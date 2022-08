Sports Digest: Sea Dogs utrpěli druhou prohru v řadě s Fightinem Philsem

baseball

Jaylyn Ortiz dosáhla na Grand Slam, když se Reading Fightin Phils kvalifikoval k vítězství 8:0 nad Portland Sea Dogs v zápase Eastern League v Readingu v Pensylvánii.

Bylo to druhé vítězství v řadě pro Reading, který vyhrál čtyři ze svých šesti zápasů v sérii s Portlandem. Sea Dogs vedou Somerset ve druhé polovině Severovýchodní divize a klesli na 1/2 hry.

Phils vedli 1:0 ve svém prvním samostatném domácím zápase od Aldrema Correrdora. Wendell Rego přidal dvoukolový singl ve třetím setu a domácí sólo McCarthyho Tatuma na šesté místo.

Andrew Pinter vyhrál, povolil tři zásahy, zatímco skóroval osmkrát a v šesti jízdách nic neprošel.

Nadhazovač Thad Ward, začínající z Portlandu, povolil sedm běhů (dostali pět) na šest ran v pěti jízdách.

malá liga: Otec hráče světové série Little League, který utrpěl vážné zranění hlavy, když spadl z podkrovní postele na kolejích, řekl, že existuje šance, že se jeho syn po návratu domů v Utahu plně uzdraví.

Jess Oliverson pro The Associated Press řekl, že se očekává, že jeho 12letý syn Easton se v úterý vrátí do Utahu a zůstane tam v nemocnici.

„Jsem jen vděčný, že je stále naživu, protože mi bylo řečeno, že má nula procent šance na přežití,“ řekl Oliverson. „Cítíme velké štěstí.“

Nadhazovač a hráč Snow Canyon Easton Oliverson ze Santa Clary v Utahu se v pondělí zranil.

„Existuje šance na úplné uzdravení,“ řekl Oliverson. „Je to jen otázka toho, kolik času a léčby dostane. Žádáme jen o modlitbu. Modlitba je nepřetržitá.“

vysokých škol

Ženský fotbal: Čtyři hráčky skórovaly, když ženský fotbalový tým University of Maine porazil St. Peter 4:0 na zahájení sezóny v Orono.

V prvním poločase skórovali Saylor Clark a Madison Michaud a ve druhém poločase přidaly branky Black Bears Abby Kramer a Kayla Kramer.

Kira Kutzinski potřebovala k uzavření pouze dvakrát. Olivia McKethanová zblokovala 16 střel Svatého Petra (0-2).

Basketball

NBA: Kapitán Miami Odonis Haslem se vrací do Heat pro sezónu 20. Je to jednoroční smlouva v hodnotě 2,9 milionu dolarů; Miami prodloužilo svou show o téměř dva měsíce, pak čekalo, až se Haslem rozhodne mezi odchodem do důchodu a návratem.

42letý Haslem je zdaleka nejdéle sloužícím hráčem v historii Heat. S Miami je trojnásobným šampionem NBA a je historicky lídrem této franšízy v doskocích. Toto je jedenáctá smlouva, kterou podepsal s Heat, a je to sedmé léto v řadě, kdy podepsal smlouvu s týmem.

Fotbal

Premier League: Manchester City dostal z Newcastlu obrovskou paniku, než se vrátil zezadu a v napínavém zápase remizoval 3:3.

City potřebovalo góly do čtyř minut po hodině od Erlinga Haalanda a Bernarda Silvy, aby zachránilo bod v St James‘ Park a udrželo si neporazitelný start k obhajobě titulu.

• West Ham propadl třetí prohře v řadě, aby otevřel sezónu, když góly ze středu pole Alexis McAllister a Leandro Trossard vyhráli Brighton 2:0.

Pokutový kop McAllistera ve 22. minutě a gól Trossarda v 66. minutě zabránily Brightonu v neporazitelném začátku sezony poté, co porazil Manchester United a remizoval s Newcastlem.

Tenis

Západní a jižní otevření: Caroline Garciaová nastartovala na US Open příští týden a ukořistila ženský šampionát vítězstvím 6-2, 6-4 nad Petrou Kvitovou v Mason, Ohio.

Borna Coric pokračoval ve svém bezohledném spěchu do hodnocení mužů a dokončil nepravděpodobnou cestu do turnaje vítězstvím 7-6 (0) 6-2 nad 5. nasazeným Stefanosem Tsitsipasem v prvním finále tohoto turnaje pro oba hráče.

Garciaová, již první kvalifikantka, která se dostala do finále turnaje, vyhrála, když Kvitová poslala jeho druhé podání do sítě. Garciaová se po posledním bodu dostala na kolena a lehla si na záda na hřiště.

golf

OBIT: Golfové umění Toma Weiskopfa překonalo 16 vítězství na PGA Tour a jeho jediný major v Royal Troon na British Open. V televizní kabině byl otevřený a pečlivý a větší úspěch zaznamenal při navrhování golfových hřišť.

Jeho žena řekla, že Weiskopf zemřel v sobotu ve svém domě v Big Sky v Montaně. Rakovina slinivky mu byla diagnostikována v prosinci 2020. Bylo mu 79 let.

Minulý týden Laurie Weisskopf řekla, že Tom pracoval v The Club at Spanish Peaks a zúčastnil se starého oběda v klubu, kde navrhoval soubor 10 svých oblíbených pořadů.

evropské turné: Maximilian Kieffer skončil s výsledkem 6 pod 66 a vyhrál deštěm zasažený Czech Masters ve Visoki Ogizd, Česká republika, a získal tak svůj první titul na jeho European Tour.

Kieffer skončil v Albatros Golf Resort u Prahy o jednu ránu před lídrem noci Gavinem Greenem s celkovým počtem 16 pod 200.

Hra byla na sobotu přerušena poté, co bylo hřiště zatopeno po vydatném dešti krátce po začátku třetího kola. Kolo pokračovalo v neděli, když se šampionát ustálil na 54 jamkách.

První trofej pro 32letého Kieffera přišla poté, co na Tour skončil čtyřikrát jako vicemistr. Stal se také prvním Němcem, který vyhrál od doby, kdy Marcel Siem vyhrál v roce 2014 BMW Masters.

Champions Tour: Padraig Harrington vyhrál DICK’S Sporting Goods Open v Endicott ve státě New York za své druhé vítězství v letošním ročníku PGA Tour Champions.

Harrington uzavřel s náskokem 5 pod 67 na hřišti Injoy Golf Club a vyhrál o tři běhy před Mikem Weirem a Tongchai Jade.

Hit za Weirovou vstupuje do dne, Harrington Birdied č. 2, 3, 9, 11 a 12 v tajném běhu, aby skončil s výsledkem 16 pod 200.

Američtí amatéři: Sam Bennett, senior Texas A&M University, vyhrál American Amateur, vedl 5krát před Benem Carrem a v Ridgewood Country Clubu v Paramusu v New Jersey zvítězil o 1.

Bennett je č. 3 v amatérském světovém žebříčku a musel projít třemi po sobě jdoucími hráči zařazenými v první desítce, aby se dostal do mistrovského zápasu.

