Sto let starý příběh, který byl dnes prorokován

Zatímco Zamyatin oslňoval své čtenáře radikálními nápady a hranatou, ultramoderní prózou, Čapek se s ním snažil spřátelit. Prohlásil „Zajímá mě všechno, co existuje“, napsal více než 3 000 článků a také romány, příběhy, divadelní hry, scénáře a dětské knihy. jeho krátké sloupce, popř Série, čte jako Orwellovi předchůdci přátelským povídavým tónem; Brilantní jako oni. jejich oslava obyčejného života a přírodního světa; kritizovat je za aroganci a elitářství; jejich nenávist k odlidštění abstrakcí; a jejich fascinace jazykem. Deset let před Orwellovým průlomovým esejem Politika a anglický jazyk Chabek popisoval vztah mezi špatným psaním a nebezpečnou politikou: obecné lži a politika by nebyla jednoduchá, od rétoriky po genocidu. “Přesto dokázal prokázat laskavost a optimismu. Více o lidské přirozenosti než Orwell, napsal v roce 1920: „Věřím, že vidět je velká moudrost a vidět mnohem víc než soud.“

Čapek byl blízkým přítelem Tomasze Masaryka, prvního prezidenta Československa, který svou vládu chápal jako humánní a demokratickou střední cestu mezi rostoucím extremismem komunismu a fašismu. V roce 1924 napsal článek s názvem Proč nejsem komunista? Jeho odpověď byla, že komunisté neměli zájem o lidi jako jednotlivce, ale pouze o revoluční masy. „Nenávist, nedostatek znalostí, základní nedůvěra, to je psychologický svět komunismu,“ napsal. Naopak: „Považuji se za blázna, který miluje člověka, protože je člověkem“. Věřil, že lidé by měli být „revoluční jako atomy“ a změnit svět tím, že nejprve změní sebe.

Článek rozhněval české komunisty, ale ti za to nemohli. Pro Zamyatina, který žije ve státě jedné strany, bylo toto prohlášení politické nezávislosti spojeno s nebezpečím. Když Stalin vystřídal Lenina, jeho dopisy byly cenzurovány, jeho články odmítnuty a periodika a vydavatelství, se kterými pracoval, byly zavřeny. V roce 1925 bylo oznámeno, že, jak si myslel, nemůžeme být oficiálně nasazeni v Rusku. „Často se setkávám s obtížemi, protože jsem neotřesitelný a odhodlaný muž,“ Řekl to příteli. „A takhle zůstanu.“

V roce 1929 jeho nepřátelé použili neoprávněné zveřejňování úryvků z ruštiny „My“ ruskými přistěhovalci v Praze jako záminku k odsouzení Zamyatina za šíření „protisovětských“ myšlenek, a tím k vynesení toho, co nazýval literárním „rozsudkem smrti“. ” V roce 1931 dostal od Stalina svolení navždy opustit Rusko, ale jeho život v pařížském exilu s Ludmilou ho nedokázal oživit jako spisovatele. Po několika frustrujících letech strávených neúplným románem a většinou neproduktivními scénáři zemřel 10. března 1937 na selhání srdce.

A naopak, váš mladý muž šel od úspěchu k úspěchu. Byl více než jednou nominován na Nobelovu cenu za literaturu a požádal Wellse, aby se stal prezidentem mezinárodní knižní skupiny PEN. Jeho úspěch však byl zmaten vědomím Hitlerových návrhů ve své vlasti a stal se jedním z nejvýznamnějších antifašistů v Československu. „Všichni začínáme mít pocit, že na konfliktech mezi světonázory, generacemi, politickými principy a čímkoli dalším, co nás rozděluje, je něco zvláštního a neřešitelného,“ Napsáno v roce 1934.

Čapek se vrací k tématům RUR o aroganci, chamtivosti a válečných konfliktech s Mloky (1936), úžasně kreativní satirou na nacionalismus, kolonialismus, militarismus a rasismus. Když lidé objeví kmen inteligentních mloků žijících v moři, uvedou je do práce otroků, ale rychle se vyvíjející obojživelníci se stanou příliš velkými na to, aby mohli ovládat a požadovat více životního prostoru. Pod hitlerovským vedením vůdce Salamandera se hrnuly sladkovodní ryby a anektovaly obrovské pozemky. Čapek ve Válce s Mloky vysvětluje, jak svět skončí: „Žádná kosmická katastrofa, nic jiného než vládní, oficiální, ekonomické a jiné důvody … jsme za to všichni zodpovědní“. Podobné antifašistické poselství je i v jeho hře The White Plague z roku 1937, v níž pro-válečné gangy ničí jedinou protilátku proti pandemii, což vede k jakési národní sebevraždě.

Ve válce s Mloky prodávají evropské mocnosti Čínu Mlokům v naději, že se zachrání. V říjnu 1938 Mnichovská dohoda mezi Británií, Francií a Německem učinila totéž se zemí Shpak. „Můj svět je mrtvý,“ řekl svému příteli Ferdinandu Perukovi. „Už nemám důvod psát.“ Navzdory vypovězení přísahy a vyhrožování smrtí odmítl opustit zemi, kterou miloval. Po invazi do Československa ho gestapo zařadilo na seznam hledaných osob.