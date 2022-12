Spojené státy nepodporují ani neodrazují útoky dronů na Rusko

Ve světle tří ukrajinských úderů na ruské území v posledních dvou dnech dali představitelé Bidenovy administrativy jasně najevo, že Spojené státy tyto útoky nepokoušely.

Ani je to neodradilo.

Ministr zahraničí Antony Blinken, který v neděli označil ruský útok na ukrajinskou civilní infrastrukturu za „barbarský“, na úterní tiskové konferenci uvedl, že administrativa „nepodporovala ani neumožňovala Ukrajincům udeřit uvnitř Ruska“. Dodal, že Spojené státy a jejich spojenci chtějí zajistit, aby kyjevské síly měly „vybavení, které potřebují k obraně, k obraně svého území, k obraně své svobody“.

Nyní, pokud Ukrajinci najdou vlastní způsoby, jak proniknout ruskou obranou – jak se zjevně stalo, když drony v úterý, den poté, co bombardovaly dvě vojenské základny, zasáhly ropné zařízení poblíž letiště – je to jejich práce, navrhl ministr obrany Lloyd Austin.

Na otázku na brífinku, zda se Spojené státy snaží zabránit Ukrajině v dosažení nebo vývoji zbraní dlouhého doletu, které by mohly dosáhnout vojenských cílů v Rusku, Austin odpověděl jednoznačným odmítnutím.

„Vůbec to neděláme,“ řekl Austin. „Nepracujeme na tom, abychom Ukrajině zabránili v rozvoji jejích vlastních schopností.“

Další vývoj:

Před čtvrteční návštěvou finského ministra obrany turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu řekl, že Finsko musí veřejně říci, že ruší zbrojní embargo vůči Turecku, aby získalo souhlas Ankary se svým členstvím v NATO.

Válčící strany si každé úterý vyměnily 60 válečných zajatců. Více než polovina z nich na ukrajinské straně se účastnila odsouzené obrany jižního města Mariupol, Informovala o tom agentura Reuters.

Šéf ukrajinského ředitelství zpravodajské služby Kirill Budanov popřel, že by se hovořilo o možnosti, že by Rusku po týdnech násilných útoků na ukrajinská města došly rakety. Řekl, že Rusko má dostatek zbraní pro „několik masivních raketových útoků“.

Spojené státy tajně upravily pokročilé odpalovací zařízení raket HIMARS, které poskytly Ukrajině, aby je nebylo možné použít k odpalování raket dlouhého doletu na Rusko, Wall Street Journal řekl a citoval úředníka Bidenovy administrativy, který hovořil pod podmínkou anonymity. HIMARS byl v posledních měsících kritickou součástí ukrajinských bojových úspěchů.

Putin jezdí v Mercedesu přes zničený krymský most; Rusko činí Ukrajinu odpovědnou za bombové útoky na letecké základny

Průzkum veřejného mínění ukázal, že podpora Američanů Ukrajině klesá

Téměř polovina (47 %) Američanů nyní tvrdí, že Washington by měl naléhat na Kyjev, aby co nejdříve vyjednal mírovou dohodu, ukazuje nový průzkum, oproti červencovým 38 %.

A 48 % Američanů si myslí, že Washington by měl Ukrajinu podporovat „dokud to bude trvat“, což je pokles z 58 % v červenci, podle průzkumu Chicago Council on Global Affairs.

„Jak se boje blíží k zimě, veřejné mínění ve Spojených státech je nyní rozděleno v tom, zda by Spojené státy měly podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude potřeba,“ říkají autoři.

Republikáni vedli pokles podpory. Malá většina republikánů nyní podporuje poskytování vojenské pomoci USA (55 %, pokles ze 68 % v červenci a 80 % v březnu) a ekonomické pomoci (50 %, pokles z 64 % v červenci a 74 % v březnu). Demokratická podpora zůstala relativně plochá.

Předseda republikánské strany Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy v říjnu řekl, že republikáni nevypíší na Ukrajinu „bianko šek“, pokud převezmou kontrolu nad komorou, což učiní v lednu.

Celkově Američané podle průzkumu nadále podporují dodávky zbraní Ukrajině (65 %) a ekonomickou pomoc (66 %), přijímání ukrajinských uprchlíků (73 %) a uvalování sankcí na Rusko (75 %).

