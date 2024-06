SpaceX Falcon Heavy vypustí satelit NOAA

Je čas uvést velké motory. Ti na Vesmírném pobřeží budou poblíž, aby si to užili.

Ne jedna, ale tři rakety prvního stupně Falcon 9, které tvoří Falcon Heavy, mají tento týden předběžně explodovat bok po boku na obloze na Floridě, aby vynesly na oběžnou dráhu meteorologický satelit.

Je to už dlouho, co Florida viděla tento pohled: dva letouny Falcon 9 nesoucí hlavní raketu, která měla vynést druhý stupeň a náklad do vesmíru. Raketa Falcon Heavy naposledy vzlétla k nebi Floridy koncem prosince z Pad 39A Kennedyho vesmírného střediska, nesoucí tajný vesmírný letoun Space Force známý jako X-37B. Jediným dalším podobným startem od té doby byla tříjádrová raketa ULA Delta IV Heavy, která vynesla náklad pro National Reconnaissance Office v dubnu z Cape Canaveral.

Proč je pro tento start potřeba Falcon Heavy?

Větší užitečné zatížení vyžaduje více energie, a protože se NOAA a NASA připravují na vypuštění meteorologické družice GOES-U v úterý 25. června, potřebovaly větší raketu. Velikost satelitu je podobná malému školnímu autobusu, takže bude použita jedna z nejtěžších zvedacích raket. Vstupte do Falcon Heavy.

Rakety SpaceX Space Coast: Falcon Heavy vs Falcon 9

Jednoduše řečeno, Falcon Heavy jsou tři první stupně raket Falcon 9 – které dohromady dávají trojnásobek vztlaku. Střed Falcon 9 je plně zatížen druhým stupněm rakety a nákladem nad ním. Náklad, v tomto případě družice NOAA, je uzavřen v plášti, aby byl chráněn na cestě do vesmíru.

Pro srovnání, raketa Falcon 9, která vypouští mise Starlink, je jedna raketa. Pouze jedna z těchto jednotlivých raket má výšku věže 229,6 stop s druhým stupněm a průměr 12 stop.

Se třemi raketami Falcon 9 stojí monstrum Falcon Heavy ve stejné výšce. Je však mnohem širší, což mu dává šířku 39,9 stop, což odpovídá zhruba třem autům zaparkovaným od nárazníku k nárazníku.

Podle SpaceX uskutečnil Falcon Heavy devět startů, 17 přistání na pomocných letounech a 14 opakovaných letů s posilovačem.

První úspěšný Falcon Heavy vzlétl na oblohu v únoru 2018 a jako náklad nesl červenou Teslu Roadster spolu s figurínou zvanou „Starman“ – kterou zdobil skafandr SpaceX.

Falcon Heavy tah: Jak silná je tato raketa?

Tři rakety Falcon 9 – každá obsahuje devět motorů Merlin – dávají Falconu Heavy při startu výkon 27 motorů Merlin. Každý z těchto 27 motorů poskytuje tah 190 000 liber. Podle SpaceX tato síla poskytuje celkový tah pět milionů liber.

SpaceX říká, že Falcon Heavy může zvednout váhu podobnou 737, spolu s veškerým palivem, nákladem a cestujícími a umístit tuto hmotnost na oběžnou dráhu.

Přistání těžkého posilovače Space X Falcon

SpaceX obnoví boostery Falcon 9. Pokud dodrží předchozí letové postupy, přistanou dva boostery na místě přistání na mysu Canaveral a vytvoří dvojitý sonický třesk. Pokud SpaceX bude pokračovat v rutině předchozích letů Falcon Heavy, jádro Falconu 9 se po dokončení své mise nad oceánem rozpadne.

Přistání tří boosterů se ukázalo jako obtížný úkol. Zatímco jádro boosteru přistálo na dronu v Atlantském oceánu v roce 2019, SpaceX se nepodařilo jej vrátit do přístavu.

Připravte se na těžké sonické třesky Falconu

Když se dva boostery dotknou místa přistání SpaceX 1 a 2 na pobřeží Cape Canaveral, ozvou se na Space Coast dva sonické třesky. Když se boostery vrátí na Zemi, pohybují se rychleji, než je rychlost zvuku. To zase prolomí zvukovou bariéru a vytvoří zvuk podobný hlasitému tleskání hromu.

Sonické třesky přijdou, když zesilovače skutečně přistanou, což může znít matoucí. Fyzika vysvětluje tuto situaci jednoduše: světlo se šíří rychleji než zvuk. Vracející se boostery budou vidět dříve, než se ozve sonický třesk.

Může to být úžasný pohled, zvláště pokud to nikdo předtím neviděl, protože se zdá, že boostery tiše přistávají, než se ozve hlasitý zvuk otřásající se zemí.

Kdy odstartuje SpaceX Falcon Heavy?

V úterý, pokud to počasí na vesmírném pobřeží dovolí, se Falcon Heavy vznese z Pad 39A Kennedyho vesmírného střediska a vynese na oběžnou dráhu satelit NOAA/NASA GOES-U.

GOES-U je nejnovější meteorologický satelit NOAA, který slibuje pokračovat ve sledování hurikánů. Satelity monitorující počasí, jako je řada GOES, jsou důležité pro místa, která zažívají tyto extrémní jevy počasí – jako je Florida.

GOES-U poskytne cenné pozorování shora – pro sledování hurikánů při jejich vzniku. „Víme o nich díky satelitům GOES. Sedí nad rovníkem asi 22 000 mil nad Zemí a neustále je sledují,“ řekl FLORIDA TODAY programový vědec z NOAA Dan Lindsay.

