Sonda Juno od NASA odhalila, že Jupiterova Velká rudá skvrna je překvapivě hluboká

Scott Bolton, hlavní vyšetřovatel mise NASA Juno a ředitel Divize vesmírné vědy a inženýrství v Southwest Research Institute v San Antoniu, věří, že Velká rudá skvrna byla považována za plochou bouři ve tvaru „palačinky“.

“Věděli jsme, že to pokračuje dlouhou dobu, ale nevěděli jsme, jak hluboko to zasáhlo nebo jak to vlastně fungovalo,” řekl Bolton na tiskové konferenci.

V únoru a červenci 2019 proletěla sonda NASA Juno přímo nad Velkou rudou skvrnou v průměru asi 16 000 km, aby zjistila, jak hluboko se vír rozprostírá pod viditelnými vrcholky mraků. Dva články publikované ve čtvrtek v Science podrobně popisují, co Juno objevila.

Vědci se domnívali, že hloubka bouře a vrstva počasí na planetě bude omezena na hloubky, kam by mohlo proniknout sluneční světlo nebo se očekávalo, že voda a čpavek – hladina mraků na planetě – budou kondenzovat. Vědci však zjistili, že bouře nebyla mělkým meteorologickým útvarem.

Mikrovlnný radiometr Juno poskytl vědcům trojrozměrný pohled na planetu. Zjistili, že Velká červená tečka je hluboká mezi 124 mil (200 km) a 311 mil (500 km) a zasahuje mnohem hlouběji do plynného obra, než se očekávalo. “Velká rudá skvrna je tak hluboká jako Jupiter, jako se Mezinárodní vesmírná stanice tyčí nad našimi hlavami,” řekla Marzia Barizziová, vědecká pracovnice z Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii. Velká rudá skvrna je hluboce zakořeněna, ale tým zjistil, že je stále mělčí než trysky poháněné bouří, které sahají do hloubky blížící se 3000 kilometrům. Jak zuří bouře, Velikost bodu se zmenšuje . V roce 1979 byl průměr Země dvojnásobkem jejího průměru. Od té doby se spot zmenšil minimálně o třetinu. Flexibilní polární cyklóny Před pěti lety vědci použili data shromážděná Juno, aby pořídili snímky a dozvěděli se více o Jupiterových pólech. READ CDC říká, že specifická značka sýra je nyní spojena s vypuknutím listerie Juno zjistila, že plynný obr má pět cyklonálních bouří na jižním pólu ve tvaru pětiúhelníku a osm cyklonálních bouří na severním pólu tvořících osmiúhelník. Když Juno o pět let později pozoroval hurikány pomocí Jovian Infrared Auroral Mapper, zjistil, že bouře zůstaly na stejném místě. Polární cyklóny vykazovaly vzory, které se snažily pohybovat směrem k pólům, ale cyklóny nad každým pólem ustoupily. To vysvětluje, proč bouře zůstávají na stejném místě. vertikální vzory proudění větru Jupiterovy mraky jsou zasazeny do východních a západních tryskových proudů, které sahají do hloubky 200 mil (322 kilometrů), řekl Keren Doerr, doktorand na Weizmann Institute of Science v Izraeli. Když výzkumný tým sledoval pohyb čpavku, ukázalo se, že se pohyboval nahoru a dolů a ze severu na jih kolem proudových proudů. Cirkulační buňky na obou polokoulích Jupiteru sdílejí podobné vlastnosti jako buňky pozemských divokých, což jsou vzorce cirkulace větru ve středních zeměpisných šířkách severní a jižní polokoule. Tyto buňky mají obrovský dopad na klima naší planety, řekl Dor. Řekla, že Jupiter má na každé polokouli osm ferrillových buněk ve srovnání se Zemí, která má na každé polokouli pouze jednu buňku. Dodala, že buňky Země se rozprostírají 6 mil od povrchu ve srovnání s buňkami Jupiteru, které začínají na úrovni mraků a sahají do vzdálenosti nejméně 200 mil. “To znamená, že buňky na Jupiteru jsou nejméně 30krát hlubší než ekvivalentní buňky na Zemi,” řekl Dorr. Od roku 2016 sonda Juno – na ploše široké jako basketbalové hřiště – krouží kolem Jupiteru, skenuje atmosféru a mapuje její magnetické a gravitační pole. V lednu NASA oznámila, že prodlouží misi Juno do září 2025. READ Může to být váš první domov na Měsíci za 60 milionů dolarů: Studie Velkou rudou skvrnu astronomové pozorují od roku 1830.