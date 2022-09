Špatné zdraví zubů spojené s vyšším rizikem demence: metaanalýza

obrázek : akciový boj ( akciový boj )

Nová studie zveřejněná tento týden naznačuje, že zdravá ústa mohou pomoci udržet zdravý mozek. Studie, rozsáhlý přehled existujících důkazů, zjistila, že špatné zubní zdraví bylo spojeno s vyšším rizikem kognitivního poklesu a později demence. Toto zvýšené riziko bylo zvláště patrné u těch, kteří přišli o některé nebo všechny zuby.

Několik studií ukázalo, že zdraví našich zubů a dásní může ovlivnit tělo na jiných místech, včetně mozek. Jiné studie však byly méně průkazné a stále existuje mnoho nejistot ohledně síly a směru tohoto vztahu. Je například možné, že souvislost by mohla být vysvětlena lidmi, u kterých se vyvinulo špatné zubní zdraví v důsledku rané demence, spíše než naopak – příklad něčeho, co vědci nazývají obrácená kauzalita.

V novém výzkumu týmu z University of Eastern Finland hledali aktualizovanou metaanalýzu dosavadních důkazů, která se pokusí vysvětlit tyto mezery ve znalostech. Shromáždili a analyzovali 47 longitudinálních studií, které sledovaly orální a mozkové zdraví lidí v průběhu času, přičemž se zaměřili konkrétně na ty, u kterých na začátku studie nebyla diagnostikována demence.

Nakonec zjistili, že u lidí se špatným orálním zdravím je o 23 % vyšší pravděpodobnost, že se nakonec vyvine určitý stupeň kognitivního poklesu, a o 21 % vyšší pravděpodobnost, že se u nich rozvine demence. Mezi různými zkoumanými měřítky orálního zdraví také zjistili, že zejména ztráta zubů byla nezávisle spojena s kognitivním poklesem a demencí.

„Zdá se, že špatné zdraví dásní a ztráta zubů zvyšují riziko jak kognitivního poklesu, tak demence,“ napsali autoři ve své výzkumné práci. zveřejněno Čtvrtek v Journal of the American Geriatrics Society.

Upozorňují, že důkazy, které zkoumali, jsou stále omezené a mají mnoho výhrad, takže je obtížné vyvozovat pevné závěry. Mnoho studií sledovalo nebo sledovalo různé skupiny lidí (některé zahrnovaly pouze osoby starší 65 let) nebo je sledovaly po různá časová období, zatímco jiné mohou mít metodologické problémy při jejich návrhu. Autoři ale tvrdí, že jejich recenze je dosud největší svého druhu. Také se pokusili vysvětlit reverzní kauzalitu v samostatné analýze a zjistili, že by to mohlo vysvětlit některé, ale ne všechny zde pozorované korelace.

Jinými slovy, i když může existovat skutečná příčinná souvislost mezi špatným orálním zdravím a demencí, je zapotřebí více kvalitního výzkumu, abychom lépe porozuměli detailům tohoto vztahu, včetně přesných mechanismů, které za ním stojí. Někteří vědci předpokládají například, že bakterie nalezený u lidí s periodontálním onemocněním může pomoci katalyzovat nebo urychlit složitý řetězec událostí, které vedou k demenci. Tým stojící za tímto dokumentem také poznamenal, že ztráta zubů může poškodit stárnoucí mozek tím, že lidi připraví o známé pocity. A je možné, že existují i ​​další faktory, které mohou negativně ovlivnit ústa i mozek zároveň, například nutriční nedostatky.

Samozřejmě, udržovat ústa v dobré kondici Spousta výhodvčetně zdraví srdce. Takže i když je zde stále co studovat, je to další důvod, proč si každý den čistit zuby a pravidelně navštěvovat svého zubaře. Autoři také upozorňují, že je třeba udělat více pro to, aby se lidem dostávalo kvalitní zubní péče po celý život.

„Vzhledem k dopadu poklesu kognitivních funkcí na parodontální zdraví jsou orální hygienisté v dobré pozici, aby mohli sledovat a zasahovat včasné změny ve zdraví dásní a v péči o sebe sama v ústech, ale pouze za předpokladu, že služby zubní péče budou časem pokračovat a bude poskytována adekvátní podpora zdraví ústní dutiny. v domácím prostředí při Stanovení zhoršení sebeobsluhy,“ napsali.