Spouštíme první funkce Google pro sdílení mezi zařízeními pro Android

Google Rolování Dvě užitečné funkce Bylo to oznámeno jako první Na I/O konferenci v květnu: Přesměrování hovorů a sdílení internetu. Je to první vlna nových „služeb napříč zařízeními“, které usnadňují pohyb mezi zařízeními Android. 9 až 5 Google Bylo to hlášeno.

Podle stránky nápovědy Google vám Call Casting umožňuje přenášet videohovory „z vašeho zařízení do jiného zařízení se stejným účtem Google… Například aplikace pro videohovory vám může umožnit odeslat hovor do jiného zařízení a aplikace zobrazí seznam blízkých zařízení, do kterých můžete odesílat.“ Momentálně to funguje pouze s Google Meet; Chcete-li jej použít, vyberte tlačítko Cast (které vypadá přesně jako stávající ikona Cast/Chromecast).

Google

Sdílení internetu vám mezitím umožňuje „automaticky sdílet přístup k hotspotu s vašimi vlastními zařízeními,“ píše Google. Tato funkce funguje s Chromebooky a zařízeními Android registrovanými u vašeho účtu Google, pokud je povoleno Bluetooth a zařízení je lokalizováno. Tato funkce však nefunguje se zařízeními Samsung, takže Google místo toho navrhuje použít funkci automatického hotspotu.

Nová funkce je aktuálně dostupná na Androidu 11+ se službami Google Play verze 24.28.34. Momentálně je ve verzi beta, takže bychom se měli brzy dočkat širšího zavedení.