Stažení Ruska z Mezinárodní vesmírné stanice za účelem spuštění vesmírné stanice ROSS může uvrhnout svět do temného věku vesmíru

První kus Mezinárodní vesmírné stanice vypuštěný na oběžnou dráhu nepocházel od NASA – ve skutečnosti pocházel z Ruska. Jednotka 41,2 stop – nazývaná „Zarya“, ruské slovo pro východ slunce – vzlétla Říká se pošmourný den z odpalovacího zařízení v Kazachstánu 20. listopadu 1998. Když se tak stalo, bylo to vyvrcholení téměř desetiletého geopolitického jednání, které začalo koncem studené války v roce 1989 a skončilo partnerstvím mezi dvěma bývalými nepřáteli, trvat více než 30 let.

Spojené státy se zavázaly spolupracovat s Moskvou na projektu Mezinárodní vesmírné stanice, a to nejen proto, že představoval mír mezi dvěma dříve antagonistickými národy, ale také proto, že by mohl přispět k rozvoji demokracie v Rusku. Několikrát v průběhu let se delegace z obou zemí setkaly na tichých a neprůhledných schůzkách, aby projednaly podrobnosti. Až se prach uvolní, bude to Rusko, kdo uvedl svět do nové éry vesmírných cest.

Start Zaryi tedy nebyl jen úsvitem nového vesmírného věku pro studium vesmíru. Byla to olivová ratolest – olivová ratolest, která ukončila desetiletí napětí, blízko jaderného konfliktu a úplnou změnu světových mocností, jak jsme je znali. Pokud národy neznají mír na zemi, můžeme jej najít alespoň mezi hvězdami.

A nyní, o něco více než dvacet let později, to může skončit i s Ruskem.

26. července to oficiálně oznámil Jurij Borisov, nový šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Země se po roce 2024 stáhne z Mezinárodní vesmírné stanice vybudovat vlastní vesmírnou stanici. po dni, Rusko vyjasnilo s NASA Na Mezinárodní vesmírné stanici zůstane minimálně do roku 2028 – což ovšem Technicky Po roce 2024 původní reklamu odstranil.

„„Pokud se nestáhne do roku 2028, v jistém smyslu to není velký problém,“ řekl listu The Daily Beast John Logsdon, bývalý ředitel Space Policy Institute na Univerzitě George Washingtona. Závod by měl skončit v roce 2030. Partneři se pravděpodobně dohodnou na datu ukončení krátce před rokem 2030.

Země však stále plánuje vypuštění nové orbitální pozice do roku 2030. V a nedávný rozhovorVladimir Solovjev, letový ředitel pro ruskou část Mezinárodní vesmírné stanice, dal nějaké náznaky o budoucnosti ruské stanice, kterou pojmenovali Russian Orbital Service Station (ROS). Například by většinou fungovala samostatně bez stálé posádky na palubě – něco, co zdůraznil, by pro lidstvo bylo „krokem vpřed, nikoli vzad“, Podle jednoho překladu.

To by však bylo jasné oddělení od jednoho nebo více futuristické komerční vesmírné stanice které NASA plánuje podporovat. Je to také odlet z nové čínské vesmírné stanice Tiangong, na které astronauti právě pracují.

Existuje důvod, proč se tyto večírky lepí na lidi více než na chytré stroje. Ostatně přítomnost lidí v těchto tropických základnách umožňuje praktičtější výzkum. Navíc, pokud se něco pokazí s terminálem (Což často dělá), může tam být někdo, kdo to hned opraví.

Plánovaná ruská stanice bude mít také sluneční synchronní oběžnou dráhu, což znamená, že bude nad Zemí procházet během místních denních hodin. To umožní ROSSu snadno studovat zemské póly. Je však třeba poznamenat, že kolem planety obíhá spousta výzkumných satelitů, které už to dělají.

I když je ROSS rozhodně méně složitý než Mezinárodní vesmírná stanice nebo Tiangong, stále jde o obrovský úkol – zvláště s ohledem na ambiciózní cíl vynést jeho část na oběžnou dráhu do roku 2030.

A to ani nebere v úvahu zchátralý stav Roskosmosu.

