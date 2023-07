Španělsko 7s vs Česká republika 7s Predikce zápasu, sázkové tipy a kurzy │08 července 2023

Evropa Sevens Series – Německo Španělsko 7s vs Česká 7s 7.8.2023, 13:40

V tomto střetnutí druhého dne seriálu Sevens Europe Series v Německu se proti sobě utkají sedmičky Španělska a sedmičky České republiky. Je mnohem větší šance na výhru španělské sedmičky než české sedmičky, protože tyto kurzy jsou proti druhé velmi vysoké.

. Španělsko 7s – Španělsko 7 Neuvěřitelné udržet vysoký výkon

Španělsko 7s odstartovalo dobře v sérii Sevens tím, že porazilo hostitelskou zemi Německo 7s v tom, co bylo po celou dobu konkurenčním zápasem. Po přechodu do tohoto zápasu se však tento tým bude snažit zlepšit svůj výkon a bude doufat ve výhru podobnou jejich předchůdci. Španělsko 7 vstoupilo do této soutěže, když vyhrálo čtyři z posledních pěti zápasů a zároveň prohrálo pouze jeden z posledních osmi zápasů ve všech soutěžích. Španělsko 7s má silnou pozici, aby obsadilo druhé místo ve skupině A Sevens Europe Series – Německo. Mají tři body, stejný počet bodů jako 7 Irů, kteří jsou aktuálně na prvním místě.

. 7S Česká republika – Slabá jízda pokračuje

České sedmičky jsou před tímto zápasem ve špatné kondici a ve svém prvním zápase na tomto turnaji proti irským sedmičkám byly vyřazeny 50-0. Poté, co utrpěly možná nejhorší ztrátu od roku 2022, si české sedmičky dobře uvědomují, že mají hodně práce a že potřebují zlepšit útok, který byl méně produktivní, a obranu, která byla méně produktivní. efektivní. Před tímto zápasem vyhrála Česká republika 7x jen v jednom z předchozích jedenácti zápasů ve všech soutěžích. Mezitím jsou nyní na posledním místě ve skupině 1 Sevens Europe Series v Německu.

rozdíl Zápasy se hrají GF GA body Španělsko 7s 1 28 26 3 Česká republika 7s 1 0 50 1





Přestože od nich očekávám lepší výkon, nepodpořil bych české sedmičky, aby pokryly bodový rozdíl, protože si myslím, že si ve svém úvodním zápase proti Irsku sedmičkám povedou špatně. Španělsko 7 mezitím ukázalo svou sílu, přestože mělo těžký zápas s Německem 7s, a vzhledem k tomu, že před touto soutěží postupovali, neměli by mít problém tento zápas vyhrát.