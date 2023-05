Sovětský počítač je záhada a katastrofa

Od 70. do 90. let existovalo mnoho podivných počítačů, než se svět poněkud sjednotil kolem duopolů různých výrobců hardwaru a operačních systémů. Commodore, Atari a dokonce i Apple měli z této doby nějaké podivné stroje, ale za naše peníze pocházely nejexotičtější systémy z východního bloku. Už jsme jich představili hodně, A tím nejnovějším je Robotron CM1910 kdo k nám přichází [Chernobyl Family] přes YouTube.

Továrny Robotron ve východním Německu byly postaveny za zdí a byly snadněji přístupné než západní, ale nedávné části. Byl V případě potřeby také k dispozici. Je tedy postaven na procesoru Intel 8086, který se zdá být na svou dobu dostatečně populární, ale po rozbalení je vidět nějaká nestandardní konstrukce.

První je hustá sbírka obvodových desek a vodičů, daleko za hranicemi toho, co by v současné době mohl obsahovat západní počítač. To částečně vysvětluje jeho obrovskou hmotnost 25 kg. Zahrnuje pevný disk, disketovou jednotku, vyhrazenou grafickou kartu a modem, které také přispívají. Obecnou konstrukční filozofií stroje bylo také škrábání na hlavu, což by vyžadovalo téměř úplnou demontáž stroje, aby bylo možné získat přístup k některým dílům nebo je opravit, stejně jako některé skryté jednotky pohonu a periferní řídicí jednotky na pochybných místech.

Podle toho, jak to vypadá, pochybujeme, že tento počítač bude mít v dohledné době nějakou dobu provozuschopnosti, i když alespoň dostali zpět klávesnici. Se všemi čipy dostupnými na desce plošných spojů může být možné toto zařízení znovu zprovoznit, i když by to vyžadovalo obrovské úsilí díky nestandardnímu designu a konstrukci a také by to mohlo vyžadovat pomoc takových zařízení. nahradit nebo emulovat některá zařízení.

Děkuji za [Stephen] získat informace!