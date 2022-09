„Some Like It Czech“ začíná svou druhou sezónu

Unikátní projekt Some Like It Czech z pražského kina Aero již rok ukazuje českou kulturu cizincům a studentům Erasmu prostřednictvím českých filmů.

Díky úžasné účasti na každém promítání se organizátoři rozhodli pokračovat ve svém vzdělávacím a zároveň zábavném poslání.

Promítací série Někomu se líbí čeština Založily ji dvě studentky, Anna Senfeldová a Zarka Pečrová, s cílem přiblížit českou kulturu a historii cizincům žijícím v blízkosti Prahy.

„Po prvním roce promítání jsme zjistili, že vyjadřovat českou kulturu prostřednictvím filmu je něco, co baví nás i diváky, o čemž svědčí i úžasná účast na každém promítání.“

V nadcházející sezóně se diváci mohou těšit na oblíbené hity jako vánoční klasiku „Útulná desítka“ a také kultovní filmy oscarových režisérů Miloše Formana a Jana Svařáka.

Před každou projekcí je vždy krátký úvod, který zábavnou formou vysvětlí různé skutečnosti filmu, aniž by to zkazil.

„Chvíli nám trvalo, než jsme našli správnou formu úvodu, ale myslím, že jsme to nakonec dotáhli k dokonalosti,“ říká spoluzakladatelka Anna. Autoři projektu chtějí především prozkoumat detaily, které by mohly divákovi uniknout nebo by mohly být nepochopeny kvůli kulturní a jazykové bariéře. Další zajímavosti a zajímavosti budou k dispozici na Instagramu před každým promítáním.

Na diváky čekají další lahůdky v podobě značkových drinků podávaných před každým filmem. Po každé projekci následuje networking, kde mohou návštěvníci strávit čas navazováním nových přátel nebo chatováním se zakladateli projektu v útulném baru kina Aero.

Druhá sezóna „Some Like It Czech“ odstartuje „Loners“ 21. září v Aero Cinemas (Vstupenky jsou zde), příběh sedmi mladých mužů hledajících lásku na prahu nového tisíciletí.

Jsme si jisti, že „Samotáři“ uprostřed oparu plevele a svobodného ducha konce devadesátých let v České republice budou tou správnou volbou pro vaše další setkání s naším úžasným světem české kinematografie.