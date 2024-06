Sportovci a světelné show. Zábavu v Českém domě povedou Smetana a Novotný

Rozhovory se sportovci, televizní přenosy s doprovodným programem, zajímaví sportovní hosté. Kromě toho nebude chybět světelná taneční show se sportovní tématikou od skupiny Pyroterra a skvělá hudba DJ Forresta Payna. To vše a ještě více bude k vidění za pouhý měsíc v Českém domě v Paříži, který si klade za cíl vyniknout mezi konkurenčními národními domy ve světě díky své rozmanitosti a smělosti. Emma Smetana a Zdeněk Novotný programem provedou návštěvníky z celého světa. Vstupenky na nejlepší fanouškovský zážitek v Paříži jsou nyní v prodeji za sníženou cenu až do konce června.

Emma Smetana je hlasatelka, herečka a zpěvačka, která žije mnoho let ve Francii, má dvojí občanství a mluví plynně čtyřmi jazyky. „Je to velká čest. Paříž je můj druhý domov, takže spojit ji s Českou republikou, navíc v době největšího sportovního svátku, je celoživotní výzva,“ řekla Emma Smetana. Bude mluvit česky, anglicky a francouzsky a se zahraničními hosty se domluví také německy, hebrejsky, italsky a španělsky. „Je pro nás velmi důležité, aby programu rozumělo jak české publikum, tak fanoušci z celého světa “ řekla Blanka Kunina, ředitelka projektu Český dům.

Druhým koordinátorem je Zdeněk Novotný, známý sportovním fanouškům především z českých i mezinárodních zápasů ve fotbale, hokeji, basketbalu a futsalu, který se specializuje na vytváření toho nejlepšího fanouškovského zážitku. „Je to pro mě velká čest a udělám vše pro to, abych do Českého domu v Paříži přinesl ideální fanouškovskou atmosféru z největších stadionů v České republice,“ řekl Zdeněk Novotný.

Česká přehrada V PAŘÍŽI! 🔥 Misto, jako muzikant! 😝 (0:34)





Fanoušci se v Českém domě mohou těšit na přímé přenosy sportů s účastí České republiky i na vrcholy olympijských her, jako je běh na 100 metrů nebo finále basketbalu, volejbalu a fotbalu. Tomáš Hoska, vedoucí digitálních médií Českého olympijského výboru, k programu v Sněmovně řekl: „Program v Českém domě kromě sdílení emocí s ostatními fanoušky umocní jedinečný pocit jednoty společné fandění bude mít každý český účastník finále s tancem, hudbou a speciálně navrženou světelnou show před a po představení.“ „Moderátoři budou na pódiu před závody s Českou republikou hostit řadu zajímavých hostů a televizní přenos propojíme s oblíbenými místy v Paříži nebo s fanoušky na Olympijském festivalu v Mostě,“ dodal Houska.

Ceremoniál zahájí multimediální světelná show

Po celou dobu olympijských her budou v Českém domě vystupovat umělci z Pyroterry, jedné z nejlepších světových uměleckých skupin s úspěšnými projekty ve více než 40 zemích světa. „Je pro nás velkou ctí připravit pro Český dům rozmanitou show, kde představíme například sportovního ducha nebo českou hrdost,“ říká kreativní ředitel a ředitel Pyroterra Marek Solnička. Kromě moderních představení se návštěvníci mohou těšit také na světelnou instalaci a interaktivní komunikaci mezi tanečníky ve světlých oblecích a audiovizuální technikou. Solnica dodává: „Česká republika má historicky mnoho úspěchů spojených s Paříží, například František Krízek zde získal zlatou medaili za zdokonalování obloukové lampy a dá se říci, že jako ryze čeští vývojáři světelné techniky pokračujeme v jeho odkazu Pro House Czechs jsme vyvinuli zcela nové módy a nástroje digitálního osvětlení, máte se na co těšit.“



3 minuty na čtení, 09.11.2023



O hudbu se postará DJ Forrest Pine, který vyhrál mnoho soutěží a ví, jak zaujmout publikum v ČR i v zahraničí. Jeho hlavní žánry jsou basa, hip-hop a RnB. Fanoušci ho mohou potkat na největších českých hudebních festivalech.