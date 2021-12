Stín Giant Tribute Statue of the Gods nyní vyšel ven

obrázek : Modlete se k bohům

byla V roce 2015 jsem o tom psal poprvé hra s názvem kořist bohůmIndy pozdravuje stín kolosu. O šest let později, se změnou názvu, je nyní hra u konce.

V té době to vypadalo takto:

Vidíte, on se tím moc neinspiroval stín kolosu Jednoduše proto, že to byl pokus některých fanoušků Vytvořte si jejich vlastní verzi, až po použití řádku „Musíte přežít obrovská nebezpečí, kterým čelíte“ v reklamě.

O dva roky později a po úspěšné kampani na Kickstarteru Vývojáři museli změnit název hry Poté, co vydavatelé Bethesda vznesli námitku proti použití slova „Prey“ ve svém názvu, protože ve stejném roce vydali také hru s názvem „Prey“. Byl to hloupý krok, pokud to bylo také nutné – musíte právně bránit terminologii své značky, jinak riskujete, že o ni přijdete – ale bez prostředků na odpověď došli vývojáři No Matter ke kompromisu, kdy si mohou ponechat logo hry, ale bude to muset napsat Modlete se k bohům Pokaždé, když se to zapíše.

Pak to na rok nebo dva zmizelo a znovu se objevilo s kočárkem Sestavení s předběžným přístupem, které nefungovalo úplně dobře a pak zase zmizelo do bodu, kdy jsem na to všechno zapomněl. Takže dnes bylo příjemné se probudit a vidět, že hra je kompletní a venku a je nyní k dispozici nejen na PC, ale také na PS5, PS4 a Xbox One.

G/O Media může získat provizi 98% sleva Balíček certifikace StackSocial Learn to Code 2022 Naučte se všechny programovací jazyky

Dejte si oči Matrix, když ušetříte 98 % na tomto obřím balíčku kurzů od StackSocial. S více než 270 hodinami obsahu kurzu budete mít vše, co potřebujete, abyste mohli začít programovat, v jednom úhledném balíčku.

Zde je návod, jak hra vypadá v roce 2021, nebo alespoň jak vypadá na PlayStation 5. Je toho hodně cyanóza, ale přidané efekty prostředí a světelné triky vypadají ještě lépe takhle.