Zdá se, že Ukrajina již druhý den po sobě zasahuje cíle uvnitř Ruska

Na ruském letišti podél ukrajinské hranice v úterý vypukl požár po zjevném útoku dronu, zatímco podobný útok sotva minul sklad 50 mil od hranice, kde se zdálo, že vzdorovitá Ukrajina má v úmyslu přivést Rusko válku.

K úderům došlo den poté, co ruské úřady oznámily, že na ruském letišti explodoval kamion a zabil nejméně tři lidi a na dalším dron poškodil bombardéry. Základny v Saratovské a Rjazaňské oblasti Ruska se nacházejí asi 300 mil od ukrajinských hranic.

Ukrajina se nepřihlásila k odpovědnosti za žádný z pondělních bombových útoků, ale britské ministerstvo obrany uvedlo, že „pokud Rusko vyhodnotí, že tyto incidenty byly předem promyšlené útoky, bude je pravděpodobně považovat za nejvýznamnější strategická selhání ochrany sil od své invaze na Ukrajinu. „

Kreml uvedl, že v pondělí sestřelil dva ukrajinské bezpilotní letouny. Mluvčí armády Dmitrij Peskov řekl, že armáda „přijme nezbytná opatření“ k obraně proti „teroristickým útokům“ na své základny.

Ruský vicepremiér Alexander Novak v úterý řekl, že Moskva zakáže ruským společnostem prodávat ropu zemím, které fungují v rámci nového západního embarga a cenového stropu.

Novak promluvil den poté, co vstoupilo v platnost embargo na dodávky ruské mořské ropy do Evropské unie a několika dalších zemí, spolu s limitem 60 dolarů za barel pro lodě EU přepravující ropu do jiných zemí nebo společnosti EU, které takové zásilky financují nebo pojišťují.

Mezinárodní benchmark pro prodej ropy přesáhl 80 dolarů za barel, ale ruské snahy najít kupce již vytlačily cenu jeho ropy na zhruba 60 dolarů.

Think tank se sídlem ve Washingtonu oznámil, že rozhořčení nad tím, že se nepodařilo zabránit útokům na ruské základny daleko od ukrajinských hranic, překonalo chválu za nelítostné údery proti ukrajinské infrastruktuře mezi vlivnou ruskou vojenskou blogosférou. Institut pro studium války říká, že blogeři obvinili armádu z bezpečnostního selhání, protože základny byly zjevné cíle.

Ve svém hodnocení institut uvedl: „Ruské blogy vyzývaly ruské vojenské představitele, aby umožnili velké odvetné útoky proti Ukrajině a zintenzivnili protiteroristická opatření na ruském území.“

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl, že další dvě ukrajinská velvyslanectví – v Dánsku a Rumunsku – obdržely v úterý podezřelé dopisy po několika podobných e-mailech v posledních dnech.

Ukrajinské ambasády a konzuláty v nejméně šesti evropských zemích dostaly minulý týden krvavé balíky s částmi zvířat. Ve čtvrtek explodovala obálka zaslaná na ukrajinskou ambasádu v Madridu a zranila zaměstnance.

„Žádám ty, kteří nadále posílají tyto balíky a terorizují naše ambasády, aby se uvolnili a přestali plýtvat časem a penězi na poštovní známky. Tím ničeho nedosáhnete,“ řekl Kuleba na tiskovém brífinku. Informuje o tom list Kyiv Independent.

Kuleba řekl, že Rusko nebo někdo, kdo podporuje jeho věc, mohl poslat zprávy ve snaze šířit strach.

Zelenskij navštíví válkou zničenou oblast Donbasu

Prezident Volodymyr Zelenskyj si v úterý připomněl Den ukrajinských ozbrojených sil návštěvou vojáků ve východní Doněcké oblasti poblíž frontových linií. V projevu z města Sloviansk, klíčové ukrajinské bašty v zuřícím boji o kontrolu nad průmyslovým regionem Donbass, Zelenskij pochválil vojáky za jejich rozhodující roli ve válce a slíbil vyhnat Rusy ze země.

„Je mi ctí být dnes s vámi zde na Donbasu,“ řekl. „Přeji vám sílu hrdinně bránit náš stát, jako to děláte nyní.“

Přispívající: The Associated Press