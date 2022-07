Stargazing: Lehi Museum spolupracuje s NASA na výuce o Webb Telescope Images

NASA v úterý odhalila čtyři nové snímky pořízené teleskopem Jamese Webba. Tento obrázek ukazuje mlhovinu Carina. Hutchings Museum Institute v Lehi, vybraný NASA jako oficiální hostitel Webbových akcí, uspořádal v sobotu akci na oslavu prvních snímků z dalekohledu (NASA, ESA, CSA a STScI)

LEHI – nejnovější fotky z Vesmírný dalekohled Jamese Webba Rozšiřte se tento týden po celém světě, ukažte Nové detailní snímky galaxií a hvězd Zobrazuje snímky z minulosti miliard let.

The Hutchings muzejní institut V Lehi, které si NASA vybrala jako oficiální hostitel Webbových akcí, v sobotu oslavila první snímky uvolněné z vesmírného dalekohledu Jamese Webba a podělila se o to, co se lze prostřednictvím snímků dalekohledu naučit.

Joshua Loringer hovořil o důležitosti fotografií a odpovídal na otázky. Je odborným asistentem fyziky na Utah Valley University a bude hlavním řešitelem dvou programů Webb Space Telescope, které navrhl.

Loringer řekl, že projekt Webb Telescope začal asi před 20 lety a byl Zahájeno vánoční ráno 2021. Otevření zrcadel a instalace kamery trvalo měsíc – Loringer řekl, že dalekohled byl velký asi jako tenisový kurt a musel být strhnut, aby mohl být odeslán do vesmíru. Řekl, že existuje mnoho různých věcí, které mohou způsobit selhání projektu – 344 jednotlivých bodů selhání – ale vše šlo perfektně.

Dalekohled je namířen ze Země směrem do vesmíru a obsahuje důležitou sluneční clonu, která udržuje stranu směřující asi na minus 390 stupňů, zatímco strana obrácená ke Slunci je na asi 260 stupňů Fahrenheita.

V prezentaci Lothringer porovnal několik snímků pořízených ze stejné oblasti Hubbleovým teleskopem a Webbovým teleskopem a vysvětlil, že Webbův dalekohled čte infračervené vlnové délky – jedním z důvodů, proč musí být tak chladný, je, že nečte svůj vlastní obrázek. . Žár. Nový dalekohled má také zrcadlo vyrobené ze zlata, protože zlato dobře odráží červené světlo na dlouhých vlnových délkách.

Protože se dalekohled nedívá na viditelné světlo, snímky sdílené NASA mají barvy, které jsou interpretovány z barev, které se objevují na různých snímcích infračerveného světla.

Webbovy infračervené snímky obsahují mnoho dalších informací, včetně složení galaxií a hvězd a jejich vzdálenosti od dalekohledu. Loringer řekl, že teleskop ukázal galaxie tak vzdálené, že se díváme na to, co se stalo před více než 13,1 miliardami let, některé z prvních galaxií po velkém třesku.

„Každou chvíli vám Webb něco řekne…a samozřejmě toho bude ještě víc,“ řekl.

Joshua Lothringer, docent na UVU, hovoří o tom, jak byl v sobotu na akci v Hutchings Museum Institute vypuštěn a otevřen do vesmíru vesmírný dalekohled Jamese Webba. (Foto: Emily Ashcraft, KSL)

Vesmírný dalekohled Jamese Webba má dostatek paliva na to, aby mohl obíhat kolem Slunce mimo oběžnou dráhu Země asi dvacet let, a každý rok mohou vědci předkládat návrhy, aby pro ně dalekohled něco studoval.

Loringer přijal dva návrhy, jeden na studium hnědých trpaslíků a druhý na studium exoplanet. Vysvětlil, že informace z dalekohledu jsou veřejné, ale když konkrétní osoba provede studii, informace jsou soukromé až po dobu jednoho roku, aby mohla bádat, než se stanou veřejnými.

Kdokoli se může připojit online a podívat se na časový rozvrh, kam se dalekohled podívá během příštího týdne. Loringer řekl, že v současné době zkoumá supernovu.

Po představení zahrálo muzeum a Živá diskuse na YouTube Vědci z NASA si prohlížejí obrázky.

Daniela Larsen, výkonná ředitelka Hutchings Museum Institute, uvedla, že muzeum investuje do sdílení informací o současných průzkumech. Řekla, že je stále co objevovat, jak na Zemi, tak ve vesmíru, a skutečnost, že Webb se dívá přímo na události v minulosti, je pro muzeum velmi zajímavá.

„Toto je generační okamžik při zkoumání vesmíru,“ řekl Larsen. „Jsme nadšeni, že můžeme oslavit tento velký úspěch s komunitou a našimi přáteli v NASA, protože první detailní snímky z tohoto nádherného dalekohledu jsou zveřejněny na světě.“

Řekla, že účast na průzkumu vesmíru může děti inspirovat a je pro ně dobré mít akce, kterých se mohou zúčastnit a které preferují. Muzeum obsahuje Letní série NASA S dalšími diskusemi o vesmíru, které doufají, že zapojí děti a přinesou do Utahu ducha průzkumu.

„Tyto snímky ukazují vesmír takový, jaký byl před miliony let, a umožňují nám doslova vidět minulost mezi naší sluneční soustavou, naší galaxií a vzdálenými galaxiemi z raného věku vesmíru. Tento průzkum odhalí objevy, které si nyní nelze představit a které pomohou pohánět naše planety do budoucnosti.“

Budova, ve které muzeum sídlí, byla postavena v roce 1919 veterány z první světové války, ale do roku 2026 se plánuje přidat k budově 70 000 čtverečních stop při zachování historické fasády; Larsen řekl, že město darovalo nějaké pozemky za budovou, aby pokrylo růst. Řekla, že plánují pokračovat ve spolupráci s NASA a National Geographic, aby přinesli nové, zajímavé exponáty.

Ona řekla muzeum Unikátní v tom, že se nejedná o městské, státní nebo církevní muzeum a zaměřuje se na místní historii z mnoha různých kultur, které přispěly k historii státu.

Partnerství Hutchings Museum Institute s NASA poskytuje pedagogům přístup k dalším vzdělávacím školením a zdrojům ve třídách a příležitost pro pedagogy přivést studenty do muzea. Toto je součástí programu spolupráce NASA pro sdílení vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) a profesionálního rozvoje pro pedagogy.

„Program STEM Sharing Program je pro pedagogy skvělý způsob, jak využít vzrušujících informací, projektů a vědy shromážděných prostřednictvím Webbova teleskopu, které NASA a další vědci z celého světa používají ve svých třídách,“ řekl Larsen.

Emily Ashcraft se připojila ke KSL.com jako reportérka v roce 2021. Zabývá se soudními a právními záležitostmi, stejně jako zprávami o zdraví, víře a náboženství.