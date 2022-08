Stan Wawrinka naznačuje odchod do důchodu po prohře s Corentinem Moutetem, tenisové zprávy

Bývalý šampion US Open Stan Wawrinka naznačil, že odchod do důchodu je za dveřmi poté, co byl v úterý ráno nucen vzdát zápas prvního kola ve Flushing Meadows.

Švýcarský veterán prohrával nad Francouzem Corentinem Moutetem 4-6, 6-7, když si po druhém setu po tiebreaku potřásl rukou, čímž předčasně ukončil zápas na kurtu 5.

Mottetův rekord proti bývalé světové trojce se zlepšil na 3:0.

Sledujte tenis živě s beIN SPORTS na Kayo. Živé přenosy z turnajů ATP + WTA včetně každého finále. Jste v Kayo poprvé? Začněte svou bezplatnou zkušební verzi nyní>

Wawrinka byl v úterý svým stínem a opakovaně vyzýval trenéra, aby se o jeho prst postaral, i když zůstává nejasné, o jaké zranění přesně jde.

Sedmatřicetiletý hráč se vrátil k životu ve druhém setu a několikrát se ocitl na setbolech, ale šampion z roku 2016 nedokázal zasadit rozhodující úder, než byl nakonec odvolán.

Výkřiky úžasu se rozléhaly po stadionech, když si Wawrinka potřásl rukou a sbalil si věci.

„Vím, že se blížím ke konci, to je jasné,“ přiznal po porážce.

„To je fakt. Nebudu moci hrát jako ve své kariéře, protože stárnu, ale myslím, že v sobě stále mám nějaké dobré, velké výsledky, a proto budu dál bojovat.“ trochu.“

Mute se ve druhém kole utká s českou hvězdou Tomášem Mackem nebo 21. Botic van de Zandscholpem.

Britská ikona Andy Murray oslavila své 10. výročí vítězství na svém prvním grandslamu úžasným vítězstvím na US Open nad Argentincem Franciscem Cerondolem.

35letý hráč porazil 24. nasazeného 7-5 6-3, 6-3 a nevykazoval žádné známky nedávných problémů s křečemi, které sužovaly léto.

„Připadalo mi to jako pět setů,“ řekl Murray poté, co vyhrál první sety v řadě na všech čtyřech turnajích od Wimbledonu v roce 2017.

Podmínky byly velmi obtížné a bylo extrémně horko a vlhko. Jsem opravdu rád, že jsem to překonal.“

Murray vyhrál první ze svých tří majorů na US Open 2012 a ukončil tak 76leté čekání Británie na šampiona mužů na grandslamech.

„Připadá mi to jako dávno, když jsem tady vyhrál. Od té doby se toho v mé kariéře hodně stalo, ale byl to pro mě velký okamžik.“

Murray, který je nyní 51., bude čelit americké divoké kartě Emilio Nava o místo mezi 32.

Mezitím dvojnásobný grandslamový šampion Simona Halepová vypadla z US Open Poté, co v úterý ráno utrpěl překvapivou porážku proti nezařazené Ukrajince Darii Snigurové.

Stan Wawrinka, bývalý šampion US Open. Zdroj: Twitter

– S AFP