Sony State of Play odhaluje datum vydání her Silent Hill 2, Alien: Rogue Incursion a Until Dawn Remaster [Trailer]

Po vypuštění kočky z pytle dříve během Sony State of Play ohledně data vydání Silent Hill 2Konami na to navázalo nejnovější verzí Silent Hill Transmission. Akce se zaměřila především na Silent Hill 2ale také se ponořit do Christoph Ganz‚Příchod Návrat do Silent Hill film.

Akce začala 13minutovým prodlouženým pohledem na hru Silent Hill 2– Skákejte po různých okamžicích ve hře. Dostáváme scény, jak se James proslavil v rádiu, odhalení Laury a Marie, ošetřovatelek v Brookhavenu, které vyvrcholí objevením masitých rtů. Předobjednávky jsou nyní otevřeny na Steamu a PlayStation Store, přičemž odměny zahrnují masku psa Mira a exkluzivně pro PS5 masku králíka Robbieho.

Dostali jsme také luxusní edici Silent Hill 2. Spolu s hrou získáte také digitální uměleckou knihu obsahující umělecká díla a návrhy z ní Masahiro Ito, digitální vydání soundtracku Akiry Yamaoky obsahující nové skladby a přearanžované klasiky a také masku Pyramid Head sestavenou z krabice od pizzy (?!). Deluxe Edition také poskytuje hráčům 48hodinový předběžný přístup Silent Hill 2.

Objevili se i členové týmu Bloober a hovořili o vývoji nové verze. „Myslím, že největší výzva, které jsme čelili [developing the remake] Šlo vlastně o to, jak udělat hru uživatelsky přívětivou pro nováčky, kteří původní hru nehráli Masážní skok, hlavní producent ve společnosti Bloober. „Ale zároveň si i nadále zachovat známost hry, kterou si hráči pamatují z doby před 20 lety.“

Vedoucí designér Matthews Lennart Uvádí, že cílem týmu bylo zachovat atmosféru původní hry a zároveň aktualizovat hru, „aby byla v roce 2024 konkurenceschopná“. Senior narativní designér Barbara Ksiuk Dodal, že ačkoli tým zachoval příběh z velké části stejný, podařilo se mu „rozšířit“ některé jeho aspekty. Mezi další témata, kterých se dotknete, patří známá mlha hry a aktualizovaný boj.

Pak jsme slyšeli od Luke Roberts A Salomé Gunnarsdóttir, kteří ve hře hrají role Jamese a Mary/Marie. Dvojice mluví o respektu k postavám a zájmu o původní pořady. Roberts popisuje Jamese jako „v žádném případě ne akčního hrdinu“. Spíše je to „jen chlapík trochu ztracený na vrcholu této hry“. Gunnarsdottir říká, že se snažila ctít něco, co již bylo vytvořeno, s cílem něco režírovat, spíše než to vytvářet.

Dále jsme dostali nový náhled Návrat do Silent Hill, přičemž režisér Christoph Ganz to označil za „emocionální práci“ adaptace. „Myslím, že první čtyři hry jsou mistrovská díla, velmi moderní, velmi transcendentní umělecká díla Silent Hill 2následovaly stejné záběry, které Ganz ve filmu znovu vytvořil, například James, který se ze začátku hry dívá do zrcadla.

Film se bude soustřeďovat kolem Jamese (hraje ho… Jeremy Irvine), zlomený muž poté, co byl oddělen od své pravé lásky (Hannah Emily Anderson). Když ho tajemná zpráva povolá zpět do Silent Hill, aby ji hledal, najde kdysi rozpoznatelné město proměněné neznámým zlem. „[The town’s] Stává se z toho něco jako peklo, jeho osobní peklo. Prochází všemi kruhy pekla, aby našel svou ženu.

Ganz považuje film z roku 2006 za „epickou hororovou jízdu“. Návrat do Silent Hill Pocit „hlubokého ponoru“ do psychologického hororu. „Na prvním filmu byl produkční design Tichý kopec Byla to velká věc. V tomto ohledu mě velmi překvapilo, když jsem si uvědomil, že lidé, kteří mi s výrobou pomohou, navrhnou.

A ano, Ganz potvrdil, že Akira Yamaoka je zpět, aby dělal hudbu Návrat do Silent Hill. Datum premiéry filmu nebylo (zatím) zveřejněno.

Nejnovější crossover Silent Hill skončil odhalením nějakého nového zboží inspirovaného sérií. Spolu s novými postavami a uměleckými díly od Good Smile, Gecco a Fanatik, Konami odhalilo novou limitovanou edici James Jacket od Silent Hill 2 Aktuálně k dispozici v Oficiální obchod Konami.