„ Vzhledem ke stavu jejich vesmírného průmyslu bych byl šokován, kdyby to vůbec dokázali – nemluvě o roce 2030. „ – Wendy Whitman Cobb, škola pokročilých leteckých studií amerického letectva

Každodenní zvíře, řekla Wendy Whitman Copeová, expertka na vesmírnou politiku ze Školy pokročilých leteckých a kosmických studií amerického letectva. Dodala, že dokonce i NASA, která je lépe financovaná a vybavená než ruská vesmírná agentura Roskosmos, bude mít potíže se splněním termínu do roku 2030. „Takže skutečnost, že se Rusko pokusí vymyslet zcela nový systém samo, se zdá sporná.“

„Musí začít hned,“ vysvětlil Logsdon. „A teď nemohou začít, protože jejich peníze jsou velmi omezené a operace na Mezinárodní vesmírné stanici jsou velmi drahé.“

Moskva samozřejmě může sdílet jako Čína, aby získala stanici na oběžné dráze. Cobb ale řekl, že Peking nemá žádnou skutečnou motivaci jim pomáhat. Pokud něco, státní spolupráce v něčem, jako je Tiangong, by podle ní mohla podkopat úspěchy Číny. Rusko bude také muset především čínskému vesmírnému programu vděčit za většinu technologií, jako jsou nosné rakety – něco, co by pravděpodobně raději kontrolovalo.

Plány jsou však významné v tom, že jsou zatím nejjasnějším náznakem toho, že Rusko plánuje dotáhnout do konce to, co by mohl škádlit pouze bývalý šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin: země ukončila desetiletí trvající praxi mezinárodní spolupráce a spolupráce ve vesmíru. Mír je ve vesmíru pryč. Napětí je zpět na oběžné dráze a mohlo by tu chvíli zůstat…ne?

„ Mohli byste si o astronautech myslet jako o zakopávací drát… mít tam lidi, jejichž životy by mohly být ohroženy, ztěžuje provádění nebezpečných věcí, které by jim mohly ublížit. „ – Wendy Whitman Cobb, škola pokročilých leteckých studií amerického letectva

budeme, Umět. Vesmír bude pravděpodobně i nadále ustupovat do pozadí následkům geopolitického konfliktu na statické půdě. „Existence orbitální pozice ztratila svůj politický význam,“ řekl Logsdon. NASA bude mít vlastní komerční stanice. To není vysoce geopolitické. Pokud Rusko postaví toto zařízení, učiní tropické základny tak běžné, že jsou bezvýznamné.

Ozvěna poháru pocitů. Ve skutečnosti věří, že čím více základen, laboratoří a astronautů na oběžné dráze, tím menší je pravděpodobnost, že eskalují napětí – alespoň ve vesmíru.

„Mohli byste si představit astronauty jako vypínací drát,“ řekl Cobb. „Vím, že není dobrý nápad o tom uvažovat v tomto smyslu. Ale mít tam lidi, jejichž životy by mohly být ohroženy, je obtížné dělat nebezpečné věci, které by jim mohly ublížit. Proto Ruský protisatelitní test Minulý rok byl velmi znepokojivý. Udělali to poblíž Mezinárodní vesmírné stanice a stále je tam mnoho úlomků, které aktivně ohrožují astronauty.“

Představte si to jako teorii jaderného odstrašení. Pokud tam máte ruské, čínské a americké vesmírné stanice, každý má ve hře svou kůži – takže každý má co ztratit. Cobb řekl, že vesmírný věk se rovná vzájemně zaručené destrukci, takže „všichni tito aktéři si dvakrát rozmyslí, než udělají něco opravdu bláznivého.“

Pro Logsdona je však stažení Ruska a jeho cíle dosáhnout sám o sobě pochmurným příkladem jednoho z velkých zklamání éry vesmírných stanic: Poněkud selhalo – alespoň pokud jde o jeho původní slib sjednotit všechny. Svět má větší poslání než kterákoli země.

„Dopad ISS na politiku související se Zemí, v kterou doufala, byl velmi omezený,“ řekl Logsdon. Nemáme demokratické Rusko. Máme Putina. Máme za sebou invazi na Ukrajinu. Politický význam mezinárodní spolupráce na stanici ztratil na síle – pokud vůbec existoval.“

Ale možná je to dobře. Rusko stále plánuje být na Mezinárodní vesmírné stanici dalších šest let. Navíc laboratoř na oběžné dráze neměla trvat věčně. Ještě před chaotickým odtržením od Ruska žila ztraceným časem, protože v provozu zcela minula původní 15letou dobu platnosti (ačkoli Bidenova administrativa prodloužila jeho provozní životnost do roku 2030).

Možná je tedy vhodné, aby země, která vynesla na oběžnou dráhu svůj první kus – jednotka pojmenovaná po úsvitu – byla přítomna, když nad ní slunce zapadá naposledy.