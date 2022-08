Start testovacího letu Artemis 1 NASA byl odložen poté, co se objevily problémy

Bill Harwood zastřešuje americký vesmírný program na plný úvazek od roku 1984, nejprve jako šéf kanceláře na Cape Canaveral pro United Press International a nyní jako konzultant pro CBS News. Má za sebou 129 misí raketoplánů, každý meziplanetární let od průletu Voyageru 2 kolem Neptunu a desítky komerčních a vojenských startů. Harwood sídlí v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě a je oddaným amatérským astronomem a spoluautorem „Comm Check: The Final Flight of Shuttle Columbia“.