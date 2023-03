Smrtící „super“ houby se ve Spojených státech šíří rychleji

Umělecká interpretace toho, jak by mohla vypadat houba Candida auris. (Obrazový kredit: Shutterstock)

houby Candida aurisNová studie ukazuje, že celiakie, která způsobuje vysoce nakažlivé a potenciálně smrtelné infekce, se v amerických zdravotnických zařízeních šíří rychleji a pravděpodobně se stane odolnější vůči léčbě.

C. auris Je to druh mykobakterií, které mohou infikovat lidi a šířit se v krvi do hlavních orgánů. Infekce se nejčastěji vyskytuje ve zdravotnických zařízeních a zařízeních dlouhodobé péče a u zdravých jedinců je vzácná. Ale pro lidi, kteří jsou imunokompromitovaní nebo dostávají pravidelnou invazivní léčbu jiných onemocnění, může být často fatální.

první C. auris Infekce byla zdokumentována v Japonsku v roce 2009 a od té doby byla houba nalezena v několika dalších zemích, včetně Spojených států, kde byl první potvrzený případ zaznamenán v roce 2016. Tato nemoc se znovu objevila na titulcích novinách v roce 2019, kdy Počet případů začal po celém světě prudce stoupat a zůstává „vážnou hrozbou pro globální zdraví“ i dnes, tvrdí Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) (Otevře se na nové kartě).

V nové studii publikované 21. března v časopise Annals of Internal Medicine (Otevře se na nové kartě)Vědci provedli nové hodnocení C. auris Případy byly zaznamenány ve Spojených státech v letech 2019 až 2021. Celkem bylo během tohoto období zaznamenáno 10 683 případů: 3 270 z nich byly klinické infekce, což znamená, že pacient vykazoval příznaky ještě před testováním, a 7 413 případů byly kontroly kolonizace, což znamená, že lidé nesly houbu, ale nevykazovaly žádné příznaky, než byly testovány během rutinní prohlídky. Lidé, kteří jsou nositeli houby, mohou patogen stále šířit a mohou se u nich později rozvinout příznaky onemocnění.

Imunokompromitovaní pacienti, kteří jsou pravidelně hospitalizováni, častěji zemřou na C. (Obrazový kredit: Shutterstock)

Počet klinických infekcí se během sledovaného období každoročně zvyšoval. V roce 2019 došlo k nárůstu o 44 % oproti roku 2018; V roce 2020 došlo k nárůstu o 59 % oproti roku 2019; A v roce 2021 došlo k 95% nárůstu ve srovnání s rokem 2020. (Studie nezahrnovala údaje o počtu úmrtí mezi klinickými infekcemi.)

To naznačuje, že rychlost přenosu se pravděpodobně zvýší, hlavní autor studie doktor. Megan Lymanová (Otevře se na nové kartě), lékař CDC, řekl Live Science v e-mailu. „Počet případů se od roku 2021 kontinuálně zvyšuje,“ dodala.

Počet screeningových kolonií se také během sledovaného období významně zvýšil. Ale to je částečně způsobeno nárůstem počtu screeningových testů. V roce 2019 bylo celostátně provedeno 19 756 testů, ale v roce 2021 to bude více než 40 000 testů. Lehman řekl, že to naznačuje, že počet kolonií může být podhodnocen kvůli nedostatku screeningových testů, které by mohly pomoci šířit nemoc.

Počet registrovaných zemí C. auris Počet případů také vzrostl, z 10 států v roce 2018 před zahájením studie na 27 států v roce 2021.

Dalším hlavním zjištěním nové studie je právě to C. auris Jsou stále odolnější vůči léčbě.

Existují pouze tři hlavní třídy antifungálních léků používaných při léčbě candida Infekce: azoly, polyeny a chinokandiny,“ řekl Lehman C. auris Plechovky jsou odolné vůči azolům a vysoké procento z nich je odolných vůči polyenu. Ale počet případů rezistence na echinocandin C. auris Zůstal velmi nízký a v důsledku toho se mchicken stalo preferovanou možností léčby C. aurisřekl Lyman.

Počet případů odolných vůči echinokandinu však v posledních letech vzrostl. Šest případů bylo hlášeno v letech 2016 až 2019, dalších šest bylo hlášeno v roce 2020 a 19 v roce 2021, což naznačuje, že plísně se pomalu stávají odolnějšími vůči tomuto ošetření. Ale Lyman řekl, že nová antimykotika jsou v rané fázi vývoje, aby pomohla léčit budoucí infekce.

od té doby C. auris Primárně se přenáší v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních a vědci mají podezření, že v šíření houby mohly hrát roli účinky pandemie COVID-19.

„Před pandemií COVID-19 existovaly mezery v detekci a kontrole případů, ale je pravděpodobné, že pandemický stres na zdravotní péči a systémy veřejného zdraví přispěl k [increased] řekl Lyman.

U zdravých lidí, kteří nejsou pravidelně vystavováni zdravotní péči, je však riziko infekce nebo kolonizace nízké C. auris Pořád „dole,“ řekl Lehmann. Dodala, že k udržení plísně pod kontrolou je zapotřebí zvýšené testování a lepší kontrola přenosu ve zdravotnických zařízeních.