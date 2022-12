Sportovní šortky: středa 21. prosince 2022 | sportovní

Byla zveřejněna soupiska ženského hokejového týmu Spojených států pro Světové univerzitní hry v roce 2023

LAKE PLACID – Ženský hokejový tým Spojených států amerických má dobrou příležitost přidat ke svým medailím na Světových univerzitních hrách v Lake Placid v roce 2023, které jsou naplánovány na 12. až 22. ledna.

Jako nasazená dvojka v turnaji šesti týmů a na domácím ledě poprvé od debutu ženského hokeje na světových univerzitních hrách FISU v roce 2009, nejlepší umístění amerického týmu jsou bronzové medaile v letech 2013 a 2017.

Všechny zápasy předkola žen se hrají v Maxsee Hall v kampusu SUNY Potsdam. Ženský turnaj začíná 11. ledna, kdy Velká Británie proti České republice, den před zahajovacím ceremoniálem. U.S. Women’s Open 12. ledna hraje proti Japonsku na třetím místě, které v roce 2019 porazilo Spojené státy o bronzovou medaili a bylo to naposledy, kdy se konaly světové univerzitní zimní hry FISU.

Pokud se nasazené ženy udrží, bude to trojnásobná mistryně Kanady proti Spojeným státům o zlato – rivalita, která odráží nejslavnější rivalitu tohoto sportu na olympijských i světových šampionátech.

Z 23 amerických ženských hráček je téměř polovina – 10 – absolventek 2022 a pět je z NCAA Div. Já a pět z NCAA Div. III, včetně NCAA Div. Za třetí, hrdinka Madeleine Ledet na Middlebury College. Mezi současné studenty patří 10 NCAA Div. Já a tři z NCAA Div. školy III.

„Nikdy v minulosti jsem neměl příležitost trénovat na mezinárodní akci,“ řekl Brendon Knight, hlavní trenér týmu USA. uscho.com. Knight je asistent trenéra na University of Utica a bývalý asistent trenéra žen na Syracuse University. „Viděl jsem to jako skvělou příležitost. Čím víc a víc jsem se o akci dozvěděl, tím víc a víc mě to vzrušovalo. Opravdu by to ukázalo nejlepší hráče, zvláště v divizi 3, a dalo jim šanci zahrát si.“ pro jejich zemi.“

Seznam

Eliza Bowden – Elmira 22

Claire Conway – stát Worcester

Alison Korser – James Chatham

Madeline Giordano – Maine 22

Shannon Griffin – Princeton 22

Sasha Hartje-Leo

Maggie Hatch – Robert Morris

Calle Huff – vodopády na řece Wisconsin 22

Annie Katonka – Plattsburgh 22

Michaela Lanto-Leo

Madeleine Ledet – Middlebury 22

Hayley Loney – Providence 22

Erin McArdle – Plattsburgh 22

Gianna Meloni – Yale 22

Alexandra Nolan – Chatham

Lydia Bassault-Bemidji State 22

Savannah Bobic – Svatý Anselm

Calista Robotum – Mercyhurst

Caitlin Scullyová – Robert Morris

Elizabeth Simmons – Vermont

Lauren Spino-Leo

Natalie Toczynski – Svatý Anselm

Jenny Wallner-Leo

Task Force USA

Brendon Knight – hlavní trenér

Melissa Piacentini – asistent trenéra

Emily McNamara – asistent trenéra

Paul Flanagan – generální ředitel

George Frank – manažer zařízení