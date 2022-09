Standard Pixel 7 Pro odkazuje na specifikace CPU a GPU Tensor G2

Objevil se nový benchmark, který nám dává lepší představu o specifikacích Pixel 7 Pro, zejména vylepšení CPU a GPU v čipu Google Tensor G2.

Všichni velmi očekáváme uvedení Pixel 7 a 7 Pro, protože budou řádně představeny na Googlu Hardwarová akce 6. října. Google nám již před časem představil telefony na Google I/O, ale stále existuje několik podrobností, které ještě nebyly potvrzeny.

Jednou z největších hádanek byl nadcházející čip „Tensor G2“, který má být druhou generací čipu Google Tensor vytvořeného ve spolupráci se společností Samsung. Po solidním debutu v sérii Pixel 6, i když od té doby zaostala za konkurencí za poslední rok, mnozí se ptali, kam Google zavede sérii Tensor příště.

Díky nějakému odbornému kopání vývojářem pro Android Kuba Wojciechowski Na Twitteru nyní máme solidní důkaz toho, co přinese Pixel 7 Pro a čip Tensor G2 na stůl, pokud jde o výkon. Nejprve však musíme udělat trochu zřeknutí se odpovědnosti, protože mnoho nových informací získává z nového zdroje. Geekbench menu Pro Pixel 7 Pro.

Je třeba poznamenat, že je poměrně snadné zfalšovat informace hlášené Geekbench. Existuje však několik jemnějších detailů – také zvážených a potvrzených naším týmem – které naznačují, že tento benchmark Pixel 7 Pro je legitimní. Tyto detaily je však třeba brát s rezervou.

Když se podíváme do detailů, zdá se, že Google příliš nezměnil procesorová jádra použitá mezi loňským Tensorem a letošním Tensorem G2. Z toho, co lze spojit dohromady, používá stejnou sadu dvou jader Cortex-X1, dvou jader Cortex-A76 a čtyř jader Cortex-A55, i když s mírně vyššími takty. Tyto mírně zvýšené rychlosti v kombinaci s menšími Velikost matrice 4nm Zdá se, že jejich použití zlepšuje vícejádrový test Tensor G2 a Pixel 7 Pro zhruba o 10 %.

To vše v kombinaci se 4 nm procesním uzlem použitým pro čip přispívá ke zvýšení výkonu vícejádrových procesorů o zhruba 10 % při jednoduché výměně jednoho jádra. pic.twitter.com/lSLlpwHP1U – Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) 16. září 2022

I když se to může na první pohled zdát zklamáním, je to pravděpodobně nejlepší, protože počáteční výkon není tím, co bychom chtěli u Pixelu 7 zlepšit. Bin ChunPixel 7 a Tensor G2 musí držet krok s prací, kterou odvedl Snapdragon 8+ Gen 1, pokud jde o snížení tepla a energetickou účinnost. jako takové spekulovat o Kuběje možné – i když to není potvrzeno – že tento návrh by mohl pomoci dosáhnout této úrovně účinnosti.

Kde jsou však specifikace Tensor G2 Pixel 7 Pro čin Získává velkou podporu ve svém GPU, který přechází z Mali-G78 na Mali-G710. Tento nový GPU nastavit na zobrazení O 20 % lepší výkon, o 20 % lepší energetická účinnost a dokonce o 35 % lepší využití strojového učení, které je jednou z hlavních oblastí řady Tensor.

Na tu poznámku, Existují také náznaky Google hodlá do Tensor G2 zahrnout novou generaci Tensor Processing Unit (TPU) – s kódovým označením „Janeiro“, která má poskytnout další posilu pro řadu Pixel 7. Jedním z posledních detailů potvrzených benchmarkem je, že Pixel 7 Pro bude pravděpodobně mít 12 GB RAM, stejně jako Pixel 6 Pro.

Celkově to vypadá, že Tensor G2 možná neudělá z Pixel 7 Pro neuvěřitelně vzrušující aktualizaci, pokud jde o specifikace pro majitele řady Pixel 6, ale časté aktualizace by mohly poskytnout konzistentnější zážitek. Pro ty, kteří na Googlu čekají, až „vyřeší problém“ s rodící se řadou čipsetů Tensor, může to být přesně to, co jste hledali.

