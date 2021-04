Smrt českého miliardáře vedla k největšímu převodu bohatství v postsovětském národě

Havárie vrtulníku přepravujícího lyžaře na hřeben poblíž ledovce Knick na Aljašce minulý měsíc ukončila život Petera Kilnera, nejbohatšího muže v České republice. Rovněž zahájila největší převod bohatství v postsovětském bloku.

V sázce je odhadovaný majetek ve výši 15,7 miliard USD podle indexu Bloomberg Billionaires a vedený společností PPF Group NV, konglomerátem, který v červnu vlastnil aktiva ve výši 44 miliard EUR (52 miliard USD), která byla ovládána 99 procenty.

I když podnikatelova 56letá vdova a čtyři děti zdědí jeho jmění, ujednání o nástupnictví jsou nejasná. Po obchodní stránce bude činnost společnosti řídit menšinový akcionář Ladislav Bartoníček, protože jeho rodina nehrála v každodenním provozu PPF významnou roli.

„Podle toho, co by Peter Kellner měl být, jsem si jist, že se postaral o vše, aby byl proces co nejjednodušší,“ řekl Peter Kinkle, přidružený partner společnosti PWC Legal, která zastupuje místní i mezinárodní klienty. „Normálně celý proces převodu trvá několik měsíců a já nechápu, proč to může trvat déle než rok.“

Zatímco pan Kilner hrál klíčovou roli při vyjednávání některých minulých obchodů PPF, skupina by podle Jeana Pascala Duvisarta, menšinového akcionáře a generálního ředitele skupiny Home Credit, finanční skupiny PPF, mohla pokračovat bez svého zakladatele. Analytici České spořitelny a J&T Banky uvedli, že neočekávají žádný okamžitý účinek.

Kritický čas

“Peter zavedl správu, která se opírá o velký tým vedoucích odborníků a strukturu, ve které velká část odpovědnosti spočívá v jednotlivých společnostech,” řekl Dovesart.

Pan Kilner byl mezi pěti lidmi zabitými při havárii Airbusu AS350 B3 27. března, který spadl asi 50 mil severovýchodně od Anchorage. Vyšetřovatelé uvedli, že vrtulník před odpočinkem sklouzl 244 až 274 metrů dolů ze zasněžené hory. Pan Kilner byl bruslař s vášní pro snowboarding a kite surfing a byl na dovolené ve vzdáleném luxusním hostinci.

Jeho smrt přichází v kritické době, kdy se PPF pokouší získat Moneta Money Bank, obchodovanou v Praze, a uvažuje o prodeji menšinového podílu v jednotce telekomunikační infrastruktury skupiny Cetin.

Katerina Geraskova, finanční ředitelka PPF, uvedla, že očekává pokračování fúze Moneta a skupina podle Českého deníku Hospodářské noviny vyřeší technické vlastnické postupy. Nevidí, aby se její rodinní příslušníci hned připojili k PPF, i když na to mají právo, pokud si to přejí.

Skupina se zotavuje ze ztrát souvisejících s koronaviry, které utrpěla domácí úvěrová jednotka. Spotřebitelský věřitel v Asii a východní Evropě se ve druhé polovině roku 2020 vrátil k mírným ziskům poté, co v prvních šesti měsících roku zaznamenal rekordní pokles půjček. Další hlavní zastávka rozlehlé obchodní říše Kilnera, spojení ve střední a východní Evropě, nebyla pandemií relativně ovlivněna.

Prodejce kopírovacích strojů

Narodil se v roce 1964 v tehdejším Československu. Vystudoval ekonomii a krátce po pádu komunistické strany v sametové revoluci 1989 pracoval jako prodejce kamer Ricoh. Jeho život se změnil, když nový kapitalistický stát začal prodávat aktiva distribucí směnitelných kupónů na akcie společností. Pan Kilner to využil u některých partnerů a v roce 1991 založil fond, který získal podíly ve 202 společnostech. To se později stalo PPF.

Mezi činnosti společnosti nyní patří finance, komunikace, výroba, média a biotechnologie. Home Credit, uvedený na trh v roce 1997, je jedním z největších poskytovatelů spotřebitelských úvěrů ve střední a východní Evropě a rozšířil se do zemí včetně Číny, Indie a Indonésie. Akce pana Kilnera v Číně vyvolaly doma určité polemiky, protože domácí zpravodajská agentura řadí asijskou zemi mezi největší ohrožení národní bezpečnosti.

Poté, co loni v květnu na začátku epidemie poklesl na 8,6 miliardy USD, jeho jmění prudce vzrostlo uprostřed oživení bankovního sektoru a rostoucích telekomunikačních zásob. Spolu se svou manželkou Renatou založil nadaci Kilner Family Foundation, která přispívá na vzdělávací, kulturní a zdravotní účely.

„Především byl velmi poutavý k rodině,“ řekl Doviosart. „Strávil spoustu času se svou rodinou a miloval všechny své děti.“

Přesun jmění pana Kellnera lze usnadnit skutečností, že jeho rozsáhlá obchodní síť fungující v různých průmyslových odvětvích a regionech je sjednocena do struktury kontraktu PPF, podle Kinc z PWC Legal.

„Vypořádat se s tak velkým dědictvím se nemusí hodně lišit od řešení případu středně velkého podnikatele, který měl společnost v zahraničí, a několika vil ve Španělsku nebo na Floridě,“ řekl Kinkle.