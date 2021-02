Sonda NASA Parker Solar zachytila ​​ohromující obraz Venuše

NASA odhalila ohromující snímek Venuše pořízený Parker Solar Probe ze vzdálenosti 7 693 mil.

Snímek pořízený 11. července loňského roku je téměř děsivým černobílým momentem noční strany planety – strany odvrácené od slunce.

Jasným okrajem kolem okraje planety je noční záře – světlo vyzařované atomy kyslíku vysoko v atmosféře, které se spojují do molekul.

Parkovací solární sonda NASA v hodnotě 1,5 miliardy USD – která se zaměřuje na studium slunce a představuje první lidskou návštěvu hvězdy – byla zahájena v srpnu 2018.

Venuše hraje v Parkerově sedmileté misi obrovskou roli, protože zvyšuje gravitační přitažlivost planety během několika přeletů.

Tato nová fotografie byla pořízena v červenci během třetího ze sedmi letů Venuše naplánovaných během Parkerovy mise.

Když sonda Parker Solar Probe NASA letěla poblíž planety v červenci 2020, měla zblízka pohled na ni. Některé z rysů, které vědci viděli, jsou zobrazeny na tomto komentovaném obrázku. Tmavá skvrna na dně Venuše je artefakt z nástroje WISPR

Cíle mise sluneční sondy Parker Parker Solar Probe má tři podrobné vědecké cíle: Sledujte energetický tok, který ohřívá a zrychluje sluneční koronu a sluneční vítr. – Určete strukturu a dynamiku plazmatických a magnetických polí u zdrojů slunečního větru. Prozkoumejte mechanismy, které urychlují a transportují aktivní molekuly.

Parker minulou sobotu (20. února) úspěšně dokončil svůj čtvrtý let na Venuši.

Tuto novou červencovou fotografii pořídil nástroj WISPR Spacecraft Tool – Wide Field Photographer společnosti Parker Solar Probe.

WISPR je navržen tak, aby zachytil snímky sluneční koróny a vnitřní heliosféry ve viditelném světle, stejně jako snímky slunečního větru a jeho struktur přibližujících se a létajících kosmickou lodí.

Výrazným tmavým prvkem ve středu snímku je Aphrodite Terra, největší nadmořská výška na povrchu planety.

Objekt vypadá díky své nízké teplotě tmavý a je asi o 30 stupňů Celsia chladnější než jeho okolí.

Tento aspekt obrazu tým překvapil, uvedl Angelos Forledas, vědecký pracovník projektu WISPR z Laboratoře aplikované fyziky Johns Hopkins (APL) v Laurel, Maryland.

“ WISPR byl navržen a testován pro detekci viditelného světla – očekávali jsme, že uvidíme mraky, ale kamera hleděla přímo na povrch, “ řekl Foridas.

READ Studie naznačuje, že konec neandertálců je spojen s inverzí magnetických pólů Země | Věda Přestože je Parker Solar Probe zaměřena na slunce, Venuše hraje v této misi důležitou roli. Kosmická loď z Venuše v průběhu své sedmileté mise celkem sedmkrát. Na fotografii umělecký dojem Parkera a slunce

Toto překvapivé pozorování přivedlo tým WISPR zpět do laboratoře k měření citlivosti zařízení na infračervené záření.

Pokud by WISPR skutečně mohl zachytit vlnové délky světla blízké infračervenému záření, poskytlo by to nové příležitosti ke studiu prachu kolem Slunce a ve vnitřní sluneční soustavě.

Pokud nemohlo zachytit další vlnové délky infračerveného záření, mohly tyto obrazy – které ukazují otisky prstů na povrchu Venuše – odhalit dříve neznámé „okno“ atmosférou Venuše.

„Ať tak či onak, čekají nás některé vzrušující vědecké příležitosti,“ řekl Forlidas.

Parkerovy hlavní vědecké cíle jsou sledovat tok energie, porozumět ohřevu sluneční korony – nejvzdálenější vrstvy slunce – a prozkoumat, co urychluje sluneční vítr.

Navzdory Parkerovu zaměření na slunce hraje Venuše zásadní roli ve své sedmileté misi, která má trvat do roku 2025.

Kosmická loď zasáhne Venuši celkem sedmkrát, pomocí gravitace planety ohne oběžnou dráhu kosmické lodi a sníží její orbitální energii.

