Sledujte tento víkend Saturn v jeho největším a nejjasnějším roce 2023

Saturn je tento víkend vynikajícím cílem pro pozorování oblohy, a to díky své aktuální poloze ve sluneční soustavě.

Prstencový plynný obr se dostane do opozice, což znamená, že bude přímo naproti Slunci se Zemí uprostřed. Přibližně ve stejnou dobu Saturn dosáhne perihélia, což je jeho nejbližší bod k Zemi, uvádí americký „vesmírný“ web. na obloze . Kombinace těchto dvou nebeských událostí znamená, že Saturn se tento víkend objeví ve své největší a nejjasnější podobě. Planeta by měla zůstat viditelná do února 2024.

Pro severoamerické pozorovatele oblohy se po západu slunce podívají na východ-jihovýchod a najdou Saturn v souhvězdí Vodnáře. Během několika hodin by měla být planeta s prstenci poměrně vysoko na obloze. Nejvyššího bodu dosáhne v neděli (27. srpna) kolem půlnoci místního času, zatímco přesný okamžik opozice nastane o několik hodin později, v neděli kolem 4:20 EST (0820 GMT).

Příbuzný: Noční obloha Srpen 2023: Co můžete vidět dnes večer [maps]

V okamžiku opozice dosáhne Saturn magnitudy 0,4, což je nejjasnější velikost v roce 2023. (Světlejší objekty mají menší magnitudu; Měsíc v úplňku má pro srovnání asi -12,6 magnitudy.) Podle NASA .) To znamená, že Saturn by měl být snadno viditelný pouhým okem jako jasné, neblikající nebeské těleso na obloze.

Pozorování Saturnu dalekohledem by však mělo odhalit více detailů a zvýraznit světle žlutou barvu planety. Za správných podmínek mohou některé vysoce výkonné dalekohledy začít ukazovat slabé stopy Saturnových prstenců nebo dokonce jeho největšího měsíce Titanu.

Ale přes dalekohled by Saturnovy prstence měly být jasně viditelné. Prstence plynného obra se nyní více naklánějí směrem k Zemi a budou tak činit až do roku 2025. Podle NASA. Díky tomu je tento víkend ideální čas zahlédnout jeden z nejlepších cílů noční oblohy, který má většina pozorovatelů oblohy na zahradě.

Ilustrace noční oblohy těsně po půlnoci 27. srpna 2023 při pohledu na jihovýchod. (Obrazový kredit: TheSkyLive.com)

Pokud doufáte, že zahlédnete Saturn v opozici nebo příští velkou událost na noční obloze, náš průvodce nejlepšími dalekohledy a nejlepšími dalekohledy vám pomůže najít vybavení, které potřebujete.

A pokud chcete fotit tato nebeská tělesa nebo noční oblohu obecně, podívejte se na našeho průvodce, jak fotografovat Měsíc nebo jak fotografovat planety, a také na naše nejlepší fotoaparáty pro astrofotografii a nejlepší objektivy pro astrofotografie.

Poznámka redakce: Pokud máte skvělou fotku Saturna proti ní a chtěli byste ji sdílet se čtenáři Space.com, pošlete své fotky, komentáře, jméno a polohu na [email protected].