Sledujte start NASA Artemis Moon Rocket na odpalovací rampě

Co je to Space Launch System a Orion a proč jsou důležité?

Space Launch System a Orion jsou klíčovými součástmi plánů NASA na návrat astronautů na měsíční povrch v příštích letech. Dostat se tam by vyžadovalo dostatečně výkonnou raketu, která by vyhnala velkou kosmickou loď z nízké oběžné dráhy Země k Měsíci, vzdálenému asi 240 000 mil. Orion je kapsle navržená pro přepravu astronautů na kosmických letech po dobu až několika týdnů.

Jaké problémy nastaly během generální zkoušky?

NASA poprvé vyslala raketu SLS na odpalovací rampu v polovině března. Začátkem dubna se pokusila o „nácvik“ procedur odpočítávání, včetně naložení více než 700 000 galonů kapalného vodíku a raketových trysek na kapalný kyslík. Technické závady, včetně úniku vodíku během tří zkoušek, však odpočítávání zkrátily.

NASA poté vrátila raketu do budovy Vehicle Assembly Building k opravě. V červnu se raketa vrátila na odpalovací rampu k dalšímu pokusu o zkoušku. Tento pokus, 20. června, narazil na jiný únik vodíku v konektoru palivového potrubí k zesilovacímu stupni rakety. Palivové nádrže však byly poprvé plně naplněny a dispečeři mohli pokračovat ve výcviku, dokud před 29 sekundami nevypršelo odpočítávání. Původně bylo cílem zastavit odpočítávání za méně než 10 sekund, kdy se motory skutečně začnou spouštět.

Navzdory úniku informací představitelé NASA určili, že všechny kritické systémy byly adekvátně testovány, a prohlásili test za úspěšný. Střela se opět vrátila do budovy montáže vozidel k finálním přípravám, včetně instalace systému ukončení letu, který by raketu odpálil, pokud by se při startu něco pokazilo, a eliminoval možnost kolize s obydlenou oblastí.

Baterie pro systém ukončení letu, které byly instalovány 11. srpna, mají obvykle životnost pouze 20 dní, ale část US Space Force, která dohlíží na starty z Floridy, poskytla NASA výjimku, která se prodlužuje na 25 dní. To umožňuje datum spuštění 29. srpna a také možnosti zálohování 2. a 5. září.

NASA doufá, že únik vodíku napraví, ale s jistotou to nebude vědět až do odpočítávání 29. srpna, kdy bude palivové potrubí ochlazeno na mrazivé teploty, což nelze testovat v budově Vehicle Assembly Building.