Spojené státy reformují své vojenské síly v Japonsko Washington a Tokio v neděli oznámily, že obě země směřují k prohloubení obranné spolupráce v rámci komplexního kroku k modernizaci své aliance tváří v tvář rostoucím bezpečnostním hrozbám v Asii.

Oznámení přichází v době, kdy Japonsko a Spojené státy ostražitě sledují region, kde je Čína vnímána jako stále agresivnější při prosazování svých sporných územních nároků a Severní Korea pokračuje ve svém nelegálním zbrojním programu – přičemž obě země posilují vztahy s Ruskem, které vede válku na Ukrajině.

Americký ministr obrany Lloyd Austin, americký ministr zahraničí Anthony Blinken a jejich japonští protějšky Minoru Kihara a Yoko Kamikawa oznámili plán ve společném prohlášení po schůzce v Tokiu, kde také popsali čínský „politický, ekonomický a vojenský nátlak“ jako „největší strategickou výzvou“ v regionu Asie a Tichomoří i mimo něj.

Tento krok pravděpodobně rozzlobí Peking, který ostražitě sleduje, jak Spojené státy posilují vztahy se svými regionálními spojenci v části světa, kde se podle pozorovatelů Čína snaží být hegemonem – a kde jsou Spojené státy obviňovány z podpory nachlazení. Bloková mentalita ve stylu války.

Podle nového plánu budou americké ozbrojené síly Japonsko „rekonstituovány“ jako společné velitelství ozbrojených sil podléhající veliteli amerického indo-pacifického velení „s cílem usnadnit hlubší interoperabilitu a spolupráci při společných dvoustranných operacích v době míru a během mimořádných událostí,“ uvádí se. prohlášení.

Na tiskové konferenci po setkání Austin uvítal krok obou zemí „modernizovat“ velení a řízení ve své alianci jako „historické rozhodnutí“.

„Bude to nejvýznamnější změna pro americké síly v Japonsku od jejich založení a jedno z nejsilnějších zlepšení našich vojenských vztahů s Japonskem za posledních 70 let,“ řekl Austin.

Všiml si „upgrade“ amerických sil v Japonsku s „rozšířenými misemi a operačními odpovědnostmi“, oznámenými v neděli, a novým společným operačním velitelstvím v Japonsku s tím, že obě země pracují na posílení své „sdílené schopnosti odrazovat a reagovat na nátlakové chování v oblasti Indooceánu.“ „A ticho a dál.“

Toto oznámení přichází po dubnu Summit ve Washingtonu Mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a japonským premiérem Fumiem Kishidou se tito dva zavázali modernizovat své příslušné rámce velení a řízení, aby „posílili odstrašení a podpořili svobodný a otevřený indicko-pacifický region tváří v tvář naléhavým regionálním bezpečnostním výzvám“.

Vysoký představitel americké obrany před nedělním oznámením řekl, že podrobnosti o implementaci budou stanoveny v pracovních skupinách vedených americkým indo-pacifickým velitelstvím, a dodal, že neexistuje žádný záměr integrovat japonské síly do amerického velení.

US Forces Japan (USFJ) se sídlem na letecké základně Yokota sestává z přibližně 54 000 vojenských pracovníků umístěných v Japonsku podle Smlouvy o vzájemné spolupráci a bezpečnosti z roku 1960.

Očekávaná změna přichází s transformací Japonska Obranná poziceRusko se snaží posílit svou vojenskou sílu a odklonit se od pacifistické ústavy, kterou mu Spojené státy uložily po druhé světové válce, s plánem zvýšit výdaje na obranu na přibližně 2 % HDP do roku 2027 a získat protiúderové schopnosti.

Tyto změny posílily ústřední postavení Japonska v regionální bezpečnostní strategii Washingtonu a posunuly jej směrem ke zvýšené koordinaci se spojenci a partnery ve světle rostoucího regionálního napětí – a protože stále více vidí bezpečnost v Evropě a Asii jako provázanou v důsledku války na Ukrajině.

Poslední krok také přichází měsíce před prezidentskými volbami v USA, které američtí spojenci po celém světě bedlivě sledují, přičemž republikánský kandidát a bývalý prezident Donald Trump opakovaně zpochybňuje cenu amerických spojenectví.

Na otázku, zda by volby mohly ovlivnit americko-japonské vztahy, Blinken odpověděl, že dlouhodobá aliance je „silnější než kdy byla“ a „bude pokračovat bez ohledu na výsledek voleb v kterékoli z našich zemí“.

„Důvodem je, že je to jednoznačně v zájmu našeho lidu, japonského lidu, amerického lidu a lidí mimo naše země,“ řekl.

Čína byla ve společném prohlášení opakovaně zmiňována ostrým jazykem, přičemž ministři nastínili společné obavy, včetně toho, co popsali jako „intenzivnější pokusy Pekingu jednostranně změnit status quo“ ve Východočínském moři a jeho „hrozivé a provokativní aktivity na jihu Číny“. Čínské moře“ a jeho „podpora ruské obranné průmyslové základny“.

Byla to Čína Agresivně prosazuje své nároky Ve sporných vodách Jihočínského moře a udržovat Rozšířená přítomnost Poblíž Japonců kontrolovaných ostrovů nárokovaných Pekingem ve Východočínském moři. Západní vůdci obvinili Peking, že „umožnil“ válku Moskvy na Ukrajině tím, že… Poskytování zboží dvojího užitíTo je něco, co Peking popírá.

Ministři také uvedli, že „období politického přechodu na Tchaj-wanu by nemělo být používáno jako omluva pro provokativní akce přes Tchaj-wanský průliv,“ v prohlášení, které následovalo. Čínská vojenská cvičení Samosprávná demokracie požadovaná Pekingem je obklíčena jen několik dní poté, co nový tchajwanský prezident v květnu složil přísahu.

Když byl během tiskové konference dotázán na vztah mezi novým vedením a obavami o Čínu, Austin řekl, že rozhodnutí posílit vedení „není založeno na žádné hrozbě ze strany Číny“. „Je to založeno na naší touze a schopnosti těsněji spolupracovat a být efektivnější,“ dodal ministr obrany.

Ministři v prohlášení rovněž odsoudili severokorejské raketové testy a programy jaderných zbraní Prohloubení spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreouvčetně „ruského nákupu balistických raket a dalších materiálů ze Severní Koreje“ pro použití na Ukrajině.

Setkání následuje po třístranném setkání, které se konalo dříve v neděli mezi náčelníky štábů obrany ze Spojených států, Japonska a Jižní Koreje, prvním svého druhu v Tokiu – a dalším znamením posílení koordinace mezi regionálními spojenci USA.

To přišlo asi o rok později Historický vrchol Rostoucí třístranná koordinace mezi Spojenými státy, Japonskem a Jižní Koreou představuje posun v regionálních vztazích, protože Soul a Tokio – oba dlouholetí spojenci USA – jsou považovány za snahy odložit historickou nevraživost a nedůvěru za účelem lepšího řešení společných bezpečnostních hrozeb. .

V neděli se tři šéfové obrany zavázali posílit spolupráci, aby odradili od „jaderných a raketových hrozeb“ ze Severní Koreje, a formálně uzavřeli třístrannou dohodu podtrhující „neochvějnou povahu nové éry třístranné spolupráce“, uvádí se ve společném prohlášení.

To by „zavedlo“ třístrannou bezpečnostní spolupráci mezi obrannými orgány jejich zemí, včetně politických konzultací na úrovni vyšších úředníků, sdílení informací, třístranných cvičení a spolupráce v oblasti obrany.