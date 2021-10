Srbové zvyšují zátarasy v Kosovu, když se NATO přesouvá do konce řady přes SPZ

Etničtí kosovští Srbové procházejí barikádami poblíž hraničního přechodu mezi Kosovem a Srbskem v kosatském Yaringi, 28. září 2021. REUTERS/Laura Hasani

GARINCI, Kosovo 2. října – Kosovský hraniční přechod se Srbskem byl v sobotu znovu otevřen poté, co Srbové odstranili kamiony a auta a síly NATO zasáhly v rámci dohody zprostředkované EU o ukončení sporu mezi sousedními zeměmi ohledně registračních značek automobilů.

Kosovské speciální policejní síly se stáhly z hraničního přechodu na severu země téměř dva týdny poté, co Srbové uzavřeli silnice na protest proti rozhodnutí Kosova zavést dočasné registrační značky pro všechna vozidla přijíždějící ze Srbska.

Kosovská vláda uvedla, že požadavek na registrační značku byl uložen jako odplata za srbské akce, které vůči řidičům z Kosova podnikla od roku 2008, kdy Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku.

„Od tohoto víkendu a po další dva týdny bude KFOR udržovat dočasnou, silnou a agilní přítomnost v regionu v souladu s uvedeným uspořádáním,“ uvádí se v prohlášení mírových sil pod vedením NATO s názvem KFOR.

Srbsko, které ztratilo kontrolu nad Kosovem po bombardování NATO v roce 1999, neuznává nezávislost Kosova, a proto jeho právo přijímat opatření, jako je registrace automobilů.

Odpor tohoto měsíce se stal násilným, ale obě země – zprostředkované zvláštním vyslancem EU Miroslavem Lajacem – ve čtvrtek uzavřely dohodu.

V rámci dohody budou k zakrytí symbolů země použity nálepky na SPZ a oblast bude moci ovládat NATO, které má v Kosovu asi 3000 vojáků.

V sobotu si místní Srbové povídali se slovinskými vojáky NATO, když odstraňovali zátarasy, zatímco na hraničním přechodu parkovaly kosovské policejní vozy.

Lhůta pro jejich stažení byla 16:00 (1400 GMT).

Jak Srbsko postupuje směrem ke členství v EU, musí vyřešit všechny nevyřešené problémy s Kosovem. V roce 2013 se strany dohodly na dialogu zprostředkovaném EU, ale bylo dosaženo malého pokroku.

Nezávislost Kosova byla podporována západními zeměmi včetně USA a Británie, ale dosud nebyla uznána pěti členskými státy Evropské unie a členství v OSN jí brání tradiční spojenec Srbska Rusko.

