Sport, ambasadoři celebrit a vítací hrdinové. Takový bude olympijský festival u jezera Most

Česká republika hostí olympijský festival již pošesté. Více než padesát různých sportů si budou moci návštěvníci vyzkoušet u jezera Most na severu Čech během olympijských her v Paříži a přivítat českou reprezentaci zpět v největší fanzóně. S myšlenkou přiblížit olympiádu fanouškům domů přišel Český olympijský výbor poprvé v roce 2014 během zimních her v Soči a od té doby festival, jehož koncepci převzal Mezinárodní olympijský výbor, se konaly během každého ročníku her – s desetitisíci fanoušků, kteří tam cvičili, a to i v době, kdy platila omezení Covid. Co nás tedy čeká v roce 2024?

Rekordní počet sportů

Již nyní je jisté, že fanoušci si na Olympijském festivalu na jezeře Most budou moci vyzkoušet více než 50 sportů. „Je to největší počet prezentovaných sportů v historii olympijských festivalů,“ řekl Libor Varhánek, místopředseda Českého olympijského výboru, „Myslím, že své oblíbené disciplíny tam objeví především děti. Hlavní myšlenkou nadcházejícího festivalu je přivést děti v Ústeckém kraji ke sportu. Tato oblast je statisticky jedna z nejhorších v republice, co se týče fyzické zdatnosti.

Festival podporují slavní ambasadoři

Tvářemi olympijského festivalu Paříž 2024 v Mosteckém jezeře jsou trojnásobní olympijští medailisté – oštěpařka Barbora Shbotáková a veslař Ondrei Sinek. „Moc se na festival těším,“ řekla Barbora Shbotáková. doufejme, že budou i noví vítězové medailí.“ Můžete dokonce spát ve stanu přímo v olympijském festivalovém kempu „Bude to jiný zážitek, ale stále velmi olympijský.“

Je nadšená, že může být ambasadorkou Ondřeje Sinka – oba vyhráli medaile v Pekingu 2008, Londýně 2012 a Riu 2016. „Své úspěchy i to, co přijde po nich, předávání cen a další akce jsme prožívali společně – naráželi jsme Ondřej je jeden z našich oblíbených olympioniků.“ „Mám.



Koupat se v čistém jezeře

Olympijský festival se do jezera vrací po osmi letech. V roce 2016 zaznamenal sportovní park Rio Lipno v jižních Čechách obrovský úspěch. Festival se tentokrát bude konat u druhého nejčistšího jezera v České republice, pojmenovaného na památku zchátralého historického města, které muselo ve druhé polovině 20. století ustoupit těžbě uhlí a stálo na místě novostavby. vytvořili dnes umělé jezero. „Celý náš region je spojený hlavně s těžbou uhlí,“ říká Marek Hrvol, primátor Mostu „Chceme ale lidem ukázat, že tady jsou opravdu krásná místa, jako je jezero Most Dosud konané olympijské festivaly.“

Ambasadoři olympijského festivalu 2024



„Chceme přilákat ke sportu co nejvíce mladých lidí a umožnit jim potkat své oblíbené hvězdy,“ dodává Jiří Kjejval, prezident Českého olympijského výboru. „Po dlouhé době máme možnost sledovat naši sportovci vystupují ve stejném časovém pásmu, a tak věříme, že si je všechny užijí i návštěvníci.“ „Rozhodli jsme se ale, že Olympijský festival by měl mít hlubší smysl – chceme lidem ukázat nové místo, které oni nemají.“ vědět toho hodně a to je také zajímavé z hlediska udržitelnosti, ochrany životního prostředí, rekultivace a krásy.“

Tábory a olympijské festivaly

Návštěvníci se budou moci poprvé ubytovat a přespat přímo v areálu olympijského festivalu v kempu v pohodlných stanech pro dvě, pět nebo sedm osob. K dispozici bude i karavanový areál.

V olympijském festivalovém kempu budou moci děti zažít mini olympiádu každý den. Zažijí olympijské i neolympijské sporty, setkají se se známými sportovci, zažijí neopakovatelnou atmosféru a dostanou rozbor svých sportovních schopností. Relaxační část programu bude představovat speciálně navržený interaktivní výukový prostor věnovaný olympiádě.