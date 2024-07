SNK vs. Capcom: SVC Chaos oznámen pro Nintendo Switch

Na EVO 2024 bylo oznámeno, že se zúčastní SNK SNK vs. Capcom: SVC Chaos Hra vyjde na Nintendo Switch a dalších platformách. Nyní je k dispozici na Steamu a vyjde 22. července 2024 na Switch. Zde jsou úplné podrobnosti o tomto titulu (přes Steam):

Legendy SNK a CAPCOM se střetnou v této bojové hře s populárními hvězdami! Úspěšná hra z roku 2003 SVC CHAOS je zpět a lepší než kdy předtím!

SVC CHAOS — Snový zápas epických rozměrů! Světy se střetávají, když 36 ikonických postav z různých sérií od SNK (zejména THE KING OF FIGHTERS) a CAPCOM (zejména STREET FIGHTER) soutěží ve zběsilé bitvě až do konce! Nová mřížka backtracking a turnajové režimy vám umožní vychutnat si rychlé online zápasy – to vše při zachování klasické grafiky a ovládání původního oblíbeného fanouška. Hra také přichází s prohlížečem hitboxů a režimem galerie! Povstaňte a porazte hráče z celého světa v této nové evoluci dědictví SVC CHAOS!

■ 36 postav ze SNK a CAPCOM v bitvě na věky!

Kolekce SNK vidí stálice bojových her jako Kyo Kusanagi, Terry Bogard a Mai Shiranui, kteří spojili své síly po boku lidí z Marsu, Athény a dalších ikon SNK, zatímco bojovníci CAPCOM jako Ryu, Chun-Li a Demetri stojí vysoko s Zero. , Red Arremer a další! Hrajte s celkem 36 postavami z bohatého dědictví SNK a CAPCOM!

■ Mimořádně zábavné a vzrušující online zápasy!

Nová backtracková síť a online lobby (až pro devět hráčů) přinášejí SVC CHAOS do nové éry hraní. Hrajte turnaje po svém a vyberte si z formátů s jednou eliminací, dvojitou eliminací a turnaje. Zvyšte úroveň a soutěžte s hráči z celého světa!

■ Vzrušující další funkce pro zdokonalení vašeho zážitku SVC CHAOS!

Nový prohlížeč Hitbox Viewer nabízí detailní pohled na kolizní zóny každé postavy, zatímco rozsáhlý režim galerie obsahující 89 uměleckých děl (klíčové umění, portréty a další) poskytuje skutečnou vizuální hostinu! Užijte si to vše a ještě více v novém a vylepšeném SVC CHAOS!

Vyzkoušíte tuto hru, pokud jde o Switch? Dejte nám vědět do komentářů.