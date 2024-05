Spojené státy se přiklánějí ke zmírnění používání zbraní ze strany Ukrajiny proti Rusku

„Ujistíme se o tom [Ukraine] „Máte vybavení, které potřebujete,“ řekl Blinken novinářům v moldavském hlavním městě Kišiněvě. „Dalším znakem naší podpory Ukrajině v tomto období více než dvou let byla adaptace. Jak se měnily okolnosti, jak se měnilo bojiště a jak se měnilo to, co Rusko dělá, pokud jde o to, jak pokračuje a eskaluje svou agresi, přizpůsobili jsme se a my jsme se také přizpůsobili.“