Stoletá rostlina se rozdělila na dům v zeleném rybníku v Česku

Kouzlo rostliny je zachováno i při zahájení renovace

Mělo by být čerstvé, ale ne luxusní. Požadavek zákazníka na Studio Stamble & Deser Architect. The Obnova Plán závodu Česká republika Manželský pár naplní touhu bydlet sám v bývalém bazénu a rozhodnutí padne již po jedné návštěvě: „Tady a v tomto domě. Nebudeme stavět, ale obnovovat,‘ Řekl. Tedy nové oživení Dům Začíná kompletní konstrukcí základny při zachování staleté krásy rostliny.



„Tady a v tomto domě,“ řekl manželský pár, když si za svůj nový domov vybrali X-Mill

Všechny obrázky jsou s laskavým svolením Stumble & Tess Architecture

Fotografie od Philip skóroval / Václav Gray

Poznamenaná stářím, nepříznivá struktura stávající struktury vedla Razítko a tesař architekti Volba radikálního řešení vzdáleného procesu ‚náhrady‘ namísto úplné změny nalezeného.

Naším hlavním úkolem bylo přenést vzduch a světlo do interiéru budovy. Protože ale kabelovou stěnu nikdo rušit nechtěl, „odřízli“ jsme část kufru. Výsledkem bylo patio v původním základu budovy, odkud mohlo do domu pronikat sluneční světlo skrz průřez zakrytý sklem. Hlavní kabelová stěna byla z obou stran položena holá a proudění čerstvého vzduchu snižovalo stálou vlhkost, která by se obnovou bazénu jen zvýšila. Vysvětlete architektům.



Architekti otevřeli vnitřní nádvoří uvnitř původní koleje budovy a umožnili slunečnímu záření proniknout dovnitř.



Původní rostlinný systém

Razítko a tesař architekti Vypěstujte si domov znovu zdravě

Stávající stropní díl byl rozebrán, zrekonstruován a obnoven do původního stavu, přičemž bylo odhaleno a oceněno stoleté řemeslo z obývacího pokoje s kuchyní a jídelním koutem. Jedinečným je projekt odstranění stropu, který otevírá celý prostor na dvou plošinách. Externě bylo vodní kolo postaveno za použití tradičního řemesla, protože zahrnuje pečlivou a postupnou renovaci nebo úpravu různých původních komponentů k dosažení původního cíle: zachovat stárnoucí krásu budovy.

„Porovnali jsme naši práci architektů a práci všech zúčastněných řemeslníků s prací lékařů, kteří ošetřují své pacienty. Stejně jako medicína je potřeba udržovat domov zdravý.“ Postupujte podle razítka a tesaře architektů.



Odstraněním stropu se celý prostor otevírá na dvě plošiny



Celé přízemí včetně terasy je pokryto čedičovou dlažbou