Snímek z Webb Telescope od NASA odhaluje ranou formaci hvězd při „vzácném“ objevu

Vesmírný dalekohled Jamese Webba Tým ve čtvrtek oznámil, že vědci na jednom z prvních ikonických snímků observatoře v hodnotě 10 miliard dolarů zaznamenali desítky energetických výtrysků a výronů z mladých hvězd, které byly dříve skryté v oblacích prachu.

V prohlášení NASA uvedla, že „vzácný“ objev – včetně článku publikovaného tento měsíc v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society – znamenal začátek nové éry zkoumání formování hvězd a také toho, jak hmotné blízké hvězdy vyzařují. Může ovlivnit vývoj planet.

Kosmické svahy mlhoviny Carinauvnitř hvězdokupy NGC 3324, viděná na nové vlnové délce pomocí Webbova teleskopu, umožňuje výzkumníkům sledovat pohyb dalších útvarů dříve zachycených Hubbleovým vesmírným dalekohledem.

Analýzou dat ze specifické vlnové délky infračerveného světla astronomové objevili dvacet dříve neznámých výbuchů extrémně mladých hvězd odhalených molekulárním vodíkem.

Molekulární vodík je zásadní složkou při tvorbě hvězd a dobrým způsobem, jak sledovat rané fáze tohoto procesu.

„Když mladé hvězdy shromažďují materiál z plynu a prachu kolem sebe, většina z nich také vyvrhuje část tohoto materiálu zpět ze svých polárních oblastí ve výtryscích a výronech. Tyto výtrysky se pak chovají jako sněhové pluhy a zametají okolní prostředí. Molekulární vodík zametá nahoru a je vzrušený,“ vysvětlila NASA.Těmito tryskami ve Webbových poznámkách.

Byly objeveny věci: včetně „minifontán“ a „rušivého obra táhnoucího se světelné roky od vzniku hvězd“.

Předchozí pozorování výtrysků a výronů se zaměřovala převážně na blízké oblasti a sofistikovanější objekty již detekovatelné ve vlnových délkách HST.

Agentura poznamenala: „Nesrovnatelná citlivost Webba umožňuje pozorování nejvzdálenějších oblastí, zatímco její infračervené sondy vstupují do nejmenších stádií, aby odebíraly vzorky prachu. Společně to astronomům poskytuje bezprecedentní vhled do prostředí, která se podobají místu zrodu naší sluneční soustavy.“

Mnohé z těchto protohvězd se mají stát hvězdami s nízkou hmotností, jako je Slunce.

Toto je období vzniku hvězdNASA dodala, že je obzvláště těžké jej zachytit, protože je poměrně pomíjivý.

Webbova pozorování také pomáhají astronomům objasnit, jak aktivní jsou oblasti tvorby hvězd.

Porovnáním polohy dříve známých výtoků v této oblasti s údaji z HST z doby před 16 lety byli vědci schopni sledovat rychlost a směr, kterým se výtrysky pohybovaly.