Tato přitažlivost Venuše pomáhá Parkerovi létat blízko Slunce na své misi studovat dynamiku slunečního větru poblíž jeho zdroje.

Parker během své sedmileté kariéry vytvořil až 24 přístupů blízko Slunce (známých jako perihelion), přičemž každý se blíží jednomu konci (mezitím se jejich sedm přístupů liší od Venuše a nemusí se nutně přiblížit k sobě).

Při nejbližším přiblížení se bude Parker pohybovat kolem Slunce rychlostí 430 000 km / h – dostatečně rychle, aby za jednu sekundu mohl cestovat z Filadelfie do Washingtonu.

Parker byl spuštěn 12. srpna 2018 a využívá gravitaci Venuše k ohýbání své oběžné dráhy. Tato atrakce pomáhá Parkerovi létat blízko Slunce. Každý nový relativní přístup se nazývá okap. První let Venuše se uskutečnil 3. října 2018 a první perihélium přišlo 6. listopadu 2018 (03:27 UTC), asi 35,7 Rs od Slunce. Rs znamená sluneční poloměr. 1 Rs je vzdálenost od středu Slunce k jeho povrchu (asi 432 000 mil nebo 696 000 km) READ Jak nový stavový panel sleduje dostupné vakcíny COVID-19, objevují se chyby

Parker Venus FlyBay 1. 3. října 2018 2. 26. prosince 2018 3. 11. července 2020 4. 20. února 2021 5. 16. října 2021 6. 21. srpna 2023 7. 6. listopadu 2024

NASA říká, že poletí až 3,83 milionu mil od povrchu Slunce a setká se s teplem a zářením „jako každá předchozí kosmická loď“.

To je dobře na oběžné dráze Merkuru a asi sedmkrát blíže než jakákoli kosmická loď, která kdy přišla.

Parker používá tepelný štít známý jako systém tepelné ochrany, který má průměr 8 stop a tloušťku 4,5 palce.

V těsnější blízkosti slunce, zatímco sluneční štít Parker Solar Probe má teploty kolem 2600 stupňů Fahrenheita (1400 stupňů Celsia), užitečné zatížení kosmické lodi bude blízké pokojové teplotě, kolem 85 stupňů Fahrenheita.

Tým WISPR zachytil více pozorování na noční straně Venuše během posledního Parkerova letu na Venuši jen o pět dní dříve.

V sobotu v 20:05 GMT, když se Parker ohýbal kolem planety, překročil 1482 mil (2385 km) nad povrchem a pohyboval se asi 25 mil za sekundu.

Vědci z týmu mise očekávají, že tato data obdrží a do konce dubna zpracují k analýze.

„Opravdu se těšíme na tyto nové snímky,“ řekl planetární vědec Javier Peralta, který pracuje na Akatsuki, japonské vesmírné sondě studující atmosféru Venuše.

Pokud WISPR dokáže snímat emise tepla z povrchu Venuše a noční záři – nejspíše z kyslíku – na okraji planety, mohl by významně přispět k studiím o povrchu Venuše.

Čtvrtá gravitační pomůcka na Venuši tento víkend staví Parkera do osmého a devátého perihelionu, naplánovaného na 29. dubna a 9. srpna.

Během každého z těchto průchodů překoná Parker svůj vlastní rekord, když se přiblíží k povrchu Slunce přibližně o 6,5 milionu mil, což je přibližně o 1,9 milionu mil blíže než předchozí perigeum o 8,4 milionu mil 17. ledna.

Parker byl vypuštěn 12. srpna 2018 z mysu Canaveral na Floridě a jen o 78 dní později se stal nejbližším umělým objektem, jaký kdy byl ke Slunci, čímž překonal rekord zaznamenaný v dubnu 1976 kosmickou lodí Helios 2 (společný podnik západního Německa a NASA) ).

Mise je pojmenována po Eugeneovi Parkerovi, solární astrofyzikovi z Chicagské univerzity. První mise NASA pojmenovaná po žijícím jednotlivci.

V padesátých letech navrhl Parker řadu konceptů o tom, jak hvězdy uvolňují energii – včetně našeho Slunce.

Nazval tento energetický řetězec slunečním větrem a popsal celý složitý systém plazmy, magnetických polí a energetických částic, které tvoří tento jev.