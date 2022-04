Špatné počasí zdržuje tok Ax-1 a nutí posádku-4 čekat

Je to něco, co jsme letos viděli hodně, protože komerční lety a NASA zvýšily kadenci startu. Všechny oči jsou na Ax-1, první zcela soukromé misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. Jeho vydání bylo kvůli počasí odloženo ve středu odpoledne a přesunuto na sobotu 23. dubna ve 20:35 hod. Očekává se, že Ax-1 Splashdown bude u pobřeží Floridy v neděli 24. dubna ve 13:46 hod. I s flexibilním harmonogramem v Kennedy Center For space provedla raketa SpaceX Falcon 9, která vynese Crew-4 do vesmíru, statický ranní zkušební požár, start X-1 byl několikrát zpožděn kvůli povětrnostním podmínkám pro jeho návrat na Zemi u pobřeží. z Floridy. To znamená, že se budou muset zpozdit i přípravy na Mezinárodní vesmírné stanici na přílet a start Crew-4. Představitelé NASA říkají, že chtějí dvoudenní mezeru mezi návratem Ax-1 a odletem Crew-4. „To vše je součástí požadavků na bezpečnost a být schopen zajistit, aby se ti správní lidé soustředili na úkol, který je před nimi, na to, o co se musí postarat. Jsou do toho zapojeny různé agentury. Více než jen SpaceX a NASA. Máte síly,“ řekl Dale Ketcham z Space Florida. FAA, Pobřežní hlídka.“ Vedle Crew-4 Falcon 9 je raketa Artemis SLS NASA. V posledních několika týdnech prošla testy, ale bude se vracet do masivního vozidla. montážní budova k nápravě problémů s doplňováním paliva. NASA uvedla, že nejbližší možnou příležitostí ke startu pro misi Crew -4 je úterý 26. dubna ve 4:15, více šancí ve středu 27. dubna a čtvrtek 28. dubna. SpaceX plánuje start Falcon 9 ve čtvrtek krátce po 11:00 vynesl další své satelity Starlink na nízkou oběžnou dráhu Země.

