Sports Digest: Maine Celtics zahajují svou sezónu G League v pátek v Georgii

Basketball

Maine Celtics zahájí sezónu 2021-22 NBA G League v pátek v 19:00 v Georgii proti College Park Skyhawks.

Soupiska Maine zahrnuje nového hlavního trenéra Jarrella Christiana a osm zkušených hráčů NBA. Tato franšíza nehrála žádnou hru od ukončení G League v březnu 2020 na začátku pandemie koronaviru. Původně známý jako Red Claws, tým byl v květnu přejmenován na Maine Celtics.

Maine sehraje další zápas v College Parku v neděli před úvodním zápasem na Portland Fair 12. listopadu proti Delaware.

vysokých škol

pozemní hokej: Gillian LaChapelle vstřelila gól bez pomoci ve třetí čtvrtině a University of New England (11-6) postoupila do Commonwealth Coast Conference Championship výhrou 1:0 nad Rogerem Williamsem (9-9) v Bedfordu.

Nejlepší nasazená UNE bude hostit sobotní finále proti nasazené 2 Endicott.

• Irene Stefankos vstřelila tři góly, když nejlépe nasazený Kane State (12-10) postoupil do finále Little East Conference vítězstvím 5-2 nad Southern Maine (13-9) v Kane, New Hampshire.

Hannah Banks vstřelila dva góly USM.

Ženský fotbal: Julie Dypalma ve druhém poločase prolomila bezbrankový pat a Mia Cruz přidala dva góly, aby vymazala západní Connecticut (17-1) nad Southern Maine (12-4-3) výhrou 3-0 v semifinále Little East Conference. finále v Danbury, Connecticut.

Fotbal: Tým College Football se plánuje znovu sejít 1. prosince, aby pokračovali v rozhovorech o rozšíření, na kterých je třeba dosáhnout konsensu do konce roku, pokud má být pro sezónu 2024 implementován nový posezónní formát.

Generální ředitel Bill Hancock vydal po dvou dnech setkání v Dallasu s řídícím výborem CFP prohlášení, které označil za „produktivní“.

Formát 12 týmů byl odhalen v červnu a existovala naděje, že bude schválen v září k implementaci před koncem současného 12letého kontraktu s ESPN, který potrvá do sezóny 2025.

Místo toho tento proces od svého odhalení v červenci zakolísal a Jihovýchodní konference plánuje do roku 2025 přidat 12 velkých škol v Texasu a Oklahomě.

baseball

MLB: Tým uvedl, že hvězda Cincinnati Reds Nick Castellanos uplatnil ve své smlouvě klauzuli o odstoupení a je volným hráčem.

Pravá ruka The Reds se odhlásila z posledních dvou let s 34 miliony dolarů, které mu zbyly na smlouvě poté, co strávil nejlepší sezónu své devítileté kariéry. Castellanos, 29, byl prvním All-Star, který dosáhl skóre 0,309 s 34 domácími body a 100 RBI.

• Hráč Yankees Brett Gardner a věrný Darren O’Day se stali volnými hráči poté, co hráči a tým odmítli možnosti pro rok 2022.

golf

PGA: Matthew Wolff zahrál 10 pod 61, čímž vyrovnal své kariérní minimum na PGA Tour a dostal se do vedení o dvě rány mezi nováčky na World Wide Technology Championships v Playa del Carmen v Mexiku.

Aaron Wise zahrál 8-10 jamek, ale zbytek cesty byl vyrovnaný. Chris Kirk otevřel s jednou jamkou na desátém místě a měl tři rány do zad, spolu se Sergiem Garciou, Billy Horschelem a Tallorem Goochem.

Tenis

Zvládnutí Paříže: Novak Djokovič postoupil do čtvrtfinále, když se kvůli zranění odhlásil Gael Monfils.

Monfils, který je proti Djokovičovi 0:17, řekl, že má zranění adduktoru.

Obhájce titulu Daniil Medveděv porazil nenasazeného Američana Sebastiana Kordu 4-6, 6-1, 6-3 a čtvrtý nasazený Alexander Zverev postoupil poražením 16. nasazeného Grigora Dimitrova 7-6 (4) 6-7 (3). , 6-3 v nabité konkurenci, která trvala dvě hodiny a 45 minut.

Billie Jean King Cup: Švýcarsko vyhrálo rozhodující čtyřhru a obsadilo poslední místo v semifinále vítězstvím 2:1 nad Českou republikou v Praze.

Olympijská vítězka ve dvouhře Belinda Bencicová se spojila s Jill Tishmanovou, aby porazily tokijskou šampionku ve čtyřhře Lucy Hradicovou 6:3, 6:3.

Švýcarské vítězství zajistilo Švýcarům první místo ve skupině D poté, co porazili také Německo. Utkají se s Austrálií, která se ujala vedení po dřívějším vyřazení Běloruska na tvrdém hřišti v pražské O2 Areně.

Ve druhém semifinálovém utkání se Spojené státy utkají s Ruskem.

Fotbal

Kvalifikace na mistrovství světa: Christian Pulisic se vrátil do národního týmu USA, ale nebyl úplně fit, Sergino Dest byl vyřazen a poprvé byl povolán Joe Scully.

Jio Rena stále chybí, zatímco John Brooks a Tim Ream byli vynecháni.

Vzhledem k tomu, že se kvalifikace mistrovství světa blíží do poloviny, budou mít Spojené státy proti Mexiku 12. listopadu v Cincinnati a na Jamajce o čtyři dny později k dispozici téměř kompletní soupisku.

Tým USA má po šesti ze 14 zápasů 11 bodů, tři body za Mexikem. Kvalifikují se tři nejlepší z osmi týmů ze Severní a Střední Ameriky a Karibiku a čtvrtý nasazený postupuje do play off.

• Americký brankář Manchester City, Zach Stephen, podepsal s klubem prodloužení smlouvy do léta 2025.

