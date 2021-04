Soudce dospěl k závěru, že Apple věděl, že prodává vadné displeje MacBooků

Když Apple poskytl Kontroverzní redesign MacBooku Pro V roce 2016 společnost možná nevěděla, že se připravuje na soudní spor, ale prostě ne Nyní se jedná o hromadnou žalobu U nechvalně známých motýlích klávesnic to vypadá, že bude pravděpodobně druhá klávesnice Známé křehké kabely displeje, velmi. Soudce Edward Davila se rozhodl umožnit pokračování soudního řízení „Flexgate“ a rozhodl, že Apple měl vědět, že selhává, a přesto jej i nadále prodávat.

Soudce napsal: „Soud shledal, že obvinění z předběžného propuštění spolu s obviněním z podstatných stížností zákazníků stačilo k prokázání toho, že Apple měl o údajné vadě výlučné znalosti.“ Zákon 360 A 9to5Mac). Celé hodnocení si můžete přečíst ve spodní části tohoto příspěvku.

Je také známé jako scénické světlo

Chcete-li zjistit, jak problém vypadá, podívejte se na náš obrázek v horní části tohoto příspěvku; Někdy se tomu říká „jeviště osvětlení“ kvůli tomu, jak poškození kabelu způsobí, že se tyto tmavé skvrny objeví.

Část tekuté debaty se točila kolem toho, jak se Apple postavil k problému, když se poprvé dostal do publicity koncem roku 2018 – nejprve Tiché přepínání nového kabelu o něco delší V novějších MacBookech se otevírá pouze jeden z novějších MacBooků Bezplatné programy oprav Měsíce poté, co 15 000 uživatelů podepsalo petici, a to bylo Volal v tisku. Společnost od té doby reaguje lépe na problémy, jako je např Toto je bezplatný program výměny baterie Pro malý počet notebooků MacBook Pro 2016 a 2017, které se již nebudou dodávat.

Na rozdíl od klávesového obleku Butterfly se oblek Flexgate ještě nejeví jako schválený soudní spor s hromadnou žalobou – nyní však v tomto jediném případě stojí devět různých žalobců a soudce je vyzývá, aby podali nový, pozměněný stížnost. Budeme sledovat, kam odtamtud půjde.