Eye Contact vypadá trochu děsivě, ale funkce automatického orámování a bokeh fungují velmi dobře. Téměř všechny konferenční aplikace však mají skryté možnosti pozadí bez potřeby NPU, takže se sotva cítí nové a vzrušující.

Další funkce umělé inteligence, na kterou jsem narazil, byla čistě náhodou. Při srovnávání některých her AAA jsem si všiml vyskakovacího okna v některých titulech, které mi říkalo, abych aktivoval AI Supersolution. Pokud můžete žít s rozlišením 1 152 x 768, AI ​​upscaling posune mnoho her z nižších 30 snímků za sekundu na pohodlnějších 50–60 snímků za sekundu. Překvapivě Snapdragon Opět však platí, že seznam podporovaných titulů není zdaleka úplný a nabídka nastavení pro ruční konfiguraci .exe není zdaleka univerzální.

Doufejme, že počítače Copilot Plus začnou vyvíjet smysluplnější aplikace pro Arm.

Myslím, že to shrnuje celou mou dosavadní zkušenost s tímto počítačem Copilit Plus – prostě mi to nepřipadá úplné. Jsou nerovnoměrné funkce umělé inteligence a neupravená simulace přijatelné kompromisy pro lepší než průměrnou výdrž baterie? Nejste si jisti cenami nad 1000 $. Mám pocit, že tam je shrnuta moje poslední recenze.

V tomto scénáři typu slepice a vejce jsme však možná u bodu zlomu: výkonnější a zajímavější notebooky znamenají, že si toho vývojáři všímají, uvádějí originálnější návrhy Arm a celý ekosystém se rychle zlepšuje. To je naděje, ale to není žádná útěcha pro hořkou příchuť zklamání, kterou momentálně cítím. Zdá se, že poslední dva dny se příliš neliší od posledních sedmi let, kdy jsme se snažili ospravedlnit ústupky.