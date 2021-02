Star Wars: Republic Commando přichází na PS4, Switch

Star Wars: Republic CommandoA Velmi oblíbená taktická střílečka od roku 2005, která byla přenesena na Xbox One v roce 2018, nyní přichází na PlayStation 4 a Nintendo Switch. To ve skutečnosti znamenalo první vystoupení hry na PlayStation a Nintendo, protože původní verze byla výhradně pro Xbox a Windows PC. Vode An!

Aspyr zpracovává port. hvězdné válkyRepublic: Commando Spouští se pro Switch a PS4 (bude se hrát na PlayStation 5 přes zpětnou kompatibilitu) 6. dubna a má cenu 14,99 $ a je k dispozici v online obchodech pro konzole. I když je hra 16 let stará, má mezi fanoušky Star Wars silnou sledovanost a Karen Traviss ji také rozdělil do pěti brožovaných adaptací. Oživení je zážitek pouze pro jednoho hráče (Republika komando Měl méně zapamatovaný režim pro více hráčů) s moderním ovládáním.

v Republika komandoJako klonovaný voják Delta Squad (Boss) vedou hráči spoluhráče Fixera, Scorcha a Seva s taktickými manévry, jako je průnik a čistota, umístění odstřelovače a narušení zavřených dveří. Timoeira Morrison, vyjádřená otec klonů Gango Fett v trilogii prequel – a kdo Vrátil se v poslední sezóně Mandalorian Jako Booba – zvuky delta-38.

Aktualizace: Aspyr potvrzen Který – který Star Wars: Republic Commando Spouští se také na Nintendo Switch se stejným datem a cenou.